Teleshow

La apasionada foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en la intimidad: “Ahora y todo”

La pareja compartió un vistazo de su fogoso romance luego de dejar la polémica mediática en el pasado

Guardar
La pareja compartió una apasionada
La pareja compartió una apasionada foto antes sus seguidores y dejaron en claro su amor por el otro (Instagram)

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras dejaron atrás uno de los escándalos mediáticos más resonantes de los últimos tiempos y hoy apuestan a vivir su amor con libertad y sin esconderse. La separación del exfutbolista con Chechu Bonelli, madre de sus tres hijas y pareja por más de una década, estuvo marcada por la exposición, los rumores y varias versiones cruzadas. Sin embargo, el tiempo y la decisión de ambos de priorizar su bienestar los llevó a transitar caminos diferentes. Ahora, Cvitanich e Ivana se muestran juntos, relajados y enfocados en disfrutar la pareja, compartiendo con sus seguidores postales de su vida cotidiana y pequeños gestos que hablan de un presente sereno.

En las últimas horas, fue Darío quien eligió su cuenta de Instagram para retratar un instante de complicidad con la modelo. En la imagen, que rápidamente se viralizó, el exfutbolista aparece en una actitud distendida y cariñosa junto a Ivana. La foto, en blanco y negro, lo muestra sentado y apoyado sobre ella, que se reclina hacia atrás y sonríe serena, mientras él apoya su cabeza en su torso y la abraza suavemente. Figueiras, con una pollera corta de cuero con detalles y una remera estampada, y Cvitanich, con una camiseta clara, transmiten en la escena una conexión íntima, una calma compartida y un clima de afecto genuino. Como telón de fondo, sumó la canción “Ahora y todo” de Ojos Locos, sumando un toque romántico al momento.

No fue un detalle menor la elección del tema musical para acompañar la postal. La letra de “Ahora y todo” resonó entre los seguidores y fue leída como una declaración sobre este nuevo capítulo amoroso: “Atado a este deseo este cuerpo tiene poca vida / ¡Atado al sentimiento estos pasos no caminan más! Me llaman los silencios de tus ojos cuando miro".

En blanco y negro, la
En blanco y negro, la pareja expuso su amor ante sus seguidores (Instagram)

De esa manera, la pareja continúa mostrándose juntos y dejando atrás la polémica mediática que los envolvió al comienzo de su romance. Otro ejemplo de esto fue su salida al teatro a mediados de enero, cuando ambos tuvieron su primera salida pública: eligieron El divorcio del año, la obra de José María Muscari. Antes de ingresar al Multiteatro, Intrusos (América TV) los interceptó y aprovecharon para hablar tanto del presente sentimental como de la escandalosa separación.

Consultado sobre la vuelta, Cvitanich fue directo: “Juntos, sí, sí”. Aunque admitió que intentaron ir más despacio y no exponerse tanto, reconoció: “A veces es inevitable la exposición”. Sobre cómo vivió el año marcado por la sobreexposición mediática, el exfutbolista aseguró: “Bien, tranquilo. Sé internamente todo lo que pasó y, bueno, hoy en otra etapa, muy contento, muy feliz”.

La charla derivó en los proyectos en común, que hoy los encuentran enfocados en disfrutar la pareja. Sobre el acuerdo millonario y los trascendidos en torno a su divorcio, Cvitanich fue tajante: “Parte del pasado. Parte resuelta y parte de la intimidad”. Al hablar de la relación actual con Bonelli, madre de sus tres hijas, sostuvo: “Hay que tener una relación cordial hoy”.

El exfutbolista tuvo su primera salida pública con Ivana Figueiras y habló de su expareja (Intrusos- América TV)

Así, entre apariciones públicas, salidas románticas y fotos llenas de complicidad y afecto, Cvitanich e Figueiras demuestran que han sabido dejar atrás los momentos difíciles y apostar por un presente en el que la prioridad es disfrutar y construir nuevos recuerdos. La pareja, lejos de esconderse, elige mostrarse tal cual es: unida, luminosa y con la tranquilidad de quienes, tras superar el ruido mediático, pueden volver a empezar apostando al amor y la armonía familiar.

Temas Relacionados

Darío CvitanichIvana FigueirasRomanceRedes sociales

Últimas Noticias

La romántica noche de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán: cena a la luz de las velas, vino tinto y romance a pleno

La conductora viajó junto a su novio a Italia y juntos vivieron una velada donde la calma y el disfrute estuvieron en primer plano

La romántica noche de Wanda

Maxi López y Daniela Christiansson cumplieron uno de sus requisitos para mudarse a la Argentina: la tierna foto

A menos de una semana de su reencuentro en Ginebra, la familia se prepara para relocalizarse en la tierra natal del exfutbolista

Maxi López y Daniela Christiansson

María Belén Ludueña contó cuándo nacerá su bebé y adelantó cómo será el parto: “La felicidad traspasa”

La periodista compartió detalles personales, habló de sus emociones y dejó un mensaje de empatía para todas las futuras madres

María Belén Ludueña contó cuándo

Nació la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Según confirmaron medios italianos, la pareja dio la bienvenida al mundo a su beba en la madrugada del lunes. Los detalles

Nació la primera hija de

La emoción de Eduardo Fort al recordar a su hermano Ricardo en el cumpleaños de Marta y Felipe: “Me mata hablar de él”

El empresario compartió una emotiva velada junto a sus sobrinos y su pareja, Rocío Marengo, y donde no olvidó rememorar al mediático artista

La emoción de Eduardo Fort
DEPORTES
Incertidumbre por la participación de

Incertidumbre por la participación de Irán en la Copa del Mundo por la tensión en Medio Oriente

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la F1: Aston Martin está “en un pozo negro” de cara al Gran Premio de Australia y sólo podría dar “unas vueltas”

La sanción que pidió el presidente de la FIFA para los futbolistas que se tapen la boca tras el caso de presunto racismo contra Prestianni

Casi se baja del torneo y salió campeón: la duda que guió a Facundo Díaz Acosta al título en Tigre

TELESHOW
La romántica noche de Wanda

La romántica noche de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán: cena a la luz de las velas, vino tinto y romance a pleno

Maxi López y Daniela Christiansson cumplieron uno de sus requisitos para mudarse a la Argentina: la tierna foto

María Belén Ludueña contó cuándo nacerá su bebé y adelantó cómo será el parto: “La felicidad traspasa”

Nació la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La emoción de Eduardo Fort al recordar a su hermano Ricardo en el cumpleaños de Marta y Felipe: “Me mata hablar de él”

INFOBAE AMÉRICA

Luna llena de marzo: cuándo

Luna llena de marzo: cuándo es y cómo se llama

Netanyahu visitó una zona alcanzada por la ofensiva iraní: “Si el régimen consigue armas nucleares, amenazará a la humanidad”

Israel advirtió a Hezbollah tras el primer ataque desde el alto el fuego de 2025: “Entró en una pelea que no puede ganar”

Ecuador se somete a la quinta evaluación del FMI con un posible desembolso en puerta

Bancos de Bolivia no recibirán el dinero sustraído tras el accidente aéreo: el avión llevaba 17 millones de billetes