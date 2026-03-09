Cris Morena le dedicó un video a la China Suárez por sus 34 años con el paso de la actriz por sus programas: “Feliz vida”

Cris Morena le deseó un feliz cumpleaños a La China Suárez con un video donde repasó las actuaciones de Eugenia en Rincón de Luz, Floricienta y Casi Ángeles

Cris Morena sorprendió a Eugenia “La China” Suárez en su cumpleaños 34 con un saludo especial y un video homenaje que recorrió sus principales éxitos en la televisión juvenil, mientras la actriz celebró la fecha con una fiesta exclusiva a bordo de un yate en Estambul, en compañía de Mauro Icardi, su madre, su hija y amigos.

La productora repasó la carrera de la actriz junto a ella, con imágenes de “Rincón de Luz”, “Rebelde Way”, “Floricienta” y “Casi Ángeles”, y le escribió: “Feliz vida @sangrejaponesa ❤️ Que sea un día de mucha alegría… Te abrazo 🙌”.

La publicación de Cris Morena incluyó escenas desde la infancia de Suárez, mostrando su papel de Pía en “Rincón de Luz” (2003). Luego, recordó su participación, ya adolescente, como Paz Alcántara en un rol secundario de “Floricienta” (2004-2005), en un tramo de su actuación junto a Cachete Sierra. Por último, rescató unos segundos de su protagónico como Jazmín Romero en “Casi Ángeles” (2007-2010), en los que comparte la pantalla con Gastón Dalmau. El video cerró con Suárez interpretando “Reina Gitana” en escena, tema elegido por la actriz para homenajear a Morena en el Cris Morena Day del stream Olga en agosto de 2024, y el deseo de Cris: “Feliz cumple Euge”

La China Suárez trabajó en varias producciones de Cris Morena

La fiesta en el yate

La celebración comenzó la tarde del 8 de marzo, cuando La China Suárez embarcó junto a su entorno íntimo en un yate privado por el estrecho del Bósforo. Asistieron Mauro Icardi, Marcela Riveiro (madre), Rufina (hija), y amigos como Juanma Cativa, Tomás Garrahan y Marcelo Mancha Latorre.

El fresco clima llevó a todos a elegir prendas abrigadas. La actriz lució un vestido negro con escote profundo y un saco de la firma Antolín, junto a zapatos de la marca Louboutin.

La China Suárez y Mauro Icardi brindando frente a las dos tortas de cumpleaños preparadas para la ocasión

Durante la navegación, disfrutaron de vistas emblemáticas de Estambul, como la Mezquita Azul, la Torre de la Doncella y el puente Fatih Sultán Mehmet. Sobre la cubierta, realizaron un brindis con champagne y compartieron imágenes en redes sociales.

En el interior del yate, se destacó la decoración con globos rojos en forma de corazón y flores blancas en la mesa principal. La ambientación romántica marcó el tono de la velada, que continuó más tarde en la residencia privada de la actriz.

El grupo selecto del cumpleaños de la China Suárez en el momento de soplar las velitas en un yate sobre el mar Bósforo (Instagram)

Lujo, moda y detalles familiares

El festejo fue sinónimo de exclusividad. Alquilar un yate de lujo para diez personas en Estambul puede costar desde 1.700 euros hasta más de 80.000 euros por día, dependiendo de los servicios contratados. El abrigo de pelo sintético seleccionado por Suárez supera los $4 mil dólares, mientras los accesorios de cristal Swarovski añadieron distinción al conjunto.

La mesa dulce se distinguió con dos tortas: una cuadrada cubierta de merengue y frutos rojos con la inscripción “feliz cumpleaños 34” en chocolate blanco, y una cheesecake decorada con fruta. Al soplar las velas y morder la cobertura de chocolate, la actriz compartió el momento rodeada de familia y amigos.

La presencia de Marcela Riveiro fue constante, así como la espontánea muestra de cariño de Rufina, la hija de la actriz. En la foto grupal del festejo, posaron un total de 11 invitados.

China Suárez con su hija Rufina frente a la torta de cumpleaños

Los seguidores y cuentas de celebridades analizaron los detalles de moda y cada accesorio publicado en las redes sociales de los presentes, convirtiendo la celebración en tendencia.

Los momentos más íntimos junto a Icardi

Mauro Icardi aportó un clima especial a la fiesta al acompañar a Suárez y compartir gestos de afecto tanto con la familia como con los amigos reunidos a bordo.

Durante toda la velada, se repitieron abrazos y sonrisas. El ambiente cálido resaltó el valor afectivo del encuentro, a pesar del entorno lujoso en Estambul.

El glamoroso look de la China Suárez para recibir sus 34 años

Las redes sociales reflejaron la cercanía del grupo con saludos y fotos compartidas por Juanma Cativa y otros amigos, plasmando la intimidad de la noche.

Llegado el final, la relación entre Suárez e Icardi consolidó el sentido de la celebración: una fiesta donde el lujo se combinó con la alegría y la cercanía familiar, dejando una marca emotiva en el cumpleaños 34 de la actriz.