Flor de la V contó el consejo que les dio a sus hijos para enfrentar el bullying: “Nunca se avergüencen de mamá”

La conductora habló con LAM durante la celebración de su cumpleaños (Video: LAM, América TV)

Florencia de la V celebró su cumpleaños rodeada de amigos y en un momento que definió como uno de los más plenos de su vida. En medio de los festejos, la conductora y actriz habló en vivo con LAM (América TV) y reflexionó sobre su presente personal, su carrera en el mundo del espectáculo y el camino recorrido a lo largo de tres décadas de trabajo en televisión, teatro y radio.

“Muy contenta, sí, festejando”, expresó al comenzar la charla con Ángel de Brito y el panel del ciclo. Aunque admitió que había sido una jornada intensa, se mostró entusiasmada por poder compartir la fecha especial con su círculo cercano. “Un día agotador hoy porque hice mil cosas, pero bien. Me encanta celebrar, me gusta estar con amigos”, explicó.

Durante la conversación también mostró el look elegido para la celebración: un vestido rojo intenso con espalda descubierta que despertó elogios inmediatos del panel. “Al rojo vivo”, bromeó la conductora mientras giraba frente a cámara para mostrar el diseño. La elección del color no fue casual, según explicó. “Estoy con el tema de ponerme color, Ángel, ¿sabés por qué? Porque veo que cada vez que salgo la gente está vestida de negro. Si mirás en un lugar está todo el mundo oscuro”, comentó. Para ella, sumar tonos fuertes es una forma de romper con esa tendencia y darle más energía a su presencia.

La conductora Florencia de la V repasó en televisión sus 30 años de carrera en el mundo del espectáculo argentino

Más allá del festejo, Florencia aprovechó la charla para hablar del momento profesional que atraviesa. Actualmente forma parte del espectáculo Sex, la propuesta teatral creada por José María Muscari, con la que volvió al escenario después de muchos años sin hacer teatro en Buenos Aires. “Hace diez años que no hacía teatro acá y la verdad que volver fue una alegría enorme”, contó.

En la obra, además de participar de las coreografías y escenas grupales, tiene un espacio muy especial con un monólogo que la conecta directamente con el público, algo que, según reveló, extrañaba profundamente. “Vos me conociste haciendo monólogo y teniendo contacto con el público. Me di cuenta de que lo extrañaba un montón”, dijo dirigiéndose a De Brito.

Florencia también destacó el espíritu del espectáculo, que combina humor, sensualidad y reflexión sobre el placer y el deseo. “Es muy entretenido, muy divertido y muy instructivo. En una época donde la palabra goce todavía parece prohibida, ahí se habla del sexo y del placer desde un lugar muy interesante”, explicó.

Florencia de la V eligió un vestido rojo intenso para su celebración y afirmó que los colores en su vestuario son una declaración de energía (Instagram)

Al ser consultada sobre qué significa este cumpleaños en su vida, Florencia se mostró especialmente reflexiva. “Estoy en un momento a punto caramelo, de muchísima plenitud”, aseguró. Entre los motivos que mencionó, destacó el crecimiento de sus hijos, quienes este año cumplirán 15 años, y la estabilidad profesional que logró después de décadas de trabajo.

“Cuando miro para atrás y pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que debuté hace casi treinta años en el mundo del espectáculo”, expresó. Para ella, seguir vigente después de tanto tiempo es uno de los logros más importantes. “Mantenerse no es fácil en este medio. Y sentir el cariño del público después de tantos años es algo que valoro muchísimo”, agregó.

Durante la entrevista también se abrió un espacio para hablar sobre las críticas que suele recibir en redes sociales y en algunos programas. Ante la pregunta de si siente que hay personas que esperan verla fracasar, Florencia respondió con una mirada más amplia sobre el funcionamiento del medio. “Hoy se busca el view, el efecto. Hablar de figuras conocidas garpa”, analizó.

En su familia, Florencia de la V fomenta la inclusión y el diálogo, educando a sus hijos en valores de respeto y diversidad (Instagram)

Lejos de tomárselo como algo personal, aseguró que aprendió a convivir con esa exposición constante. “En este medio, aunque sea difícil, más vale que hablen. Si no hablan, preocupate”, afirmó con humor. En ese contexto también reflexionó sobre el doble estándar que muchas veces enfrentan las personas trans en el ámbito público. “Hay algo que todavía pasa con nuestras identidades. Como que algunas personas creen que no nos merecemos ocupar ciertos lugares”, sostuvo.

Finalmente, destacó la importancia del diálogo dentro de su familia y la forma en que educó a sus hijos en un entorno de diversidad y respeto. “En mi casa siempre se habló de todo. Mis hijos crecieron en un mundo inclusivo, donde las personas se quieren por lo que son. Cuando vivieron alguna situación de bullying los senté y les dije que nunca se avergüencen de su mamá, porque yo simplemente elegí vivir mi vida de manera diferente y no le hago mal a nadie”, explicó.

Entre festejos, reflexiones y recuerdos de su trayectoria, Florencia de la V celebró su cumpleaños reafirmando el lugar que ocupa en el espectáculo argentino. Tres décadas después de su debut, asegura sentirse plena, agradecida y más vigente que nunca.