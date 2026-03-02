Teleshow

La explosiva pelea entre dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada: “Soy muy impulsiva”

Un simple cruce por el uso del baño terminó en un tenso conflicto entre dos jugadoras, dejando a los fans atentos a cómo podría evolucionar la convivencia. El video

El cruce entre Luana Fernández y Cinzia Francischiello en Gran Hermano Generación Dorada desató una fuerte pelea por el uso del baño (Video: GH, Telefe)

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a encenderse y esta vez el conflicto tuvo como protagonistas a Luana Fernández y Cinzia Francischiello. Lo que comenzó como un cruce aparentemente menor por el uso del único baño de la casa terminó escalando en tensión, reproches y una confesión que dejó en alerta a los seguidores del reality: “Soy muy impulsiva”.

Todo se desencadenó en un momento cotidiano dentro de la casa más famosa del país. La discusión giró en torno a la fila para bañarse, un clásico foco de conflicto en el encierro. “Hay fila y estoy yo en la fila”, lanzó Cinzia, sentada en el banco que se encuentra cerca del baño, marcando territorio. La respuesta de Luana no tardó en llegar: “Bueno, tranqui, no me iba a bañar igual. Si estás vos, estás vos”, lanzó, con sus elementos de higiene personal en sus manos. Sin embargo, la tensión ya estaba instalada.

Cinzia insistió: “Luana, te estoy diciendo que hay fila antes que...”. Pero la joven no dejó pasar el tono y retrucó: “Sí, está bien, pero yo todavía ni llegué y no me dejaste ni abrir la boca ni preguntar y ya me estás diciendo que hay fila como ayer para secarse el pelo. Quedate tranquila que no me iba a bañar”. La escena fue presenciada por otras compañeras, que observaron cómo la conversación subía de volumen.

La discusión entre Luana y
La discusión entre Luana y Cinzia refleja cómo la convivencia en Gran Hermano Generación Dorada se complica por conflictos cotidianos

El intercambio se volvió más filoso cuando Cinzia habló de “ataque”. “Es al pedo tu enojo, Luana”, afirmó, mientras la influencer se alejaba por el pasillo hacia la sala principal. La respuesta fue tajante: “¿Enojo?”. Y ante la acusación directa —“Tu ataque. ¿Por qué el ataque?”— Luana lanzó una frase lapidaria: “Ay, Dios, no existís para mí. ¿Qué enojo?”. La tensión se palpaba en el aire. “Si no existo para ti, ¿por qué me atacas?”, volvió a preguntar la venezolana. “Uy, ahí va. El circo todo el tiempo”, comentó Yanina Zilli desde un costado, mientras se peinaba. Lejos de achicarse, Cinzia redobló la apuesta: “Qué bueno que hablan de mí. Qué bueno. Me encanta”.

Pero el momento más fuerte llegó después, en una charla privada entre Luana y Nick Sícaro. Allí, la participante dejó en claro que el conflicto no era aislado y que venía acumulando malestar. “Me está buscando desde ayer”, aseguró. Y explicó: “Cosas así como las del baño, comentarios. Me pincha”. En ese contexto, reconoció su propio límite emocional. “No quiero pelear con nadie, no tengo ganas de pelear, pero si me viene a buscar... El tema es que yo soy muy, muy impulsiva. O sea, tengo que tener cuidado porque si me pica mucho, soy capaz de cag... a trompadas, y no quiero, porque eso no se puede hacer acá”, confesó, consciente de que una reacción violenta podría costarle la expulsión. Y remató: “No voy a hacer eso”.

El comentario de Luana sobre
El comentario de Luana sobre el riesgo de perder el control fue uno de los momentos más fuertes del episodio

La frase no pasó desapercibida. En un reality donde cualquier gesto puede tener consecuencias disciplinarias, la mención explícita de una posible agresión encendió las alarmas entre los fanáticos. En redes sociales, el clip comenzó a circular con velocidad, generando debate sobre los límites de la convivencia y el manejo emocional dentro del juego. “Se enojaba de la nada, ¿qué carajos? ¡Odio sin razón es envidia!”, “Esa Luana es una envidiosa, solo le caen mal las lindas” y “Luana es re envidiosa y ataca a las mujeres lindas que siente competencia”, fueron algunos de los comentarios en redes, que en su mayoría, respaldaron a Cinzia.

Con la primera eliminación a pocas horas y el clima cada vez más denso, la casa vuelve a demostrar que la convivencia es el mayor desafío. Ahora resta saber si la tensión bajará o si este cruce marcará el inicio de una rivalidad más profunda.

