Teleshow

Flor de la V contó el consejo que les dio a sus hijos para enfrentar el bullying: “Nunca se avergüencen de mamá”

En medio de los festejos por su cumpleaños, la actriz y conductora reflexionó sobre su exitosa carrera y el especial momento de plenitud que atraviesa, tras tres décadas brillando en la televisión, el teatro y la radio

Guardar
La conductora habló con LAM durante la celebración de su cumpleaños (Video: LAM, América TV)

Florencia de la V celebró su cumpleaños rodeada de amigos y en un momento que definió como uno de los más plenos de su vida. En medio de los festejos, la conductora y actriz habló en vivo con LAM (América TV) y reflexionó sobre su presente personal, su carrera en el mundo del espectáculo y el camino recorrido a lo largo de tres décadas de trabajo en televisión, teatro y radio.

“Muy contenta, sí, festejando”, expresó al comenzar la charla con Ángel de Brito y el panel del ciclo. Aunque admitió que había sido una jornada intensa, se mostró entusiasmada por poder compartir la fecha especial con su círculo cercano. “Un día agotador hoy porque hice mil cosas, pero bien. Me encanta celebrar, me gusta estar con amigos”, explicó.

Durante la conversación también mostró el look elegido para la celebración: un vestido rojo intenso con espalda descubierta que despertó elogios inmediatos del panel. “Al rojo vivo”, bromeó la conductora mientras giraba frente a cámara para mostrar el diseño. La elección del color no fue casual, según explicó. “Estoy con el tema de ponerme color, Ángel, ¿sabés por qué? Porque veo que cada vez que salgo la gente está vestida de negro. Si mirás en un lugar está todo el mundo oscuro”, comentó. Para ella, sumar tonos fuertes es una forma de romper con esa tendencia y darle más energía a su presencia.

La conductora Florencia de la
La conductora Florencia de la V repasó en televisión sus 30 años de carrera en el mundo del espectáculo argentino

Más allá del festejo, Florencia aprovechó la charla para hablar del momento profesional que atraviesa. Actualmente forma parte del espectáculo Sex, la propuesta teatral creada por José María Muscari, con la que volvió al escenario después de muchos años sin hacer teatro en Buenos Aires. “Hace diez años que no hacía teatro acá y la verdad que volver fue una alegría enorme”, contó.

En la obra, además de participar de las coreografías y escenas grupales, tiene un espacio muy especial con un monólogo que la conecta directamente con el público, algo que, según reveló, extrañaba profundamente. “Vos me conociste haciendo monólogo y teniendo contacto con el público. Me di cuenta de que lo extrañaba un montón”, dijo dirigiéndose a De Brito.

Florencia también destacó el espíritu del espectáculo, que combina humor, sensualidad y reflexión sobre el placer y el deseo. “Es muy entretenido, muy divertido y muy instructivo. En una época donde la palabra goce todavía parece prohibida, ahí se habla del sexo y del placer desde un lugar muy interesante”, explicó.

Florencia de la V eligió
Florencia de la V eligió un vestido rojo intenso para su celebración y afirmó que los colores en su vestuario son una declaración de energía (Instagram)

Al ser consultada sobre qué significa este cumpleaños en su vida, Florencia se mostró especialmente reflexiva. “Estoy en un momento a punto caramelo, de muchísima plenitud”, aseguró. Entre los motivos que mencionó, destacó el crecimiento de sus hijos, quienes este año cumplirán 15 años, y la estabilidad profesional que logró después de décadas de trabajo.

“Cuando miro para atrás y pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que debuté hace casi treinta años en el mundo del espectáculo”, expresó. Para ella, seguir vigente después de tanto tiempo es uno de los logros más importantes. “Mantenerse no es fácil en este medio. Y sentir el cariño del público después de tantos años es algo que valoro muchísimo”, agregó.

Durante la entrevista también se abrió un espacio para hablar sobre las críticas que suele recibir en redes sociales y en algunos programas. Ante la pregunta de si siente que hay personas que esperan verla fracasar, Florencia respondió con una mirada más amplia sobre el funcionamiento del medio. “Hoy se busca el view, el efecto. Hablar de figuras conocidas garpa”, analizó.

