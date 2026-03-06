Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Ángel de Brito reveló la versión de Ernestina Pais sobre el incidente vial y su negativa al test de alcoholemia (Video: LAM, América TV)

Después de varios días de especulaciones, versiones cruzadas y muchas preguntas sin respuesta, Ángel de Brito contó en vivo qué fue lo que, según le relató la propia Ernestina Pais, ocurrió el día del episodio vial que volvió a ponerla en el centro de la escena. El conductor de LAM (América TV) aseguró que habló “largo y tendido” con la periodista y transmitió al aire la explicación que ella le dio sobre el hecho que generó polémica, sobre todo por su negativa a hacerse el test de alcoholemia en el momento del choque.

La noticia había escalado con rapidez, no solo por tratarse de una figura conocida, sino por el contexto que rodea a Pais desde hace tiempo. Su historia personal con las adicciones, que ella misma contó públicamente con valentía, hizo que muchos relacionaran de inmediato el episodio con una posible recaída. Sin embargo, de Brito fue contundente al exponer la versión que le dio Ernestina: aseguró que lo que sufrió fue un ataque de pánico.

La actriz relató el encuentro que tuvo con la periodista luego de compartir función de teatro

“Hoy hablé largo y tendido con Ernestina”, comenzó diciendo el conductor, antes de meterse de lleno en el tema. También remarcó que la notó “muy bien” y que la escuchó “impecable”, al igual que la habían sentido en otras entrevistas recientes. En ese sentido, agregó un dato que para él funciona como prueba del momento que atraviesa la periodista: si realmente estuviera atravesando una recaída severa, no podría sostener el nivel de actividad profesional que viene manteniendo. De hecho, recordó que no faltó a ninguna función teatral y que su entorno laboral la describe como extremadamente profesional.

Según el relato que le hizo a de Brito, todo comenzó con un choque menor, “una pavada”, que no derivó en consecuencias graves ni daños relevantes más allá de la formalización necesaria para el seguro. Pero lo que parecía un incidente menor terminó convirtiéndose para Ernestina en un disparador emocional muy fuerte. Siempre de acuerdo a lo que dijo el conductor, Pais le explicó que, a partir de ese momento, se descompuso y empezó a sentirse muy mal. “Le agarró un ataque de pánico, no podía respirar, se empezó a sentir muy mal, a descomponer”, contó Ángel.

La periodista Ernestina Pais explicó que sufrió un ataque de pánico tras el choque, según reveló el conductor de LAM (Captura de Tv)

Uno de los detalles más llamativos de la reconstrucción fue la explicación de una imagen que circuló mucho en las últimas horas: una foto en la que Ernestina aparece junto a otra mujer, ambas apoyadas sobre un auto, en una escena que para muchos había resultado extraña. De Brito aclaró que esa mujer era justamente la conductora del otro vehículo involucrado en el choque. Lejos de una discusión o un enfrentamiento, lo que se veía en esa imagen era, en realidad, un momento de contención. Según relató, la mujer se dio cuenta de que Ernestina estaba atravesando un ataque de pánico, le dijo que era profesora de yoga y la ayudó a respirar para que pudiera tranquilizarse. “La tomó de la mano y la tranquilizó”, explicó.

Ese gesto derivó incluso en una conexión inesperada entre ambas. Siempre de acuerdo a la versión que dio el conductor, después del mal momento terminaron charlando, se hicieron amigas y hasta mantuvieron el vínculo. Ángel contó que al día siguiente la mujer le dio una clase de yoga a Ernestina en su casa, y que la periodista incluso la invitó a ver su función de teatro. El dato sorprendió en el piso y sirvió para mostrar otra cara de un episodio que en un principio había quedado reducido al impacto de los titulares.

Las imágenes del episodio muestran a Ernestina Pais contenida por la otra conductora, quien la ayudó con técnicas de respiración

Ernestina también le habría contado a de Brito que el accidente, por más pequeño que haya sido, la retrotrajo de inmediato a otros momentos traumáticos de su vida. “Aunque haya sido una estupidez el choque, me retrotrajo a todo mi pasado”, le dijo, según reprodujo el periodista. En esa frase se condensaría la dimensión emocional del episodio: no se trató solo de un roce entre autos, sino de una situación que, en su vivencia, activó recuerdos de otros choques, accidentes y experiencias duras de los últimos años, incluida la caída por la escalera a la que también hizo referencia.

En ese contexto se enmarca, según esta versión, la decisión de negarse al test de alcoholemia, el punto más controvertido del caso. De Brito sostuvo que la periodista se negó porque estaba en medio de ese cuadro de angustia y desregulación emocional. “Se negó al test porque estaba muy nerviosa”, resumió. De todos modos, en el programa también se debatió sobre la lógica de esa decisión, ya que la negativa alimentó automáticamente las sospechas. En la mesa coincidieron en que, tratándose de una figura pública y con los antecedentes de Ernestina conocidos por todos, rechazar el control iba a disparar lecturas inevitables.

En la charla con Ángel, ella también habría querido dejar en claro otro punto: desmintió versiones que la ubicaban en un evento con Joaquín Levinton y consumiendo alcohol antes del choque. “Yo no estuve con Joaquín Levinton, no estuve chupando”, fue la frase que, según contó el conductor, le dijo la periodista. Además, le reafirmó que sigue comprometida con su tratamiento, que continúa yendo al grupo y haciendo lo que tiene que hacer todos los días. “Yo soy una enferma, estoy todos los días en tratamiento, a cada hora de mi vida”, le habría confesado, con la crudeza de quien conoce su propia historia y no intenta disimularla.