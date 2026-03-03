Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

La renovada oferta de programación de Infobae integra tanto ciclos nuevos como formatos consagrados por el público. El objetivo es fortalecer contenidos de entretenimiento, actualidad, cultura, salud y deportes, a cargo de reconocidos conductores y periodistas, abriendo un abanico de temáticas, formatos e historias.

Cada segmento aborda testimonios personales y experiencias humanas desde perspectivas originales.

Casino Deluxe tendrá al frente a Emilia Attias, en la oportunidad con Sofía "La Reini" Gonet como invitada (Crédito: Adrian Escandar)

Casino Deluxe, con Emilia Attias

La conductora Emilia Attias lidera Casino Deluxe, un espacio que mezcla entrevistas, humor y juegos en el entorno de un casino ficticio. En este formato, las figuras invitadas exponen proyectos o deseos por cumplir y, entre historias y apuestas simbólicas, intentan convencer a Attias de llevarse un millón de dólares.

La dinámica equilibra el azar y la picardía, generando tensión y diversión en cada encuentro.

Ellas, el ciclo de Luli Fernádez, en ese caso junto a Flor Capuano

Ellas, con Luli Fernández

El ciclo Ellas está conducido por Luli Fernández y se centra en relatos y desafíos de mujeres contemporáneas. En cada episodio, las invitadas comparten historias personales, reflexionando sobre vínculos, maternidad, trabajo, presión estética y cambios que afrontan en su vida diaria.

Estas conversaciones acercan al público perspectivas íntimas y abren debates sobre mandatos y emociones presentes en la sociedad.

Juan Marconi conduce Citados, en este caso junto a Darío Cvitanich (Crédito: Maximiliano Luna)

Citados, con Juan Marconi

Dirigido por Juan Marconi, Citados reúne a deportistas, periodistas, influencers y streamers, con el objetivo de explorar tanto sus carreras profesionales como el costado más personal de sus trayectorias.

La atmósfera es relajada, propiciando el intercambio directo y sincero. Cada encuentro finaliza con un juego que desafía el ingenio y conocimiento deportivo de los participantes.

"Rulo" Schijman estará al frente de Desencriptados. En la foto, junto a la invitada, Sabrina Rojas

Desencriptados, con Darian “Rulo” Schijman

Con tono humorístico y un toque de ficción, Darian “Rulo” Schijman interpreta a un abogado defensor en Desencriptados. Por este estudio jurídico desfilan figuras del espectáculo que, como “defendidos”, se enfrentan a interrogatorios filosos y rumores polémicos.

La espontaneidad y el sentido del humor, que surgen a partir de expedientes secretos y preguntas poco convencionales, aportan complicidad y risas entre los invitados.

Manu Jove, aquí con DJ Pipo en Nunca me faltes

Nunca Me Faltes, con Manu Jove

Manu Jove encabeza Nunca Me Faltes, donde referentes de la cumbia y la música tropical participan de entrevistas en un ambiente distendido. El conductor propone desafíos musicales, situaciones inesperadas y charlas espontáneas, dando espacio a la autenticidad de los invitados.

Jove imprime su estilo irónico y directo para exhibir el costado más genuino y lúdico de quienes pasan por el ciclo.

María Laura Santillán renueva su ciclo de entrevistas. Aquí, cuando invitó a Humberto Tortonese (Crédito: Gustavo Gavotti)

Ciclo de entrevistas, con María Laura Santillán

La periodista María Laura Santillán orienta su Ciclo de entrevistas hacia diálogos íntimos con figuras destacadas del arte, la cultura y la actualidad. En un marco reflexivo y distendido, los invitados revisan sus recorridos personales, desafíos y pensamientos que delinean su identidad pública y privada.

El formato privilegia la conversación cercana, permitiendo conocer la trayectoria vital y profesional de los protagonistas.

Tatiana Schapiro regresa con su ciclo de entrevistas y con Voces. En la imagen, su entrevista con Fabiola Yáñez (Crédito: Candela Teicheira)

Entrevistas y Voces, con Tatiana Schapiro

En esta doble propuesta, Tatiana Schapiro conduce entrevistas en profundidad a personalidades de la cultura, el espectáculo y la política, y también encabezando “Voces”, un segmento testimonial.

En el primer apartado, los entrevistados repasan experiencias e ideas determinantes en su vida. Por su parte, “Voces” presenta a personas comunes que comparten relatos atravesados por la superación, la pérdida y el amor, aportando así matices humanos y el valor conmovedor que caracteriza estos contenidos.

La periodista deportiva Luciana Rubinska conduce Solo por hoy

Solo por hoy, con Luciana Rubinska

Con estreno previsto el lunes 16 de marzo, Solo por hoy es liderado por Luciana Rubinska y aborda relatos de personas que cayeron en algún tipo de adicción y su proceso de recuperación.

El ciclo ofrece una mirada empática y periodística sobre las causas y desafíos de la sobriedad, brindando un espacio de comprensión y acompañamiento.

Milagros Hadad conduce un nuevo año del podcast La Fórmula

La Fórmula, con Milagros Hadad

El podcast La Fórmula, conducido por Milagros Hadad, promueve la reflexión sobre el bienestar personal. En cada episodio, la conductora dialoga con expertos en salud, psicología, arte y comunicación, examinando temas como gestión emocional, productividad, propósito y ansiedad.

El enfoque es práctico y cercano, y las conversaciones aportan herramientas y experiencias aplicables en la vida diaria, favoreciendo el bienestar individual.

De esta manera, Infobae reafirma su apuesta por una programación heterogénea y múltiples perspectivas, habilitando espacios donde las vivencias y aprendizajes de cada ciclo pueden tener un impacto transformador en su audiencia.