Darío Cvitanch e Ivana Figueiras tuvieron su primera salida pública: “Las cosas siempre estuvieron muy claras”

El exfutbolista tuvo su primera salida pública con Ivana Figueiras y habló de su expareja (Video: Intrusos- América TV)

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras dejaron atrás el escándalo que se generó a causa de la separación del exfutbolista con Chechu Bonelli, su pareja por más de una década y la madre de sus tres hijas, y viven su amor ante el mundo. El jueves por la noche tuvieron su primera salida pública, eligieron El divorcio del año, la obra de José María Muscari, antes de ingresar al Multiteatro, Intrusos (América TV) los interceptó y aprovecharon para hablar tanto del presente sentimental como de la escandalosa separación.

Consultado sobre la vuelta, Cvitanich fue directo: “Juntos, sí, sí”. Aunque admitió que intentaron ir más despacio y no exponerse tanto, reconoció: “A veces es inevitable la exposición”. Sobre cómo vivió el año marcado por la sobreexposición mediática, el exfutbolista aseguró: “Bien, tranquilo. Sé internamente todo lo que pasó y, bueno, hoy en otra etapa, muy contento, muy feliz”.

La charla derivó en los proyectos en común, que hoy los encuentran enfocados en disfrutar la pareja. Sobre el acuerdo millonario y los trascendidos en torno a su divorcio, Cvitanich fue tajante: “Parte del pasado. Parte resuelta y parte de la intimidad”. Al hablar de la relación actual con Chechu Bonelli, madre de sus tres hijas, sostuvo: “Hay que tener una relación cordial hoy”.

Cuando el cronista le preguntó si el conflicto mediático fue un detonante en la ruptura, Cvitanich respondió: “No, no, no. Entre nosotros siempre estuvo todo claro y para el resto también siempre estuvo todo claro. La confusión la hizo la prensa, no nosotros”. Frente a las declaraciones polémicas de Chechu en los medios, el exfutbolista prefirió no polemizar: “No tengo nada que decir. La relación con Ivana comenzó mucho, mucho después de la separación y hoy la realidad es esa. Yo mantengo un perfil mucho más bajo. Soy de no hablar, pero las cosas siempre estuvieron muy claras. Lo más importante hoy es disfrutar una noche y pasarla bien”.

Darío e Ivana juntos en El divorcio del año (RSFotos)

Por su parte, Ivana Figueiras se mostró feliz y confirmó: “Sí, rebien, todo perfecto. Todo bárbaro”. La pareja agradeció la presencia de la prensa y, entre risas, Cvitanich cerró: “No pasa nada. Ya va a haber más momentos”. Así, la pareja demostró que elige el presente, la felicidad y la honestidad, dejando atrás los conflictos y apostando a disfrutar juntos una nueva etapa.

Durante los primeros días de enero, la pareja fue fotografiada disfrutando de una salida distendida junto a sus hijas y la mamá del exfutbolista, en plan de familia ensamblada y lejos de cualquier pose forzada. La escena, captada por Teleshow a la salida de un restaurante, muestra a la pareja integrada al ritmo del balneario: risas, charlas cruzadas, bolsas de compras y una naturalidad que contrasta con el clima de exposición mediática que rodeó a ambos durante el último año.

En las postales se los ve caminando entre autos estacionados y locales de la zona, compartiendo tiempo con las niñas en un entorno cotidiano. No hay gestos grandilocuentes ni intención de “marcar territorio”: la imagen que predomina es la de un grupo familiar en movimiento, cómodo con su dinámica y con el foco puesto en disfrutar el día. La presencia de las hijas —de ambos lados— refuerza la idea de una convivencia armónica, algo que se vuelve central en este nuevo capítulo de sus vidas. Darío es padre junto a Chechu Bonelli de Lupe (13), Carmela (11) y Amelia (3), mientras que la empresaria es mamá de Juana (17) y Suri (9).

El verano de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en Punta del Este marca un nuevo capítulo tras la separación de Chechu Bonelli (RSFotos)

En cuanto a los looks, el exdelantero apostó por un estilo absolutamente relajado y funcional al verano esteño. Remera oscura de algodón con efecto gastado, shorts en tonos neutros, zapatillas deportivas y lentes de sol: un outfit práctico, sin estridencias, que acompaña la idea de descanso y paseo. El conjunto se completa con una actitud descontracturada, sonrisa frecuente y gestos cómplices con las niñas, que lo rodean y se mueven con naturalidad a su lado.

Ivana, en tanto, eligió un look fresco y canchero, fiel a su impronta. Jeans amplios de tiro alto, top de denim con botones al frente y una cartera cruzada negra como complemento. El pelo recogido y los anteojos de sol terminan de armar un estilismo cómodo, pero cuidado, ideal para una jornada al aire libre. En varias de las imágenes se la ve conversando con las chicas, atenta a los detalles y participando activamente de la dinámica familiar.