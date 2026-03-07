Teleshow

Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef y contó las promesas incumplidas en su relación: “A los 3 meses era cornuda”

La conductora contó con humor las dificultades que enfrentó en su vínculo con el futbolista, generando un llamativo intercambio que provocó risas en el estudio

Wanda Nara recordó una promesa de Maxi López y lanzó una frase sin filtro

Con el programa en su etapa final, los participantes de MasterChef (Telefe) se esfuerzan al máximo para sorprender al jurado y asegurar su lugar en la última instancia. Sin embargo, más allá de las pruebas culinarias, el ciclo da lugar a divertidos intercambios. Fue así como, este viernes, Wanda Nara sorprendió a Maxi López al hablar de las promesas incumplidas durante su relación.

El encuentro televisivo se transformó en un cruce cargado de ironía sobre promesas incumplidas y la relación personal de la expareja, generando risas entre los demás participantes y dejando clara la dinámica espontánea que ambos mantienen en el programa.

Todo comenzó cuando los participantes recordaron promesas que habían hecho durante el programa. “Joaqui, vos me hiciste una promesa, que íbamos a llegar juntos a la final”, expresó Ian Lucas para sumarse a la consigna. Fue entonces cuando el exdelantero de River Plate le preguntó a la conductora: “¿A vos te hicieron alguna vez una promesa, Solange?“.

Wanda Nara y Maxi López,
Wanda Nara y Maxi López, con delantales de Masterchef, aparecen juntos en el set de grabación mientras se acerca el emocionante final del popular concurso de cocina. (Captura de video)

Rápidamente, Wanda lanzó ante el grupo: “Muchas, incumplidas todas”. Fue entonces cuando Marixa Balli quiso saber: “¿Alguien presente te hizo una promesa?”. Con un tono de indignación, Nara sumó: “Sí, Maxi. Fidelidad hasta que me muera. Tres meses y ya era cornuda”.

Acto seguido, López replicó: “La letra chiquita, sabés cómo me llevó puesto, como el tsunami en Japón. 11 conteiners se llevó”. El comentario generó carcajadas y comentarios de los presentes.

El diálogo se amplió con referencias a las carteras de Wanda y objetos personales que habrían quedado en Turquía. Cachete Sierra preguntó: “¿Se ahorra en carteras? ¿En qué invertís?”, a lo que Nara contestó afirmativamente, mientras los participantes bromearon sobre cuántas de esas carteras seguían en el extranjero.

“¿Cuántas tenés Wanda? ¿Las tenés contadas? ¿No tenés un número?”, quiso saber Evangelina Anderson. Sumándose a la charla, Sierra afirmó: “Tenías un número pero bajaron”. En la misma línea, Maxi expresó: “Claro, tenía pero bajaron, las está usando”.

Un cruce inesperado entre Wanda
Un cruce inesperado entre Wanda Nara y Maxi López en la final de MasterChef Celebrity dejó momentos divertidos, ironías y confesiones que atraparon tanto a los participantes como a los espectadores

De esta manera, los participantes hicieron alusión a que “la China Suárez” podría estar usando sus pertenencias. Evangelina Anderson y Marixa Balli se sorprendieron. Wanda Nara insistió: “La ropa, todo, sí he visto… pero las voy a recuperar”. El tono relajado de la charla aportó comicidad, incluso cuando la conductora pidió que cortaran la conversación durante la grabación.

La secuencia evidenció la complicidad entre los protagonistas, plasmada en comentarios directos y un intercambio de ironías que mezcló recuerdos y humor sobre su pasado en común.

No era la primera vez que el set era testigo de cruces entre la expareja. Ante una dura prueba, en la que los participantes debían preparar sushi semanas, Nara le lanzó una indirecta a López: “A mí me gusta agridulce, si la aprendés... me sirve que Maxi aprenda a hacer sushi”.

El exfutbolista replicó mirando a la cámara: “Wanda no ayuda en nada”. Más tarde, López sumó otra frase cuando se dirigió a la conductora: “¿Sabés quién me hace el sushi? Daniela”, lo que despertó la sorpresa de la mediática y de los presentes.

En otra emisión, Wanda Nara relató una experiencia en Italia: “Yo contraté detectives en Sicilia. Era donde estaba el culpable. El detective tenía un 500 y acá el implicado tenía una Ferrari, nunca se encontraban”. Andy Chango intervino, compartiendo su propia historia sobre la vocación de detective privado y generando nuevos comentarios humorísticos en la ronda.

Durante otro diálogo sobre infidelidad, Nara preguntó en tono sarcástico: “¿Por qué me tratás de cornuda si no te di a quién tenés que seguir? Capaz es un ex que quiero saber qué hace”. Maxi López aportó con ironía sobre los destinos de esas investigaciones, manteniendo la atmósfera desenfadada del cruce.

