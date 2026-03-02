La apasionada foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en la intimidad: “Ahora y todo”

La pareja compartió una apasionada foto antes sus seguidores y dejaron en claro su amor por el otro (Instagram)

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras dejaron atrás uno de los escándalos mediáticos más resonantes de los últimos tiempos y hoy apuestan a vivir su amor con libertad y sin esconderse. La separación del exfutbolista con Chechu Bonelli, madre de sus tres hijas y pareja por más de una década, estuvo marcada por la exposición, los rumores y varias versiones cruzadas. Sin embargo, el tiempo y la decisión de ambos de priorizar su bienestar los llevó a transitar caminos diferentes. Ahora, Cvitanich e Ivana se muestran juntos, relajados y enfocados en disfrutar la pareja, compartiendo con sus seguidores postales de su vida cotidiana y pequeños gestos que hablan de un presente sereno.

En las últimas horas, fue Darío quien eligió su cuenta de Instagram para retratar un instante de complicidad con la modelo. En la imagen, que rápidamente se viralizó, el exfutbolista aparece en una actitud distendida y cariñosa junto a Ivana. La foto, en blanco y negro, lo muestra sentado y apoyado sobre ella, que se reclina hacia atrás y sonríe serena, mientras él apoya su cabeza en su torso y la abraza suavemente. Figueiras, con una pollera corta de cuero con detalles y una remera estampada, y Cvitanich, con una camiseta clara, transmiten en la escena una conexión íntima, una calma compartida y un clima de afecto genuino. Como telón de fondo, sumó la canción “Ahora y todo” de Ojos Locos, sumando un toque romántico al momento.

No fue un detalle menor la elección del tema musical para acompañar la postal. La letra de “Ahora y todo” resonó entre los seguidores y fue leída como una declaración sobre este nuevo capítulo amoroso: “Atado a este deseo este cuerpo tiene poca vida / ¡Atado al sentimiento estos pasos no caminan más! Me llaman los silencios de tus ojos cuando miro".

En blanco y negro, la pareja expuso su amor ante sus seguidores (Instagram)

De esa manera, la pareja continúa mostrándose juntos y dejando atrás la polémica mediática que los envolvió al comienzo de su romance. Otro ejemplo de esto fue su salida al teatro a mediados de enero, cuando ambos tuvieron su primera salida pública: eligieron El divorcio del año, la obra de José María Muscari. Antes de ingresar al Multiteatro, Intrusos (América TV) los interceptó y aprovecharon para hablar tanto del presente sentimental como de la escandalosa separación.

Consultado sobre la vuelta, Cvitanich fue directo: “Juntos, sí, sí”. Aunque admitió que intentaron ir más despacio y no exponerse tanto, reconoció: “A veces es inevitable la exposición”. Sobre cómo vivió el año marcado por la sobreexposición mediática, el exfutbolista aseguró: “Bien, tranquilo. Sé internamente todo lo que pasó y, bueno, hoy en otra etapa, muy contento, muy feliz”.

La charla derivó en los proyectos en común, que hoy los encuentran enfocados en disfrutar la pareja. Sobre el acuerdo millonario y los trascendidos en torno a su divorcio, Cvitanich fue tajante: “Parte del pasado. Parte resuelta y parte de la intimidad”. Al hablar de la relación actual con Bonelli, madre de sus tres hijas, sostuvo: “Hay que tener una relación cordial hoy”.

El exfutbolista tuvo su primera salida pública con Ivana Figueiras y habló de su expareja (Intrusos- América TV)

Así, entre apariciones públicas, salidas románticas y fotos llenas de complicidad y afecto, Cvitanich e Figueiras demuestran que han sabido dejar atrás los momentos difíciles y apostar por un presente en el que la prioridad es disfrutar y construir nuevos recuerdos. La pareja, lejos de esconderse, elige mostrarse tal cual es: unida, luminosa y con la tranquilidad de quienes, tras superar el ruido mediático, pueden volver a empezar apostando al amor y la armonía familiar.