Federica Pais habló del choque que protagonizó su hermana Ernestina: “Estamos en contacto”

A la salida de su programa, Federica Pais fue consultada por el tenso momento que vivió su hermana Ernestina al chocar su auto (Desayuno Americano - América)

La tarde del martes en Vicente López terminó de forma inesperada para Ernestina Pais, quien se vio envuelta en una nueva polémica tras protagonizar un accidente de tránsito que rápidamente se convirtió en noticia. Todo comenzó cuando agentes de la Comisaría de Vicente López Seccional 5ª de la Policía Bonaerense acudieron al lugar luego de un llamado al 911. En ese contexto, y mientras se realizaban las actuaciones correspondientes, la conductora rechazó someterse al control de alcoholemia, lo que derivó en la incautación de su automóvil y sumó tensión al episodio. Mientras tanto, Pais negó cualquier participación en el hecho y la atención mediática se trasladó a su familia, con su hermana Federica como protagonista de las primeras declaraciones públicas.

La palabra de Federica fue obtenida cuando salía en su auto del programa que conduce. Al bajar la ventanilla, se encontró con una batería de preguntas sobre el episodio que involucró a Ernestina. “No voy a hacer ninguna declaración. Cuando Ernestina quiera hablar, lo va a hacer. Paré para no ser maleducada y para comentar que las noticias trascendidas respecto a la salud de ella son tema suyo”, expresó, intentando resguardar la intimidad de la periodista y desligarse de la polémica familiar.

Las preguntas, sin embargo, continuaron y Federica sostuvo su postura: “Sé lo mismo del tema que ustedes, no voy a hablar. Estamos en contacto, pero no es mi tema. Cada una habla de sus cosas y me parece bien que así sea”. De este modo, la conductora intentó correrse a un costado de la situación de su hermana, evitando alimentar rumores o dar detalles sobre el estado de Ernestina.

La periodista protagonizó un incidente vial este martes y el hecho generó revuelo (Captura de video)

Según pudo reconstruir este medio, la periodista fue identificada como protagonista de un choque con un Alfa Romeo conducido por otra mujer en la intersección de Avenida Del Libertador y Las Heras, en Vicente López, provincia de Buenos Aires. El personal policial y municipal que acudió al lugar del siniestro constató que solo hubo daños materiales. Sin embargo, tras la negativa de Pais a realizar el control de alcoholemia, se labró un acta de infracción y su Honda City fue trasladado al playón municipal. Las autoridades señalaron que la periodista abandonó el lugar acompañada por su exmarido y su hijo.

Fuentes policiales y testigos que presenciaron el procedimiento aseguraron que el incidente no produjo heridos. Las medidas de tránsito se activaron de inmediato después del llamado inicial al 911, que alertó sobre el choque. La Policía Bonaerense y el personal municipal participaron del operativo, asegurando la zona y tomando las declaraciones necesarias.

Poco después del incidente, mientras las versiones oficiales señalaban a Pais como involucrada en el accidente, desde el programa A la tarde (América) intentaron conocer la versión de la periodista, quien negó rotundamente haber estado involucrada en cualquier siniestro vial. “Estoy en mi casa. Me empezó a sonar el teléfono un montón y, bueno, acá estoy, en casa”, respondió. Ante la insistencia del equipo sobre si había tenido “algún accidente o incidente en vía pública” en las últimas horas, Pais mantuvo su negativa: “No. No”. Desde el panel, encabezado por Luis Ventura, le reiteraron la información circulante, pero ella insistió: “Sí, pero estoy en mi casa...”. Al ser consultada si desmentía la noticia, fue tajante: “Claramente, sí”. También manifestó desconocer el origen del rumor y afirmó encontrarse bien.

En medio de una comunicación telefónica con el ciclo, Ernestina Pais negó haber chocado en Vicente López (A la tarde - América)

En paralelo, desde el ciclo, se comunicaron con una persona que había presenciado el hecho. “A mí me tomaron de testigo con una persona que es abogada, que también estaba por la zona. Nos llamó la policía porque Ernestina estaba luego de un posible accidente o de un presunto accidente contra un Alfa Romeo. Ella estaba en un presunto estado de alcoholemia y nos llamaron de testigo porque justamente estaban teniendo problemas con ella, se quería ir del lugar”, relató Gianluca, testigo presencial.

De acuerdo al relato de Gianluca, la policía debió intervenir para evitar que Pais abandonara la escena y para garantizar que se cumplieran los procedimientos habituales en este tipo de situaciones. La negativa de la periodista a realizarse el control de alcoholemia fue el detonante para que se labrara el acta de infracción y su auto fuera incautado. El episodio, que rápidamente generó repercusión mediática, vuelve a poner en el centro de la escena la importancia de cumplir con los protocolos y las obligaciones viales, incluso para las figuras públicas.