Teleshow

Darío Cvitanch e Ivana Figueiras tuvieron su primera salida pública: “Las cosas siempre estuvieron muy claras”

El exfutbolista y la empresaria fueron a ver la obra de José María Muscari y antes de ingresar al teatro acerca de su presente amoroso

Guardar
El exfutbolista tuvo su primera salida pública con Ivana Figueiras y habló de su expareja (Video: Intrusos- América TV)

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras dejaron atrás el escándalo que se generó a causa de la separación del exfutbolista con Chechu Bonelli, su pareja por más de una década y la madre de sus tres hijas, y viven su amor ante el mundo. El jueves por la noche tuvieron su primera salida pública, eligieron El divorcio del año, la obra de José María Muscari, antes de ingresar al Multiteatro, Intrusos (América TV) los interceptó y aprovecharon para hablar tanto del presente sentimental como de la escandalosa separación.

Consultado sobre la vuelta, Cvitanich fue directo: “Juntos, sí, sí”. Aunque admitió que intentaron ir más despacio y no exponerse tanto, reconoció: “A veces es inevitable la exposición”. Sobre cómo vivió el año marcado por la sobreexposición mediática, el exfutbolista aseguró: “Bien, tranquilo. Sé internamente todo lo que pasó y, bueno, hoy en otra etapa, muy contento, muy feliz”.

La charla derivó en los proyectos en común, que hoy los encuentran enfocados en disfrutar la pareja. Sobre el acuerdo millonario y los trascendidos en torno a su divorcio, Cvitanich fue tajante: “Parte del pasado. Parte resuelta y parte de la intimidad”. Al hablar de la relación actual con Chechu Bonelli, madre de sus tres hijas, sostuvo: “Hay que tener una relación cordial hoy”.

Cuando el cronista le preguntó si el conflicto mediático fue un detonante en la ruptura, Cvitanich respondió: “No, no, no. Entre nosotros siempre estuvo todo claro y para el resto también siempre estuvo todo claro. La confusión la hizo la prensa, no nosotros”. Frente a las declaraciones polémicas de Chechu en los medios, el exfutbolista prefirió no polemizar: “No tengo nada que decir. La relación con Ivana comenzó mucho, mucho después de la separación y hoy la realidad es esa. Yo mantengo un perfil mucho más bajo. Soy de no hablar, pero las cosas siempre estuvieron muy claras. Lo más importante hoy es disfrutar una noche y pasarla bien”.

Darío e Ivana juntos en
Darío e Ivana juntos en El divorcio del año (RSFotos)

Por su parte, Ivana Figueiras se mostró feliz y confirmó: “Sí, rebien, todo perfecto. Todo bárbaro”. La pareja agradeció la presencia de la prensa y, entre risas, Cvitanich cerró: “No pasa nada. Ya va a haber más momentos”. Así, la pareja demostró que elige el presente, la felicidad y la honestidad, dejando atrás los conflictos y apostando a disfrutar juntos una nueva etapa.

Durante los primeros días de enero, la pareja fue fotografiada disfrutando de una salida distendida junto a sus hijas y la mamá del exfutbolista, en plan de familia ensamblada y lejos de cualquier pose forzada. La escena, captada por Teleshow a la salida de un restaurante, muestra a la pareja integrada al ritmo del balneario: risas, charlas cruzadas, bolsas de compras y una naturalidad que contrasta con el clima de exposición mediática que rodeó a ambos durante el último año.

En las postales se los ve caminando entre autos estacionados y locales de la zona, compartiendo tiempo con las niñas en un entorno cotidiano. No hay gestos grandilocuentes ni intención de “marcar territorio”: la imagen que predomina es la de un grupo familiar en movimiento, cómodo con su dinámica y con el foco puesto en disfrutar el día. La presencia de las hijas —de ambos lados— refuerza la idea de una convivencia armónica, algo que se vuelve central en este nuevo capítulo de sus vidas. Darío es padre junto a Chechu Bonelli de Lupe (13), Carmela (11) y Amelia (3), mientras que la empresaria es mamá de Juana (17) y Suri (9).

