El amoroso saludo de cumpleaños de Yanina Latorre: “El más pequeño de la familia”

Yanina Latorre celebró el primer cumpleaños de Ralph, su perro salchicha, con un emotivo mensaje en Instagram que conmovió a sus seguidores

Las redes sociales de Yanina Latorre volvieron a llenarse de ternura en las últimas horas. Esta vez, la conductora y panelista celebró el primer cumpleaños de Ralph, el perro salchicha que forma parte de su familia, con un mensaje cargado de cariño y una serie de publicaciones que rápidamente enternecieron a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne una gran comunidad de usuarios que siguen su día a día, Yanina compartió una imagen del pequeño dachshund posando en una escalera de madera de su casa. En la foto, el perrito aparece de perfil, con su característico pelaje moteado y las orejas largas que distinguen a la raza, mientras mira con atención hacia un costado. Sobre la imagen, la panelista escribió una frase simple pero significativa: “Hoy cumple 1 año Ralph”.

Ralph, el dachshund de la familia Latorre, cautivó en redes sociales posando en una imagen donde luce su característico pelaje moteado y largas orejas

El festejo también llegó con un mensaje más extenso en el posteo que acompañó la publicación. Allí, Yanina expresó el afecto que siente por el animal y recordó la alegría que significó su llegada al hogar que comparte con Diego Latorre y sus hijos, Lola y Dieguito. “Hoy cumple 1 año Ralph, el más pequeño de la familia. Vino a traernos mucha alegría y felicidad. Es el perro más alegre del mundo. Feliz cumple Ralph! Te amamos”, escribió la conductora de SQP (América TV).

La publicación incluyó además, entre varias imágenes de Ralph, una fotografía familiar en la que se puede ver a Yanina y Diego posando juntos, elegantemente vestidos, mientras cada uno sostiene a una de sus mascotas. Ella aparece con Ralph en brazos, mientras que el exfutbolista sostiene al otro perro de la familia, un Jack Russell terrier llamado Polo, que ya formaba parte del hogar desde hace algunos años.

Ralph fue adoptado como un nuevo integrante para la familia Latorre y llegó como compañía para Polo, siendo presentado originalmente por Diego Latorre en sus redes sociales

Como suele ocurrir con los contenidos que comparte la panelista, el posteo generó rápidamente reacciones entre sus seguidores y también entre algunas figuras cercanas. Entre los comentarios más destacados apareció el de su hija Lola Latorre, quien dejó un mensaje que mezcló humor y emoción. “El posteo dedicado a Ralph me destruye el alma”, escribió la influencer, acompañando la frase con risas en otra respuesta posterior.

Yanina no tardó en contestarle y se generó un intercambio divertido entre madre e hija. En una de sus respuestas, la panelista reaccionó con carcajadas ante el comentario de Lola y luego sumó una frase irónica: “¿No es cheto, no?”, escribió, en tono de broma. Más tarde agregó otro comentario que siguió con ese estilo: “Ojo que esto no es para chetas”.

El divertido intercambio de mensajes entre Yanina y su hija Lola en Instagram reforzó el tono afectuoso y distendido de la familia Latorre en redes

El intercambio familiar fue celebrado por los seguidores de ambas, que suelen seguir de cerca las publicaciones de la familia Latorre y los momentos cotidianos que comparten en redes sociales. Entre los comentarios también apareció el de Fede Popgold, que simplemente escribió: “Lo amo”, sumándose a la catarata de reacciones que generó el cumpleaños del perro.

La celebración también llegó a través de las historias de Instagram. Allí, Diego Latorre compartió la imagen del perrito publicada por Yanina y agregó un emoji de corazón rojo, dejando en claro el cariño que también siente por la mascota que llegó a su casa hace poco más de un año.

La historia de Ralph dentro de la familia Latorre comenzó justamente con una sorpresa. Según habían contado en su momento, el perro fue adoptado como una especie de regalo familiar para sumar un nuevo integrante al hogar y también para que Polo, el otro perro de la casa, tuviera compañía. Fue Diego quien primero presentó al cachorro en sus redes sociales. En aquel momento, el periodista deportivo publicó videos en los que se lo veía jugando en el jardín de su casa junto a Polo, mientras corrían entre el césped y los árboles. “Nuevo integrante de la familia. Se llama Ralph”, había escrito el comentarista de ESPN, mostrando los primeros momentos del perro en su nuevo hogar.