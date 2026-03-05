Teleshow

La sugestiva foto que publicó Wanda Nara después de la propuesta de casamiento de Martín Migueles

De paseo por Milán, la pareja se muestra cada vez más consolidada y la conductora sorprendió con un detalle que no pasó desapercibido

Guardar
En medio de sus días
En medio de sus días en Italia, la empresaria sorprendió con un particular detalle que reanudó los rumores de casamiento con su pareja (Instagram)

A casi una semana de haber comenzado su escapada romántica por Italia, Wanda Nara y Martín Migueles disfrutan de momentos que parecen sacados de una postal. Entre paseos, desayunos en terrazas y jornadas de compras, la pareja se muestra más unida y relajada que nunca, lejos de las polémicas y el ruido mediático que suelen rodear la vida de la empresaria. En este contexto de calma y complicidad, Wanda sorprendió a sus seguidores al lucir un detalle que volvió a encender los rumores de casamiento con su pareja.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la empresaria compartió una imagen que no tardó en desatar especulaciones. Wanda mostró un lujoso anillo con un diamante montado en una banda dorada con brillos, pero lo que más llamó la atención fue el lugar elegido para lucirlo: el dedo anular de la mano izquierda, tradicionalmente reservado para los anillos de compromiso o de casamiento. Aunque no es la primera vez que Wanda utiliza un accesorio similar en ese dedo, este detalle cobró otra dimensión al coincidir con la nueva etapa que atraviesa junto a Migueles, la intensidad del viaje que comparten y una propuesta que no pasó inadvertida.

El anillo de Wanda en
El anillo de Wanda en su dedo anular se robó el protagonismo de la foto

La sospecha de un posible compromiso se alimentó aún más con una de las imágenes recientes subidas por Migueles en sus historias. En la foto, la pareja aparece desayunando en la terraza de un pintoresco café italiano. Wanda, sonriente y vestida de manera informal, posa para la cámara con un gorro de lana, mientras Martín la acompaña desde el otro extremo de la mesa. Lo que realmente disparó los rumores fue el mensaje que acompañó la imagen: “¿Te querés casar conmigo?”. La pregunta, visible en la parte inferior de la postal, fue rápidamente interpretada como una señal de que la relación atraviesa un gran momento y que no descartan formalizar el vínculo en un futuro cercano. En su dedo, el anillo sobre el que se tejen las nuevas especulaciones.

El texto, que puede leerse tanto como una broma cómplice entre la pareja como una declaración en serio, no pasó inadvertido entre sus seguidores. Para muchos, el mensaje es una confirmación de que el vínculo entre Wanda y Martín se consolida día a día y que la pareja no teme mostrar su felicidad abiertamente.

El día anterior, Migueles subió
El día anterior, Migueles subió una romántica postal con la empresaria, que lucía el mismo anillo
El día anterior, Migueles subió
El día anterior, Migueles subió una romántica postal con la empresaria y su propuesta llamó la atención

Cabe recordar que no es la primera vez que la posibilidad de casamiento aparece en la relación. En noviembre pasado, Wanda fue consultada por un seguidor en redes sociales sobre si volvería a pasar por el altar. Fiel a su estilo, la empresaria respondió con humor y complicidad: “Él quiere. Nunca se casó”. Además, sumó una referencia a Maxi López, su exmarido y padre de sus tres hijos varones. “Maxi le dice que no le conviene, pero insiste”, en alusión a los consejos que recibe Martín de parte del exfutbolista, aunque sin disuadirlo de su interés por formalizar la relación.

Es importante señalar que, legalmente, Wanda Nara todavía está casada con Mauro Icardi. El proceso de divorcio, iniciado en Milán, la ciudad que fue hogar de la pareja durante muchos años, avanza más lentamente que en Argentina, lo que añade un condimento extra a la historia y mantiene la expectativa entre quienes siguen de cerca la vida personal y sentimental de la empresaria.

