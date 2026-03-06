Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

La gala de Gran Hermano Generación Dorada definió a los dos participantes salvados por el voto del público en la placa planta (Video: Gran Hermano, Telefe)

La semana especial de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sumó un nuevo capítulo de tensión con la resolución parcial de la llamada “placa planta”, una modalidad de nominación que puso en el centro del juego a aquellos participantes señalados por sus propios compañeros como jugadores de bajo perfil dentro de la casa. En la gala de este jueves, Santiago del Moro comunicó la decisión del público, que tuvo la oportunidad de salvar a dos de los nueve nominados antes de la próxima gala de eliminación.

El miércoles por la noche, los participantes habían votado en el confesionario para definir quiénes consideraban que no estaban aportando demasiado a la dinámica del reality. De ese proceso surgió una placa extensa compuesta por nueve jugadores: Juanicar, Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino. La nominación generó debate tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa, ya que muchos consideraron que algunos de los nombres incluidos no encajaban necesariamente en la categoría de “plantas”. Con la placa definida, Gran Hermano anunció una dinámica especial: el público tendría 24 horas para votar y decidir quiénes no merecían estar en riesgo de eliminación. A diferencia de otras instancias del reality, la audiencia no elegía quién debía irse, sino quién debía continuar en competencia y bajar de la placa.

Juanicar Caruso fue el primer salvado y regresó al juego tras haber sido fulminado previamente por el líder de la casa Franco Poggio

La gala comenzó con la expectativa de los participantes reunidos en el patio de la casa. Allí, Santiago del Moro les pidió que reflexionaran sobre la nominación y les preguntó directamente a quiénes consideraban verdaderamente “plantas” dentro del grupo. Las respuestas fueron diversas y dejaron en evidencia las distintas estrategias y percepciones que conviven en el juego. Luego de escuchar a los nominados, el conductor anunció que el público ya había tomado una decisión. En medio de la tensión y la expectativa, Del Moro abrió el primer sobre dorado que revelaría el nombre del primer salvado de la noche.

“Quien vuelve a la casa, sigue en competencia en esta Generación Dorada, quien dijo la gente que no es planta… vuelve al juego Juanicar”, anunció el conductor frente a los participantes. De esta manera, Juani Caruso se convirtió en el primer salvado de la placa. Su continuidad tuvo un significado particular dentro de la dinámica de la semana, ya que había llegado a la nominación tras ser fulminado por el líder de la casa, Franco Poggio. Esa decisión lo había colocado automáticamente en riesgo de eliminación, pero el voto del público terminó dándole una nueva oportunidad dentro del juego.

La gala continuó con la expectativa por conocer el segundo nombre que lograría salir de la placa. Para aumentar el suspenso, Del Moro volvió a ingresar a la casa y comenzó a mencionar uno por uno a los participantes que seguían en riesgo de eliminación. Primero anunció que continuaban en placa Tomy, Martín, Eduardo, Titi, Zunino y Cinzia. Con esos nombres confirmados, la definición quedó reducida a un mano a mano entre dos participantes: Nazareno Pompei y Yisela “Yipio” Pintos.

Tras las salvaciones, los nominados que siguen en placa son Titi Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomy Riguera

El momento fue uno de los más tensos de la noche. Ambos jugadores habían tenido una semana intensa dentro de la casa, marcada por discusiones y estrategias. En particular, Yipio había quedado en el centro de varias polémicas luego de protagonizar un fuerte cruce con Yanina Zilli, quien la había acusado de tener actitudes “patoteras” dentro del reality. Finalmente, Del Moro reveló el segundo nombre salvado por el público. “Vuelve a la casa, continúa en el juego y baja de la placa planta… sigue en Gran Hermano Yipio”, anunció. La participante uruguaya se convirtió así en la segunda jugadora en salir de la placa y asegurar su permanencia dentro del reality. La decisión evidenció que fue una de las menos votadas en contra por el público, lo que significa que la audiencia no la considera una “planta” dentro de la competencia.

Con las salvaciones de Juanicar y Yipio, la placa quedó reducida a siete participantes que siguen en riesgo de eliminación de cara a la próxima gala. Los nominados que continúan en placa son Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera.

De esta manera, la casa se prepara para una nueva instancia decisiva en el juego. La eliminación del lunes definirá quién será el segundo participante en abandonar la competencia en esta edición Generación Dorada, mientras las estrategias, alianzas y rivalidades siguen evolucionando.