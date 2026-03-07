La emotiva reflexión de Sergio Lapegüe al contar que será abuelo: "Esto lo esperábamos con amor"

La reflexión de Sergio Lapegüe luego de enterarse que será abuelo: "Que ganas de tenerlo a upa ya"

La confirmación de que Sergio Lapegüe será abuelo por primera vez generó una profunda emoción en su entorno y entre los seguidores de Lape Club Social en América TV. La noticia, dada a conocer por su hija, la actriz Mica Lapegüe, provocó felicitaciones y un ambiente de alegría, marcando un momento especial en la vida familiar de los Lapegüe en Banfield, en el sur del conurbano bonaerense

Al conocer el embarazo, Sergio Lapegüe expresó una mezcla de sorpresa y felicidad. Caminaba por su barrio cuando una vecina le saludó diciendo “¡Chau, abuelo!”, un gesto que reflejó lo significativo del anuncio para él y su esposa, Bochi. El conductor compartió sus reflexiones sobre el paso del tiempo y la alegría que siente ante la llegada de un nieto: ““¿Y, qué tal? Por fin, ¿no? Voy a ser abuelo. Vamos a ser abuelos, estamos felices. Voy caminando por el barrio, este es mi barrio de toda la vida. cuando pasaba por acá era chiquito, jugaba a la pelota. Cómo pasó la vida, ¿no? Y ahora voy caminando y me está diciendo de la ventana Pupi, una vecina amiga: ‘Chau, abuelo’. Una cosa... Es tan lindo, es tan hermoso todo. tan feliz. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Solo se trata de disfrutar, ¿no? Lo esperábamos con amor esto. Estamos tan contentos que a veces uno no cae, ¿viste? Decís: ‘Voy a ser abuelo’. ¡Ah, qué hermosura! Tengo unas ganas de tenerlo upa ya...“.

Sergio Lapegüe y su esposa, Bochi, emocionados por el embarazo de su hija Mica, aquí con el futuro papá Tomi Bartolomé

Bochi, esposa de Sergio, se unió a esa felicidad. Junto con Sergio compartieron en redes sociales una fotografía familiar junto a Mica y Tomás Bartolomé. En su publicación, expresaron que “Son muchísimas emociones. El corazón se agranda de una manera que no conocíamos. Parece ayer cuando teniamos en brazos a Mica y ahora nos da esta alegría tan enorme. Somos felices. Y lo queríamos compartir con todos ustedes que siempre son tan generoso con nosotros”.

La repercusión en redes fue inmediata. Los seguidores manifestaron apoyo con mensajes de afecto y buenos deseos para la familia Lapegüe, acompañando el clima de celebración por la llegada del futuro nieto.

Mica Lapegüe mostró su incipiente pancita de embarazada y explicó que la ropa ya no le entra

Mica Lapegüe, que es actriz, mostró este sábado 7 de marzo su incipiente pancita. En tono relajado y con naturalidad, habló de los primeros cambios en su cuerpo y de las dificultades que comienza a enfrentar con la ropa: “No me digan que está arrugado, es de las pocas cosas que me vienen entrando, así, para cerrar, por eso uso muchos vestidos. Así está esto, creo que está más hinchada de lo que debería, pero así vamos...”

El anuncio del embarazo de Mica Lapegüe fue presentado tanto en sus redes sociales como en el programa LAM, en América TV. Según contó la actriz, decidieron compartir la noticia con su familia tras escuchar los latidos durante la primera ecografía. “Esperamos hasta el momento de escuchar los latidos, no fue que nos enteramos del positivo y lo contamos”, relató Mica.

Mica Lapegue compartió el momento de su primera ecografía y su reacción al confirmar que estaba embarazada

Para dar la sorpresa a sus padres, Mica y Tomás prepararon regalos tematizados: un disco de Los Abuelos de la Nada para su madre y una botella de vino llamada El abuelo para Sergio. El momento resultó especialmente emotivo cuando, al abrir su regalo, Sergio comprendió de inmediato el mensaje. “Cuando vi el vino caí enseguida, agarré el celular para filmar pero ya me estaban filmando. Fue muy emocionante. Cuando vi la ecografía, ahí terminé de entender”, comentó el conductor en diálogo con el programa.

En la primera publicación, Mica también mostró la ecografía y compartió el sonido del latido del corazón del bebé. Acompañó la revelación con un mensaje para sus 577 mil seguidores en Instagram: “Bienvenidos a la locura más linda de nuestras vidas. Te amo con todo Tomás Bartolomé, sos mi mejor equipo”, junto a una imagen de la pareja en la playa, captando la felicidad de ambos en este nuevo comienzo.

Sergio y Mica Lapegüe (Credito: Candela Teicheira)

En cuanto a los detalles del embarazo, la pareja todavía no conoce el sexo del bebé, aunque tienen en mente los nombres Dante, si es niño, y Ema, si es niña. Su historia de pareja se ha mantenido alejada del foco mediático, apostando por la privacidad y el acompañamiento familiar durante esta nueva etapa.

La ilusión por la llegada del futuro integrante se ha apoderado del entorno familiar. Sergio Lapegüe, entre risas y nostalgia, anticipó que vivirá con alegría cada instante, aguardando el momento en que pueda recibir en brazos a su primer nieto.