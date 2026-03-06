Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

La conductora hizo una referencia a Luciano Castro al hablar de su maternidad

En las últimas horas, Sabrina Rojas sorprendió al compartir con sus seguidores una reflexión honesta sobre lo único que extraña de su matrimonio con Luciano Castro: la posibilidad de dividir las tareas cotidianas. La conductora mostró, desde su hogar, cómo afronta sola la maternidad y la organización doméstica, en un testimonio marcado por la sinceridad.

Todo comenzó cuando, desde sus redes sociales, Rojas mostró que comienza a preparar la cena a las 17:30 para anticiparse a la rutina nocturna de sus hijos. Explicó que, cuando trabajaba en televisión, recibía ayuda en casa, pero actualmente, sin ese apoyo, organiza sola toda la jornada. “¿Qué hora es? 17.26. Quiero dejar constancia de cómo es mi vida ahora. Antes yo hacía Pasó en América entonces me iba para Capital, y cuando volvía ya estaba la cena y todo hecho, porque los niños quedaban con una señora que los cuidaba, Karina, un amor, y por ende no solo los cuidaba, sino que les hacía de comer. Entonces, cuando Fausto volvía de fútbol, ya la comida estaba hecha. Yo ya no estaba, ya me había ido”, comenzó diciendo Rojas.

Luego, la conductora comenzó a enumerar todas las tareas que debía resolver: “Pero como ahora tengo que hacer todo yo: llevar, buscar los chicos al cole, llevar a Fausto a fútbol y cuando vuelve de fútbol, que son las ocho de la noche, no puedo recién ahí ponerme a cocinar. ¿Por qué? Porque se hace tardísimo y mañana tienen cole. Y ahora no tengo a nadie que me cocine. Entonces, cinco y media empezamos a cocinar. Ya puse pollo en el horno. Mientras se hace, esperamos una horita más o menos, salimos para fútbol, me quedo, me tomo unos mates. Cuando volvemos, lo pongo a cocinar otra media horita y así hago todo. Así puedo llevar al nene. Esto es ser madre sola. Cuando una es madre sola tiene que resolver. Es lo único que extraño de Paso en América. No, mentira, extraño todo de Paso en América. Pero era un lujo, la verdad, que el tema cocina estaba resuelto. Ahora, pues ya no”.

Como si fuera poco, la influencer escribió sobre la story: “Cuando uno vive en pareja se dividen las tareas, lo único que extraño del matrimonio. De paso aprovecho a contarles que en breve empieza una obra en mi cocina. Pues vienen cambios en casa. Pediré delivery hasta que la dejen nueva”.

En medio de la noticia de que Luciano Castro salió de la clínica de rehabilitación, Griselda Siciliani fue consultada por la prensa sobre el tema (Intrusos - América)

Más allá de su separación, el comentario de Rojas también hace alusión a la internación de Luciano Castro, la cual también provoca que ella deba responsabilizarse en solitario de todas las actividades domésticas y de crianza, lo que intensifica el valor que le asigna a la compañía y al trabajo compartido dentro del matrimonio.

El entorno familiar de Luciano Castro atraviesa también un proceso complejo. El actor, tras haber estado internado voluntariamente en una clínica de rehabilitación, recibió días atrás el alta ambulatoria y sigue bajo tratamiento con el acompañamiento de especialistas, de acuerdo con lo que se informó su círculo cercano. Su progreso fuera de la clínica definirá la necesidad de continuar o modificar la modalidad terapéutica en las próximas semanas.

Por otro lado, Griselda Siciliani, expareja de Castro, mantiene una absoluta reserva sobre su vida privada. Consultada en público, respondió de manera categórica que no habla sobre temas personales ni intimidades, priorizando su actividad profesional en nuevos proyectos cinematográficos y reiterando su deseo de preservar la privacidad frente a la atención de los medios.

Hoy, la experiencia de Rojas pone de manifiesto hasta qué punto la ausencia de compañía en la vida cotidiana puede modificar la manera en que se afrontan las responsabilidades familiares. Dividir las tareas del hogar y de la crianza deja de ser un detalle menor cuando ya no hay opción de compartirlas.