Sol Pérez volvió al patinaje artístico: las desafiantes destrezas que cautivaron a su hijo Marco

Sol Pérez volvió a su vieja pasión: patinaje artística con su hijo Marco (Video: Instagram)

Sol Pérez volvió a conectarse con una de sus pasiones más profundas: el patinaje artístico. Esta vez lo hizo acompañada por una presencia muy especial, su hijo Marco, quien pronto celebrará su primer año de vida. La conductora eligió para la ocasión una malla deportiva negra, con la espalda al descubierto y un short corto, atuendo que le permitió moverse con libertad y destreza sobre la pista. Durante la práctica, se deslizó con seguridad y gracia, realizando secuencias que evidenciaron tanto su técnica como su disfrute personal en cada giro y salto. Todos sus movimientos fueron seguidos de cerca por Marco, quien sonreía y disfrutaba cada vez que su madre pasaba cerca de él.

La escena cobró aún más ternura cuando, ya finalizada su rutina, Sol tomó en brazos a Marco y dio algunos pasos breves con él en patines. El pequeño, desde su cochecito, la observó con atención y con una sonrisa que reflejó alegría y complicidad. La imagen de madre e hijo compartiendo ese instante convirtió la jornada en un recuerdo imborrable, tanto para la familia como para quienes siguieron la publicación a través de las redes sociales. Marco, testigo privilegiado de esa vuelta al patinaje, se mostró fascinado por la energía y el entusiasmo de su mamá, quien no ocultó su felicidad al trasladar esa pasión a una nueva generación.

El regreso de Sol Pérez al patinaje no solo significó un reencuentro con su historia personal, sino también un mensaje de inspiración para sus seguidores, muchos de los cuales recordaron etapas previas de la carrera de la conductora, marcada por su vínculo con el deporte.

"Tener un ratito para mí y ser mamá se ve un poco así ", escribió Sol Pérez en su retorno al patinaje junto a su hijo Marco (Instagram)

Al mismo tiempo que retomó su actividad deportiva favorita, Sol Pérez también volvió a la televisión, marcando un doble regreso que no pasó desapercibido. Su incorporación como panelista de Gran Hermano Generación Dorada la posicionó de nuevo en el centro de la escena mediática. El estreno del reality, uno de los grandes eventos televisivos del año, reunió a un equipo de analistas listos para debatir cada movimiento dentro de la casa más famosa, con Santiago del Moro al frente y una audiencia expectante. La presencia de Sol aportó frescura y experiencia a las discusiones, consolidando su lugar en el panel y generando entusiasmo entre los fanáticos del formato.

Marco, el bebé de Sol Pérez, disfrutó de las habilidades artísticas de su madre con el patín (Instagram)

Durante la primera emisión, la modelo sorprendió con un look impactante que captó todas las miradas. Eligió dos piezas en tonos dorados: una falda larga con aberturas laterales y un top halter cruzado, ambos con recortes estratégicos que dejaron a la vista el abdomen y parte de la cintura. El conjunto, de inspiración glam y espíritu pasarela, sumó apliques dorados en el escote, cuello y cadera, destacando aún más el brillo de la propuesta. Para completar el outfit, apostó por el cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje sofisticado con labios en tono borgoña, logrando una imagen segura y perfectamente armada para la ocasión.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Las publicaciones de Sol en sus cuentas personales recibieron elogios y halagos de seguidores y colegas. Frases como “El verdadero qué mujer”, “Sos un fuego” y “La más bella del panel” se repitieron en los comentarios, donde muchos destacaron su capacidad para sorprender y reinventarse en cada aparición. El look se volvió tendencia y generó debate, reafirmando que la panelista ocupa un lugar de privilegio entre las fashionistas del ciclo y que su estilo personal se mantiene como uno de los más observados y comentados de la televisión.

El look completo de Sol para el regreso del reality a la pantalla chica (Captura de video)

A lo largo de distintas temporadas de Gran Hermano, Sol demostró una notable versatilidad para adaptar su imagen a las exigencias del show. En una ocasión optó por un conjunto total jeans, compuesto por un top abierto hasta la cintura y una minifalda con botones, complementados con lentes de sol, bucaneras y una peluca con mechas rosadas. Ese look fue replicado en redes y se convirtió en uno de los más comentados del año. En la edición 2022, eligió el negro y los vestidos ajustados o bodies strapless, mostrando que el minimalismo puede ser sinónimo de elegancia y sensualidad.

En este inicio de temporada, Sol Pérez volvió a dejar la vara alta en materia de estilo y autenticidad. Mientras los participantes de la casa buscan su lugar en el juego, ella ya lo aseguró en el corazón de los televidentes y en la lista de los looks más recordados de la televisión. Su regreso al patinaje y a la pantalla marcó un nuevo capítulo en su carrera, donde la pasión y la creatividad siguen siendo protagonistas.