Ernestina País habló después del accidente: “El teatro es el mejor lugar para enfrentar temas que nos duelen”

Ernestina Pais volvió al teatro, dirgida por Jose María Muscari

El regreso de Ernestina Pais al escenario generó expectativas luego del accidente de hace dos días. Al finalizar la función de la obra El divorcio del año dirigida por Jose María Muscari, la periodista enfrentó al público y compartió su convicción y el sentir que marcó su retorno: “Sabemos que el teatro es el mejor lugar para enfrentar temas que nos duelen o incomodan”.

Durante su intervención, Ernestina señaló que también reconocía la naturaleza del espectáculo que presenta junto a Fabián Vena, Guillermina Valdés, Juan Palomino y Rochi Igarzábal: “Sabemos que es una obra fuerte porque lo es el tema del que habla”, indicó País al referir a El divorcio del año, una obra que, según el propio director, reflexiona sobre la salud mental.

En un giro del relato, País buscó alivio para quienes la escuchaban y sostuvo: “Sabemos que la risa siempre es sanadora”. Esa búsqueda de recuperar el ánimo fue central en su discurso ante el público, tras el incidente reciente. Al abordar el poder de la ficción y la vida, Ernestina País subrayó la diferencia entre los finales de la ficción y la realidad: “En nuestra vida real podemos hacer cosas, intentar cambiar finales tristes por otros más felices”.

Ernestina Pais reapareció tras su polémico choque en Vicente López

Antes de la función, Ernestina rechazó realizar declaraciones ante la prensa en su llegada al Multiteatro de Buenos Aires, luego de que informes policiales la vincularon con un siniestro vial en Vicente López y señalaron que se negó a someterse al control de alcoholemia. Diversos medios aguardaron una aclaración o desmentida pública en torno a su supuesto involucramiento en el accidente, pero la conductora optó por dejar sin respuesta los interrogantes del sector.

El episodio instalado en la agenda de actualidad surgió tras la aparición de reportes policiales que mencionaron de manera directa a Pais en el incidente. La negativa a someterse al control de alcoholemia, consignada en dichos informes, otorgó visibilidad mediática inmediata al caso y generó un seguimiento sostenido por parte de periodistas especializados, que buscaron obtener precisiones de la figura.

Informes policiales consignaron que País se negó a realizar el test de alcoholemia y su auto fue secuestrado por las autoridades

La jornada en el Multiteatro se posicionó como un punto de inflexión en el tratamiento público del hecho. Durante su breve contacto con los medios, en la puerta del teatro, Pais se limitó a expresar: “No tengo nada para decir de lo que pasó ayer”, reforzando así la estrategia de no emitir comentarios frente a la acusación y las consultas asociadas al control policial.

Las cámaras y cronistas presentes insistieron sobre temas clave para el sector de espectáculos e información general. Consultaron de manera explícita detalles del accidente, la supuesta negación en un programa previo, y el dato divulgado de que Pais habría sufrido un secuestro de su vehículo vinculado al operativo policial. Los registros audiovisuales documentaron el momento en que la comunicadora evitó prolongar el intercambio y procuró ingresar rápidamente al recinto teatral.

Ante la atención mediática, la actriz y periodista se limitó a afirmar brevemente que no tenía nada para declarar sobre los hechos recientes y se dirigió directamente al escenario.

Detalles sobre el accidente de Pais

De acuerdo con el parte policial durante la mañana del martes, Pais habría colisionado su auto Honda contra un Alfa Romeo en una zona de Vicente López. La información oficial señala que la conductora se negó a realizar el test de alcoholemia, motivo por el que se le levantó un acta y el auto fue secuestrado y trasladado al playón municipal.

Las autoridades policiales precisaron que “no se registraron heridos y solo daños materiales al momento”, y que la otra conductora implicada no formuló denuncia alguna. Imágenes difundidas muestran a la artista junto a otra mujer aguardando que se resolviera la situación tras el choque.