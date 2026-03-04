El respalo de Manu Urcera a Nicole Neumann tras los reclamos de Fabián Cubero por la fiesta de Allegra

En medio del conflicto que no parece tener límites, una foto de Manu Urcera junto a Nicole Neumann en redes sociales valió más que mil palabras. En modo selfie, el piloto y la modelo sonríen a cámara con una dedicatoria que no deja dudas sobre su postura: “Super Mamá”, escribió el deportista para respaldar a su esposa y madre de su hijo Cruz en una semana complicada en lo familiar. El gesto se produjo luego de que Fabián Cubero expresara su malestar por la organización de la fiesta de 15 años de Allegra Cubero, hija que comparte con la modelo. El exfutbolista sostiene que ambos padres habían acordado que la fiesta la haría él y Nicole organizaría un viaje y una reunión íntima, pero acusa a la modelo de incumplir ese pacto.

El desacuerdo se hizo público cuando Cubero manifestó que la celebración se realizó sin respetar la palabra previamente dada. Según relató, el entendimiento entre ambos implicaba dividir los festejos: la madre se encargaría de un viaje y una pequeña reunión, mientras que la fiesta más tradicional, en un salón con amigos y familiares, estaría a cargo del padre y su entorno. Para Cubero, la decisión de Neumann de avanzar con un festejo más grande vulneró el acuerdo. “No se respeta la palabra”, afirmó. La situación reavivó tensiones entre los padres y sumó un nuevo capítulo a una dinámica marcada por la exposición pública.

En simultáneo, Mica Viciconte, pareja actual de Cubero, publicó en sus redes sociales una foto de su hijo Luca y una frase que muchos vincularon al conflicto familiar: “Ojalá que crezcas sabiendo que el respeto, la empatía, la humildad y el amor valen mucho más que cualquier cosa que se pueda comprar. Mientras tanto, Nicole se manifestó ante la requisitoria de la prensa y fue contudente: “No me interesa lo que digan los demás, yo estoy para mis hijas”.

Nicole Neumann con sus hijas y su madre, el día de la fiesta

El festejo de los 15 años de Allegra Cubero se realizó junto a Nicole Neumann, familiares y amigos cercanos. La celebración incluyó un desfile, shows musicales y un espectacular vestido de Laurencio Adot, que vistió a madre e hija. La organización del evento estuvo a cargo de la modelo, quien priorizó los deseos de la adolescente y su entorno a la hora de definir los detalles de la fiesta. Este enfoque profundizó las diferencias existentes entre los padres y derivó en nuevos cruces públicos.

En este contexto, la imagen de Urcera junto a Neumann adquirió relevancia. El piloto eligió destacar públicamente el rol de madre de la modelo, en un momento de fuerte exposición mediática y cuestionamientos. El gesto fue interpretado como una forma de acompañamiento y apoyo, que también buscó poner en valor la mirada y el relato de Neumann en medio del conflicto.

La relación parental entre Neumann y Cubero ya había atravesado episodios de desacuerdo en el pasado, especialmente en lo relativo a la organización de eventos familiares y la toma de decisiones sobre la vida cotidiana de sus hijas. Las diferencias se amplifican en redes sociales y entrevistas, donde ambos exponen posiciones opuestas sobre la comunicación y los límites en la crianza compartida.

Allegra Cubero y Laurencio Adot, diseñador de su vestido

El entorno cercano a la modelo insiste en que no existió un acuerdo formal para dividir los festejos, sino que la celebración materna surgió a pedido de Allegra y su grupo de amigas. Por su parte, Cubero sostiene que la falta de consulta y la decisión unilateral de Neumann generaron un nuevo desencuentro. “Hay cosas que deberían conversarse entre los padres”, remarcó el exfutbolista, haciendo referencia al modo en que se tomó la decisión.

El episodio vuelve a poner en discusión los desafíos de la crianza compartida en familias ensambladas y la dificultad de preservar la intimidad ante la exposición pública. Las declaraciones cruzadas y las publicaciones en redes sociales reflejan un escenario donde los límites entre la vida privada y la dinámica mediática se difuminan. Mientras tanto, la reacción de Urcera y las respuestas de los protagonistas mantienen vigente el debate sobre el modo en que se gestionan los acuerdos parentales y la imagen pública de las familias.