El verano de Darío Cvitanich
El verano de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en Punta del Este marca un nuevo capítulo tras la separación de Chechu Bonelli (RSFotos)

En cuanto a los looks, el exdelantero apostó por un estilo absolutamente relajado y funcional al verano esteño. Remera oscura de algodón con efecto gastado, shorts en tonos neutros, zapatillas deportivas y lentes de sol: un outfit práctico, sin estridencias, que acompaña la idea de descanso y paseo. El conjunto se completa con una actitud descontracturada, sonrisa frecuente y gestos cómplices con las niñas, que lo rodean y se mueven con naturalidad a su lado.

Ivana, en tanto, eligió un look fresco y canchero, fiel a su impronta. Jeans amplios de tiro alto, top de denim con botones al frente y una cartera cruzada negra como complemento. El pelo recogido y los anteojos de sol terminan de armar un estilismo cómodo, pero cuidado, ideal para una jornada al aire libre. En varias de las imágenes se la ve conversando con las chicas, atenta a los detalles y participando activamente de la dinámica familiar.

Temas Relacionados

Darío CvitanichIvana FigueirasChechu Bonelli

Últimas Noticias

La llamativa reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron cómo está su relación con Luciano Castro

La actriz de Envidiosa fue abordada en la vía pública en medio de la polémica por la filtración de las infidelidades de su pareja. El video

La llamativa reacción de Griselda

El día que Esther Goris rechazó a Robert De Niro: “¿Quién se cree que es?”

Durante su paso por MasterChef Celebrity, la actriz reveló su encuentro con la estrella de Hollywood en una fiesta y cómo intentó seducirla

El día que Esther Goris

Hernán Drago habló de su rol en Bienvenidos a ganar y del futuro de Laurita Fernández: “En febrero conduzco yo”

El habitual jurado del programa compartió con Teleshow todos los detalles de este nuevo desafío que enfrentará en el ciclo de El Nueve

Hernán Drago habló de su

Maxi López reveló la charla que tuvo con Flor de la V luego de la polémica: “Pido perdón si alguien se ofendió”

Tras un comentario que despertó incomodidad y viralización en redes, el exdeportista se comunicó con la conductora para aclarar sus dichos

Maxi López reveló la charla

Salud, miedo y un milagro colectivo: cómo Soledad Bayona salvó la vida de su perro con ayuda de desconocidos

Un pedido urgente en Internet activó una red virtual inesperada de personas y mascotas hasta lograr trasplantar a Dante, su compañero canino

Salud, miedo y un milagro
DEPORTES
Tras los ásperos cruces por

Tras los ásperos cruces por radio, Ferrari removió al ingeniero de pista de Lewis Hamilton de su cargo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pusieron en venta la lujosa mansión que construyeron en Portugal: la impactante cifra

La NBA impulsa la creación de una liga europea

Luego de pensar en el retiro, Victoria Bosio logró el mejor resultado de su carrera: “Aprendí a valorarme”

Javier Frana habló sobre las bajas para visitar a Corea del Sur por la Copa Davis: “No se puede poner a un jugador entre la espada y la pared”

TELESHOW
La llamativa reacción de Griselda

La llamativa reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron cómo está su relación con Luciano Castro

El día que Esther Goris rechazó a Robert De Niro: “¿Quién se cree que es?”

Hernán Drago habló de su rol en Bienvenidos a ganar y del futuro de Laurita Fernández: “En febrero conduzco yo”

Maxi López reveló la charla que tuvo con Flor de la V luego de la polémica: “Pido perdón si alguien se ofendió”

Salud, miedo y un milagro colectivo: cómo Soledad Bayona salvó la vida de su perro con ayuda de desconocidos

INFOBAE AMÉRICA

Los súper ancianos revelan una

Los súper ancianos revelan una clave genética que redefine el riesgo de Alzheimer en la vejez

El comité palestino apoyado por Trump para administrar Gaza tuvo su primera reunión en El Cairo

Demencia rápidamente progresiva: síntomas, causas y el nuevo marco diagnóstico, según expertos de Mayo Clinic

David Hockney advierte que trasladar el Tapiz de Bayeux desde Francia a Gran Bretaña es “una locura”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno