Gimena Accardi habló del video viral en el que se la vinculó con Nico Vázquez: “Es muy parecida la risa”

Luego de que la hermana del actor se recibiera el video se volvió viral por la risa que suena de fondo

Días atrás, Nico Vázquez compartió con sus seguidores un momento familiar especial: su hermana Soledad se recibió de coach de manera online y él estuvo presente cuando le dieron la noticia. Todo quedó registrado en un video que subió a sus redes sociales y que fue grabado por una mujer que no aparece en cámara. Muchos seguidores, atentos al timbre y la familiaridad del sonido, aseguraron en los comentarios que se trataba de la risa de Gimena Accardi, la ex pareja de Nico, de quien se separó tras 18 años de relación.

El fragmento se viralizó rápidamente y generó especulaciones sobre una supuesta presencia de Accardi en el entorno familiar de Vázquez, alimentando rumores sobre reconciliaciones o vínculos actuales. La repercusión llegó a tal punto que una cronista de Los Profesionales con Flor (El Nueve) esperó a Accardi en la puerta de Olga para consultarle directamente si realmente era ella la dueña de la risa viral.

Accardi respondió con claridad y sin vueltas: “No soy yo, es la novia de Nico, por supuesto", señaló en referencia a Dai Fernández, compañera del actor en Rocky. “Buenísimo que me lo preguntes, porque vi que fui viral porque es muy parecida la risa, pero no, no soy yo”. La actriz, lejos de mostrarse molesta, tomó la confusión con naturalidad y hasta con humor: “No era nada malo, era solo que la gente confundió la risa”.

De esta manera, Accardi desactivó los rumores y despejó cualquier tipo de versión sobre un reencuentro con Vázquez, explicando que la viralidad fue solo producto de una coincidencia auditiva y al mismo tiempo tomó con naturalidad el actual vínculo de su exnovio. El episodio demuestra cómo un simple detalle en un video familiar puede disparar especulaciones y convertirse en tema de conversación pública, aunque en este caso la protagonista eligió la calma y la transparencia para aclarar la situación.

El actor de Rocky fue parte de la graduación online de su hermana (Video: Instagram)

A mediados de enero, el actor de Rocky sorprendió al hablar sobre su separación de Gimena Accardi y revelar aspectos íntimos del tiempo de relación que compartieron. En una entrevista con Ángel responde (Bondi Live), el actor definió la relación como “18 años hermosos” y explicó que funcionaban de manera “simbiótica”, al punto de olvidarse del mundo exterior.

Vázquez explicó que el desgaste fue un proceso largo y silencioso. “Veníamos mal hacía un tiempo largo y tenía procesado que en algún momento iba a llegar. Había que ser valientes y poner las cosas en la mesa”, relató. Dijo que la valentía y la honestidad permitieron hablar de las nuevas necesidades de cada uno, y reconoció lo difícil que es reinventarse después de una vida en común: “Para mí en la vida yo estoy aprendiendo a hacer todo de vuelta”.

El actor admitió que la ruptura fue dolorosa y que atravesó momentos de soledad, pero hoy se siente bien y observa con orgullo el crecimiento personal de ambos: “La veo en alguna nota y digo: ‘Che, qué bien nos hizo’”. Comentó que la exposición mediática agravó el sufrimiento: “Como el orto la pasé… Ser cadena nacional, que todo el mundo comente en las redes… Mucho. Tuve ataques de ansiedad”, confesó, subrayando el peso de la mirada pública en momentos personales delicados.

Como detalle inédito, Vázquez reveló el apodo que tenían puertas adentro: “Nos decían Selva y Arturo, por Selva Alemán y Arturo Puig”, en referencia a la emblemática pareja del espectáculo argentino, que permaneció unida durante 50 años hasta el fallecimiento de la actriz. Esa complicidad, sumada al respeto con el que trataron el final, marca el tono de una historia que, aunque cerrada, dejó huellas profundas y aprendizajes en ambos.