En su familia, Florencia de
En su familia, Florencia de la V fomenta la inclusión y el diálogo, educando a sus hijos en valores de respeto y diversidad (Instagram)

Lejos de tomárselo como algo personal, aseguró que aprendió a convivir con esa exposición constante. “En este medio, aunque sea difícil, más vale que hablen. Si no hablan, preocupate”, afirmó con humor. En ese contexto también reflexionó sobre el doble estándar que muchas veces enfrentan las personas trans en el ámbito público. “Hay algo que todavía pasa con nuestras identidades. Como que algunas personas creen que no nos merecemos ocupar ciertos lugares”, sostuvo.

Finalmente, destacó la importancia del diálogo dentro de su familia y la forma en que educó a sus hijos en un entorno de diversidad y respeto. “En mi casa siempre se habló de todo. Mis hijos crecieron en un mundo inclusivo, donde las personas se quieren por lo que son. Cuando vivieron alguna situación de bullying los senté y les dije que nunca se avergüencen de su mamá, porque yo simplemente elegí vivir mi vida de manera diferente y no le hago mal a nadie”, explicó.

Entre festejos, reflexiones y recuerdos de su trayectoria, Florencia de la V celebró su cumpleaños reafirmando el lugar que ocupa en el espectáculo argentino. Tres décadas después de su debut, asegura sentirse plena, agradecida y más vigente que nunca.

Temas Relacionados

Florencia de la VFlor de la VBullying

Últimas Noticias

Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su paso por la Fashion Week de Milán: su encuentro con el diseñador Adrián Appiolaza

En un vlog, la cantante hizo un resumen de lo que fue su participación en uno de los eventos más importantes para la industria de la moda

Emilia Mernes mostró el detrás

Así quedó la “placa planta” de Gran Hermano: la sentencia de los participantes más silenciosos

La segunda semana del reality rompió el molde al nominar a los competidores sigilosos, sorprendiendo a los fanáticos con una lista llena de caras inesperadas y una eliminación que se anticipa intensa

Así quedó la “placa planta”

Maxi López y Daniela Christiansson, entre paseos y despedidas antes de su mudanza a Buenos Aires

El participante de MasterChef Celebrity tiene que regresar al país para estrenar su programa de streaming el 10 de marzo por lo que la pareja disfruta de sus últimos días en Europa

Maxi López y Daniela Christiansson,

La llamativa actitud de Ernestina Pais al regresar al teatro tras protagonizar un accidente de auto

La periodista volvió a escena en la calle Corrientes y enfrentó a la prensa luego de ser señalada como protagonista de un siniestro vial, manteniendo el hermetismo sobre lo ocurrido y negando cualquier responsabilidad

La llamativa actitud de Ernestina

El cómplice momento de Valentina Cervantes y su hija durante su rutina de baño: “En otra vida seremos cantantes”

La influencer compartió un divertido video junto a su hija menor y sorprendió al interpretar juntas una canción de Rosalía, llamando la atención de sus seguidores y allegados

El cómplice momento de Valentina
DEPORTES
10 frases de Úbeda tras

10 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca Juniors ante Lanús: la rebeldía de su equipo, el elogio a Aranda y el abrazo de Merentiel

El secreto para una vida más larga: qué ejercicios recomiendan los científicos

Los mejores memes de la goleada de Boca ante Lanús: Tomás Aranda, Miguel Merentiel, Paredes y Úbeda fueron los elegidos

La historia de Tomás Aranda, el admirador de Riquelme y Messi que le devolvió el fútbol a Boca en el triunfo ante Lanús

Impacto en la Fórmula 1 por la drástica decisión que tomó Aston Martin para el GP de Australia

TELESHOW
Así quedó la “placa planta”

Así quedó la “placa planta” de Gran Hermano: la sentencia de los participantes más silenciosos

Maxi López y Daniela Christiansson, entre paseos y despedidas antes de su mudanza a Buenos Aires

La llamativa actitud de Ernestina Pais al regresar al teatro tras protagonizar un accidente de auto

El cómplice momento de Valentina Cervantes y su hija durante su rutina de baño: “En otra vida seremos cantantes”

Martín Piroyansky habló con Infobae en Vivo y contó el peculiar motivo por el que abrió un bar de sándwiches de miga

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el plástico conquistó el

Cómo el plástico conquistó el mundo hasta acumularse en los cerebros humanos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen

El empleo en zona franca nicaragüense alcanza niveles de 2012 tras ola de despidos en 2025

Cuando la alineación ideológica se puede convertir en estrategia política: ¿qué podemos esperar de la cumbre regional que redefine el hemisferio?