En nobiembre pasado, Wanda contó
En nobiembre pasado, Wanda contó que a Martín le gustaría casarse (Instagram)

Mientras tanto, Wanda y Martín continúan disfrutando de su viaje por Italia, compartiendo en redes sociales imágenes de paisajes, cenas y momentos de intimidad que reafirman la solidez y el presente feliz de la pareja. Sin apuros, pero sin ocultar las señales, ambos parecen dispuestos a dejarse llevar por el curso natural de su historia. Y medio de la inquietud de si pasarán por el altar, por ahora, ellos se guardan la respuesta. Pero si algo queda claro con cada gesto en redes, es que el amor, la complicidad y la ilusión de nuevos comienzos están más presentes que nunca en la vida de Nara.

Temas Relacionados

Wanda NaraMartín MiguelesRomancePropuesta de casamientoRumores de casamientoAnillo

Últimas Noticias

Ernestina País habló después del accidente: “El teatro es el mejor lugar para enfrentar temas que nos duelen”

Tras un episodio controvertido, la conductora compartió su visión sobre el poder de las tablas durante su regreso a escena en la obra El divorcio del año

Ernestina País habló después del

La actitud de Brian Sarmiento que enfureció a Andrea del Boca en Gran Hermano: “Está buscando roña”

El inesperado conflicto entre la actriz y el exfutbolista sumó un nuevo round en una de las habitaciones de la casa

La actitud de Brian Sarmiento

El desafortunado comentario de Yanina Zilli contra Daniela de Lucía, tras la muerte de su padre: “Jugamos con lo personal”

Una fuerte discusión se desató durante la gala luego de que la exvedette hiciera referencia al fallecimiento del padre de una compañera, generando incomodidad y un emotivo descargo frente al resto de los jugadores

El desafortunado comentario de Yanina

La preocupación de Juana Repetto por su cambio físico tras el nacimiento de su hijo: “Engordé un montón”

En sus redes sociales, la hija de Reina Reech se refirió a las dificultades que enfrenta para recuperar su rutina y vestimenta habitual luego de la llegada del pequeño

La preocupación de Juana Repetto

Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su paso por la Fashion Week de Milán: su encuentro con el diseñador Adrián Appiolaza

En un vlog, la cantante hizo un resumen de lo que fue su participación en uno de los eventos más importantes para la industria de la moda

Emilia Mernes mostró el detrás
DEPORTES
Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El particular análisis de Di María sobre Atlético Madrid del Cholo Simeone: “Es raro, apagan a los jugadores y desaparecen”

Franco Colapinto habló sobre la tensa escena que vivió con Flavio Briatore en la serie Drive To Survive: “Ni siquiera sé cuándo lo filmaron”

Una figura del golf cayó tres pisos por el hueco de un ascensor en Sudáfrica: “Es un milagro poder caminar”

El plan del Real Madrid para después del Mundial: un reconocido entrenador en el radar y el regreso de una leyenda

TELESHOW
Ernestina País habló después del

Ernestina País habló después del accidente: “El teatro es el mejor lugar para enfrentar temas que nos duelen”

La actitud de Brian Sarmiento que enfureció a Andrea del Boca en Gran Hermano: “Está buscando roña”

El desafortunado comentario de Yanina Zilli contra Daniela de Lucía, tras la muerte de su padre: “Jugamos con lo personal”

La preocupación de Juana Repetto por su cambio físico tras el nacimiento de su hijo: “Engordé un montón”

Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su paso por la Fashion Week de Milán: su encuentro con el diseñador Adrián Appiolaza

INFOBAE AMÉRICA

Israel ordenó la evacuación urgente

Israel ordenó la evacuación urgente de Dahiyeh, bastión de Hezbollah en el sur de Beirut: “Salven sus vidas”

Combustibles registrarán fuerte aumento en Panamá desde este viernes

Condenan al femicida que secuestró y asesinó a joven de 16 años en Uruguay: seis meses antes había matado a otra mujer

Piden sobreseimiento de intendente uruguayo imputado por varios delitos de corrupción: “Me hicieron pasar mal”

Descubren en Brasil un fósil prehistórico con una extraña mandíbula torcida