El romántico ida y vuelta de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: de la foto juntos al tierno comentario

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se mostraron juntos en redes sociales y desmintieron rumores de crisis de pareja

Este martes, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel volvieron a mostrarse unidos públicamente y dejaron una señal clara respecto al estado actual de su relación. Esta vez, el gesto llegó a través de las redes sociales. El futbolista sorprendió a la cantante al dejar un llamativo comentario en su último carrete de fotos.

Fue Tini quien primero marcó el pulso actual de su historia de amor. La artista publicó en su cuenta de Instagram un “dump” de fotos, una práctica cada vez más habitual entre las celebridades, que consiste en compartir varias imágenes de distintos momentos de su vida cotidiana. En la secuencia incluyó postales de su rutina profesional, ensayos para sus shows y también algunos instantes más íntimos de su vida personal.

Entre esas fotos apareció una imagen que rápidamente captó la atención de sus seguidores: una selfie junto a Rodrigo De Paul. En la foto se los ve sentados uno al lado del otro mirando a cámara, en lo que parece ser un momento relajado fuera del foco público. La imagen transmitía naturalidad y cercanía, y fue interpretada por muchos como una señal de normalidad en la relación. La cantante acompañó el posteo con un mensaje breve compuesto únicamente por dos emojis: una carita sonriente y un corazón. Aunque el gesto fue sencillo, bastó para generar miles de reacciones entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a comentar la publicación.

Tini Stoessel compartió en Instagram un conjunto de fotos de su vida profesional y personal, incluyendo una selfie con De Paul

Pero fue la reacción de De Paul la que terminó de instalar el mensaje más contundente. Desde su cuenta oficial, el jugador dejó un comentario directo dirigido a su novia: “Mi vida”. La frase, corta pero clara, acumuló miles de likes en pocos minutos y fue interpretada como una respuesta implícita a las versiones que hablaban de crisis. El intercambio no pasó desapercibido para los fanáticos ni para quienes siguen de cerca la relación de la pareja. En lugar de desmentidos formales o aclaraciones públicas, De Paul y Stoessel optaron por un gesto espontáneo que dejó en evidencia la complicidad entre ambos.

Semanas atrás, la Triple T había lanzado una llamativa respuesta cuando le preguntaron por su casamiento con el mediocampista. En diálogo con De 12 a 14 (El Tres TV), la cantante no evitó el tema y, lejos de eludir los rumores, expresó con claridad su deseo de dar ese paso junto al futbolista, lo que deja abierta la puerta a una boda que ya despierta ilusiones en su entorno más cercano y en el público general.

En esa charla, la joven profundizó sobre su vínculo. “Disfrutando, acompañándonos mutuamente con mis amigas, con Rodri, la verdad que está todo tan bien que no lo quiero quemar”, relató. En esa línea, dejó en claro que, aunque las versiones sobre un futuro compromiso ganan fuerza, aún no hay una confirmación formal: “Yo no voy a contar algo estando sola, falta un otro. Hay que esperar un poquito más. A mí me encantaría”.

El nombre elegido por Camila Homs para su hija, Aitana, fue señalado como posible causa de incomodidad entre De Paul y Tini Stoessel

En lo que respecta a los detalles concretos sobre la posible boda, la información fue confirmada por la periodista Pilar Smith en LAM. Según su reporte, el lugar elegido para la celebración sería el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz, en Buenos Aires. Este espacio, conocido por su perfil reservado y por albergar eventos de figuras como Oriana Sabatini y Nicole Neumann, fue seleccionado para garantizar una velada especial y privada, según la comunicadora.

La fecha que se maneja para el evento ronda el receso futbolístico, en diciembre, concretamente entre el 20 y el 28 de diciembre. Esta ventana permitiría que Rodrigo De Paul asista sin conflictos con sus compromisos deportivos, al tiempo que ofrece flexibilidad para los invitados internacionales que planean acompañar a la pareja. “El casamiento va a ser en diciembre, ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo, de hecho ya invitaron de palabra. La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre por el fútbol, por el receso”, detalló Smith.