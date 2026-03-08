Teleshow

La China Suárez comenzó la celebración de su cumpleaños en Estambul: su look y la torta que eligió

La actriz festejó su nuevo aniversario de vida con un evento privado en Turquía, donde ya es lunes 9

La China Suárez celebró su cumpleaños número 34 en Estambul con una íntima reunión familiar y decoración romántica

El cumpleaños número 34 de la Eugenia ‘la China’ Suárez comenzó con una celebración íntima en Estambul, la ciudad donde actualmente vive junto a sus hijos y su pareja, el futbolista Mauro Icardi. La primera imagen del festejo se conoció a través de las redes sociales de su amigo y peluquero, Juanma Cativa, quien compartió una foto del momento en que la actriz soplaba las velitas rodeada de globos rojos en forma de corazón.

La postal muestra el inicio de la celebración en el hogar donde la actriz pasa esta etapa de su vida en Turquía. Frente a una mesa preparada especialmente para la ocasión, la actriz de En El Barro aparece apoyada con las manos sobre la superficie mientras sonríe y observa las tortas de cumpleaños que eligieron para el festejo. Detrás de ella se ve una gran decoración compuesta por globos metálicos rojos en forma de corazón y flores blancas, que aportan un clima romántico y festivo a la escena. Para recibir sus 34 años, la actriz apostó por un look simple pero elegante. Eligió un vestido negro de escote profundo y mangas cortas, que combinó con el cabello suelto, peinado con ondas suaves. El maquillaje, en tonos naturales, resaltó sus rasgos con un estilo fresco y minimalista, en línea con el tono íntimo del festejo.

La mesa de cumpleaños incluyó dos tortas: una decorada con frutos rojos y otra con láminas de fruta en forma de flor

Uno de los detalles que más llamó la atención en la imagen fue la mesa de celebración, donde se destacaban dos tortas diferentes. La principal, ubicada frente a la actriz, estaba decorada con una generosa capa de frutos rojos (frutillas, frambuesas, arándanos y moras) sobre una base de crema blanca. Sobre la superficie se veía un pequeño cartel que marcaba el cumpleaños, junto a una vela encendida lista para soplar. A un costado de la mesa también había una segunda torta, con una estética distinta. Esta tenía una decoración floral elaborada con láminas de fruta que formaban una especie de flor, coronada por un centro de crema tostada. Ambas opciones aportaban un toque sofisticado y natural al festejo. La imagen fue acompañada por un breve mensaje del estilista: “Happy birthday @sangrejaponesa”, el nombre de usuario que la actriz utiliza en Instagram. Con esa simple frase, Cativa dejó registrado el inicio de la celebración, que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de la actriz y en diferentes cuentas de redes sociales.

El cumpleaños llega en medio de una etapa de cambios para Suárez, quien desde hace algunos meses se encuentra instalada en Turquía junto a Icardi. Allí reorganizó su vida familiar junto a sus tres hijos (Rufina, Magnolia y Amancio) mientras acompaña al delantero argentino en su carrera futbolística en Europa. En ese contexto, la actriz suele compartir fragmentos de su vida cotidiana en redes sociales, donde muestra paisajes de Estambul, momentos familiares y encuentros con amigos que la visitan en el país. Esta vez, el inicio de su cumpleaños volvió a reflejar ese tono íntimo que caracteriza su nueva rutina fuera de la Argentina.

La actriz compartió el comienzo de su festejo en Estambul, donde reside junto a Mauro Icardi y sus hijos

La decoración con globos rojos en forma de corazón fue otro de los elementos que captó la atención de los seguidores. Ubicados detrás de la actriz como fondo para la foto, los globos aportaban un toque romántico a la celebración y reforzaban el clima festivo del momento. Aunque el primer festejo parece haber sido pequeño y reservado, se espera que durante el día aparezcan más imágenes del cumpleaños. La actriz suele recibir numerosos mensajes de colegas, amigos y fanáticos cada año, y las redes sociales se convierten en el principal espacio para compartir esos saludos. Así, lejos de los grandes eventos públicos y con una estética simple pero cuidada, la actriz inició una nueva vuelta al sol en Turquía, marcando el comienzo de una celebración que seguramente continuará a lo largo del día con nuevos momentos junto a su círculo más cercano.

