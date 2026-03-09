María Julia Oliván expuso las cicatrices que le dejaron las quemaduras y dejó un mensaje sobre los dolores ocultos

La periodista María Julia Oliván expuso las cicatrices que le dejaron las quemaduras que sufrió el año pasado

La periodista María Julia Oliván compartió en su cuenta de Instagram una imagen de las cicatrices en su pierna, resultado de un accidente doméstico en el que sufrió quemaduras graves. Esta publicación, realizada un día después del Día Internacional de la Mujer, incluyó un mensaje dirigido a sus congéneres sobre las heridas invisibles.

En su publicación, Oliván mostró las secuelas físicas del accidente y subrayó que muchas mujeres cargan dolores internos que no siempre se ven reflejados en su apariencia, visibilizando así la carga emocional y la lucha interior de muchas mujeres.

La periodista acompañó el video con un mensaje dirigido a sus seguidoras: “Todas tenemos cicatrices debajo del jean. Que no se vean no quiere decir que no duelan. A veces trabajamos mucho solamente para olvidar el dolor”. Para compartirlo, colocó hashtags relacionados con el #díainternacionaldelamujertrabajadora, #quemados, #sobrevivientes y #autismo.

María Julia Oliván

Para reforzar el mensaje, en el video se escucha su relato de lo que escucha a diario, frases que le dicen donde se omite lo que subyace bajo la ropa o la valiente actitud con la que enfrentó el dramático episodio: “Che, pero vos de la cicatriz ya está. La pierna la tenés bien, ¿no? Qué suerte que tuviste. Eso hay que reconocerlo. La suerte que tuviste, porque tenés que ser agradecida, ¿viste? Otra persona la queda. Y aparte yo te veo trabajando, te veo bien. Eeso no duele, ¿no? ¿Va a quedar bien? Te veo bien, muy bien".

El posteo comenzó a recibir numerosas adhesiones de mujeres de inmediato, con mensajes como “Una genia! Ejemplo de mujer”, “Inteligencia y valentía 👏👏👏👏👏“, “¡Sos una luchadora!“, ”Abrazo bien apretado para unir las partecitas que se nos rompen en este duro camino conviviendo con la discapacidad no de nuestros hijos, sino del sistema", “Hermosa mujer y buena periodista👏👏“, ”Sos una grosa! Gracias por siempre ser de inspiración ❤️te quieroo😍“, ”me emocionaste", “resiliente se llama, te admiro Ma Julia y te aprecio sin conocerte, adoro a tu hijo ❤️“, entre muchos otros.

El fuego

El accidente ocurrió en junio de 2025, cuando Oliván intentó encender una estufa en su estudio usando un bidón de bioetanol después de finalizar una jornada de grabación. El contacto del combustible con una llama encendida provocó una explosión que le causó graves heridas en la pierna y la cadera.

La ropa, un jean y un suéter, se adhirió a su cuerpo debido al fuego. Con ayuda, logró quitarse la ropa y sumergirse en agua hasta la llegada de la ambulancia. Fue trasladada al Hospital Alemán, donde permaneció internada por dos meses, coincidiendo con el tratamiento de quemaduras que afectaron el 25% de su cuerpo.

La dura recuperación

Durante la internación en el hospital, Oliván fue sometida a 19 operaciones y recibió atención de un equipo médico encabezado por el doctor Bolgiani. La periodista agradeció en reiteradas ocasiones al personal de enfermería que la acompañó durante su proceso.

El periodo de recuperación fue largo y doloroso. Tras el alta, recibió cuidado domiciliario y, aunque intentó retomar su trabajo rápidamente, reconoció que los efectos del fentanilo y la ketamina de la terapia intensiva afectaron su capacidad mental durante semanas. Oliván explicó que la recuperación total de la pierna podría extenderse hasta un año y medio, marcando la gravedad de las lesiones.

A pesar de las dificultades, la periodista remarcó la importancia de mantenerse activa y de contar con acompañamiento a lo largo de la convalecencia.

El proceso no solo supuso enorme esfuerzo físico, sino que también implicó enfrentar desafíos emocionales. Oliván reveló que durante semanas tuvo problemas para comunicarse y adaptarse nuevamente a su rutina, consecuencia directa del tratamiento intensivo al que debió someterse en el hospital.

Subrayó el aporte de su entorno familiar, especialmente de su hijo Antonio, su esposo Ariel Straccia y sus padres, y la necesidad de apoyo emocional ante circunstancias tan complejas.

María Julia Oliván y su hijo Antonio

Hashtag #autismo

Oliván utilizó su posteo, además, para dar visibilidad a la discriminación que viven personas con autismo. A principios de febrero de este 2026, la periodista narró que su hijo Antonio atravesó un episodio de ese tipo en el espacio de juegos infantiles de un shopping en la zona norte del conurbano. Aunque Antonio tardó más tiempo del habitual en una atracción y el lugar estaba vacío, los empleados lo presionaron para que saliera, actitud que la periodista consideró injusta y recurrente.

En su mensaje, escribió: “Que tengamos hijos con autismo no significa que cualquier gil pueda venir a cronometrar el tiempo que tarda en tirarse de un tobogán o en salir de un colchón de esponja”. Oliván relató que ya habían pedido en dos ocasiones que su hijo se retirara del juego sin motivo suficiente y describió el trato como reiterado: “Lo ven un poquito raro y se le pone uno al lado como un florero y te joden. Pero es increíble porque vengo desde que tiene dos años”. Su testimonio remarcó la falta de empatía y la persistencia de la discriminación hacia las personas con autismo, motivo por el cual incluyó el hashtag #autismo.

La experiencia de María Julia Oliván expuso el impacto físico y emocional de un accidente, pero también evidenció el rol fundamental del cariño y el respaldo familiar en los momentos más difíciles.