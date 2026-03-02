La encantadora fiesta temática de Matilda Salazar por sus 8 años: con guerreras K-Pop, juegos y souvenirs de ensueño

El encantador cumpleaños de 8 de Matilda Salazar con las guerreras K-Pop (Video: Instagram)

La tarde del 28 de febrero, Matilda Salazar vivió su esperada fiesta de cumpleaños rodeada de amigos, colores y una temática que reflejó su personalidad. La hija de Luciana Salazar eligió celebrar sus ocho años con un evento inspirado en las guerreras K-pop, un universo de fantasía que se plasmó en cada detalle de la ambientación y los atuendos de la jornada. La niña había anticipado meses antes que el festejo principal llegaría a fines de febrero, y la espera valió la pena.

La llegada de Matilda al salón marcó el inicio del festejo. Cruzó una doble puerta decorada con su nombre y un sinfín de tonos lila y rosa, los colores preferidos de los personajes que inspiraron la fiesta. Enseguida se sumergió en el clima lúdico de la celebración: inflables gigantes, una pileta de pelotas multicolor y una calesita se convirtieron en los escenarios de juegos y risas. Los animadores, vestidos con la estética K-pop, acompañaron a la homenajeada y sus invitados en dinámicas que incluyeron saltos, carreras y competencias de destreza.

El encantador cumpleaños de 8 de Matilda Salazar con las guerreras K-Pop (Instagram)

Matilda lució dos conjuntos distintos a lo largo de la tarde. El primero, pensado para jugar y disfrutar sin restricciones, le permitió correr y saltar en los inflables. El segundo, más elegante, lo reservó para el momento de la torta y las fotos junto a su madre. “Me encantan”, exclamó Matu cuando recibió ambos outfits, una reacción que Luciana compartió con emoción en redes sociales. La felicidad de la niña se reflejó en una sonrisa constante y en una mirada encendida que acompañó cada instante.

Matilda Salazar entró por una doble puerta con su nombre a su festejo por sus 8 años (Instagram)

Luciana no dejó pasar ningún detalle y compartió con sus seguidores un video con los momentos más destacados del festejo. Los invitados participaron de actividades como maquillajes artísticos y peinados con brillantina, todo en sintonía con la temática K-pop. El espacio de souvenirs fue uno de los más esperados: carteritas personalizadas, bolsas con peluches y vasos con sorbetes decorados con el nombre de Matilda llevaron la experiencia a otro nivel. Cada silla de la mesa larga de la merienda tenía su propio presente, y la decoración reforzaba el ambiente soñado para la niña.

Histriónica y extrovertida es Matilda Salazar, quien disfrutó de su fiesta de cumpleaños con la temática K-Pop (Instagram)

Entre los invitados, se destacó la asistencia de Dionisio, hijo de Flavio Mendoza, y numerosos compañeros y amigos de Matilda. Los chicos compartieron juegos, risas y bailes, convirtiendo la tarde en un recuerdo imborrable. La merienda incluyó una mesa repleta de platos y vasos temáticos, que los niños pudieron llevarse a casa como recuerdo. El globo central de K-pop y un número 8 inflable presidieron el salón, sellando el paso de Matilda a una nueva etapa.

El festejo de febrero fue la culminación de una serie de celebraciones que comenzaron en diciembre, cuando Matilda cumplió ocho años. En esa ocasión, la jornada transcurrió entre el colegio, actividades con amigos y gestos sencillos en familia. Luciana optó por un festejo distinto: sin la tradicional fiesta exclusiva, priorizó los planes simples y la complicidad con su hija. “¡Así disfruté ayer de mi cumple! Con mamá, amigos, en el cole y en el cumple de Sarah. Esperando al 28 de febrero para festejarlo con todos mis amigos y mi tía que viene de España”, escribió Matilda en su perfil de Instagram, manejado por su madre.

A la hora de soplar las velitas, Matilda Salazar se cambió de ropa y eligió un look acorde con las Guerreras K-Pop (Instagram)

Las imágenes de aquel día muestran a Matilda con un vestido azul y el pelo suelto, posando frente a una ventana iluminada. En otra postal, aparece sentada en un sillón con maquillaje artístico brillante en el rostro y una bolsita de regalos en la mano. La complicidad entre madre e hija se refleja en una foto donde ambas posan vestidas de azul, abrazadas en un salón elegante y bien iluminado. Luciana eligió un vestido ajustado con escote barco y encaje, acompañando la frescura de Matilda con un toque de glamour.

Cada etapa del cumpleaños de Matilda estuvo marcada por la emoción y la creatividad. El adelanto de la fiesta en redes sociales, la sorpresa de los outfits temáticos y la alegría compartida con familiares y amigos construyeron una celebración a la medida de la niña. La ambientación lila y rosa, los souvenirs personalizados y la presencia de seres queridos dieron forma a un evento que combinó fantasía y cariño.

La fiesta de guerreras K-pop no solo cumplió el deseo de Matilda, sino que también permitió a Luciana Salazar mostrar el costado más tierno y cercano de su rol de madre. El registro en redes sociales, los videos y las fotos compartidas ofrecen una ventana a la intimidad de una familia que elige celebrar los pequeños gestos y los grandes momentos con la misma intensidad. Matilda Salazar, con su sonrisa y su energía, fue la protagonista de una jornada que quedará grabada en la memoria de todos los que la acompañaron.