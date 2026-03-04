La cronología del choque de Ernestina Pais: de su versión del hecho a la razón por la que se negó al test de alcoholemia

La empresaria y periodista negó haber chocado

Este martes, Ernestina Pais se vio en el centro de la polémica luego de protagonizar un accidente de tránsito en Vicente López. Según pudo saber Infobae, agentes de la Comisaría de Vicente López Seccional 5ª de la Policía Bonaerense se hicieron presentes tras un llamado al 911. Sin embargo, en ese contexto, la empresaria y periodista rechazó someterse al control de alcoholemia, lo que derivó en la incautación de su automóvil, aunque ella negó cualquier vinculación con los hechos.

Según pudo saber este medio, Pais fue identificada como protagonista de un choque con un Alfa Romeo conducido por otra mujer en la intersección de avenida Del Libertador y Las Heras, Vicente López, provincia de Buenos Aires. Personal policial y municipal constató únicamente daños materiales, pero, tras la negativa de Pais a realizar el control de alcoholemia, se labró un acta de infracción y su Honda City fue trasladado al playón municipal. Las autoridades señalaron que la periodista abandonó el lugar acompañada por su exmarido y su hijo.

Cerca del lugar, testigos y fuentes del procedimiento aseguraron que el incidente no produjo heridos. Las medidas de tránsito se activaron después de que el llamado inicial al 911 alertara sobre el siniestro, y se dispuso la actuación de la Policía Bonaerense y el personal municipal.

Un joven explicó cómo fue el suceso de los hechos cuando la periodista no accedió al procedimiento

Poco después del incidente, mientras las versiones oficiales señalaban a Pais como involucrada en el accidente, desde el programa A la tarde (América) se comunicaron con la empresaria para conocer su versión. Lejos de dar detalles del incidente, País negó la situación: “No, estoy en mi casa. Me empezó a sonar el teléfono un montón y, bueno, acá estoy, en casa”.

Ante la insistencia del equipo acerca de si había tenido “algún accidente o incidente en vía pública” en las últimas horas, Pais ratificó su negativa: “No. No”. Desde el panel, encabezado por Luis Ventura, le reiteraron la información circulante, pero ella mantuvo su postura: “Sí, pero estoy en mi casa...”. Antes de finalizar la comunicación, al preguntarle si desmentía la noticia, cerró: “Claramente, sí”. También manifestó desconocer el origen del rumor y afirmó encontrarse bien.

En paralelo, desde el programa encabezado por Luis Ventura, se comunicaron con un testigo del hecho. “A mí me tomaron de testigo con una persona que es abogada, que también estaba por la zona. Nos llamó la policía porque Ernestina estaba luego de un posible accidente o de un presunto accidente contra un Alfa Romeo. Ella estaba en un presunto estado de alcoholemia y nos llamaron de testigo porque justamente estaban teniendo problemas con ella, se quería ir del lugar”, comenzó diciendo Gianluca, testigo del hecho.

El testigo principal del choque sostiene que Pais se negó al test de alcoholemia alegando problemas con medicamentos

Luego, el joven resaltó la negativa que presenció, por parte de Pais, a realizarse el control de alcoholemia: “Lo que yo vi no fue un accidente. Yo no digo que no hubo un choque. Lo único que digo es que yo no lo presencié. Lo que sí escuché, estuve presente y vi, es que Ernestina Páiz se negó a hacerse un test de alcoholemia. Esto sí es lo más importante”.

Ante la consulta de los periodistas, de por qué se habría negado, el testigo comentó: “Según lo que yo escuché de ella, es que ella justamente no podía hacer el test de alcoholemia porque tenía un problema con los medicamentos, algo así me dijo”.

Por último, Gianluca explicó por qué la conductora del otro vehículo había llamado a la policía: “La persona que manejaba el Alfa Romeo, que es la persona que presuntamente habría recibido el impacto o que había impactado contra el coche de Ernestina, llamó a la policía porque Ernestina tenía olor a alcohol, según lo que dijo la otra conductora”.

Los antecedentes de siniestros viales de Ernestina Pais incluyen hechos previos de características similares. En octubre de 2019, Pais chocó su Chevrolet Tracker contra un vehículo estacionado en Olivos. Según Infobae, en ese entonces también se negó al test de alcoholemia y su auto fue incautado. Ella desmintió después haber intentado fugarse y argumentó que respondió de ese modo por sorpresa ante la situación.

En agosto de 2022, la periodista protagonizó un siniestro leve en Palermo. Una testigo aseguró que intentó retirarse sin entregar su documentación, pero finalmente la presentó cuando fue interceptada por personal policial. Pais rechazó haber cometido alguna irregularidad durante ese episodio.

Asimismo, el 13 de diciembre de 2023, un nuevo incidente la tuvo como protagonista cerca del estadio de River Plate. Infobae indica que, tras impactar contra un vehículo estacionado, Pais se negó nuevamente a someterse al control de alcoholemia. Esto motivó la retención de los vehículos y su traslado domiciliario por la Policía de la Ciudad. En aquella oportunidad, la periodista minimizó el hecho y sostuvo que no hubo consecuencias graves.