Andrea del Boca contó quién fue su gran amor y qué significó el fin de esa relación: “Quedé destruida”

Andrea del Boca contó en Gran Hermano Generación Dorada quién fue su gran amor y cómo terminó la relación

La actriz argentina Andrea del Boca reveló, durante una conversación en Gran Hermano Generación Dorada, que el estadounidense Jeffrey Sachs fue “el amor de su vida”. Por primera vez, ofreció detalles íntimos sobre ese vínculo, que duró entre 1995 y 1999, cuando tuvo un brusco desenlace.

En el programa, Del Boca relató cómo fue la relación amorosa con Sachs, destacando su profundidad, las dificultades por la distancia, las diferencias culturales y una ruptura marcada por una llamada inesperada. Según la actriz, el final la dejó con un sentimiento de vacío y con aprendizajes que aún perduran, pese al paso de los años.

Desde el comienzo, Del Boca describió el inicio del romance. “Cuando empezamos a salir, yo, que soy muy sincera y no tengo filtro, le digo: ‘Mirá, la verdad es que no estoy así como que te puedo decir que te amo, porque te estoy conociendo’.”

Contó que Sachs le propuso: “‘Bueno, hagámonos compañía mutuamente. Vamos conociéndonos y veamos’.” En palabras de la actriz, aquellas actitudes “me fueron enamorando”.

La intérprete mencionó que él era un asesor internacional en temas de salud pública y desarrollo. “Él es médico. Asesora a empresas y a gobiernos en negocios de salud pública, no solo en Estados Unidos, también en otros países”.

Destacó que su relación surgió en medio de sus compromisos profesionales y la exposición pública de ambos. “Y, en realidad, los dos nos enamoramos. No teníamos previsto ninguno de los dos enamorarnos tanto.”

Andrea del Boca y Jeffrey Sachs (Fuente: Foro ADB)

Detalles inéditos

Del Boca narró anécdotas, como la amistad de Sachs con John Kennedy Jr. “Él era muy amigo de John Kennedy. Trabajaba para el gobierno de Clinton en ese momento. Me contaba que iban juntos a partidos de básquet, y que a John no le gustaba que le dijeran John John”.

La actriz relató situaciones cotidianas que marcaron la dinámica de la pareja. Compartió que hablar a distancia era un desafío: “Había celular y hablábamos todo el tiempo por celular, pero no estaba, viste, que verme en la cámara”.

Rememoró un episodio: “Yo estaba en una reunión de producción a las nueve de la noche en la casa de mi cuñado, que era el autor, y le decía: ‘Estoy en una reunión de trabajo’, y me decía, ladraba el perro. ‘¿Estás en una reunión de trabajo y ladra un perro? ¿Cómo es esa reunión?’”

Otra anécdota giró en torno a los celos y la percepción pública del romance. En una cena con un actor argentino, este preguntó a Sachs: “¿Te pusiste celoso?”, refiriéndose a escenas intensas en una película de la que Del Boca era protagonista. Sachs respondió: “No, no sé de qué me estás hablando”. Ante la insistencia del actor: “‘No, verla así a Andrea, ¿no te puso celoso?’. La respuesta fue contundente, según Del Boca: “No, ¿a vos?”

La actriz enfatizó el carácter especial de Sachs y aquellas situaciones propias de vidas públicas, rodeadas de fotógrafos y personalidades. “Una vez lo hizo, estaban todos los fotógrafos, y John (Kennedy Jr.) iba caminando junto con Jeffrey. Cuando se da vuelta, los fotógrafos seguían ahí. Entonces, John le dice: ‘¿Por qué te sacan a vos?’ Y Jeffrey le respondió: ‘Ahora soy famoso porque salgo con una actriz muy famosa. Te robé el lugar’“.

Del Boca contó cómo fue el final de la relación con Sachs: "Quedé destruida"

Así fue el final de la historia de amor

El final de la relación llegó de forma abrupta. La actriz recordó: “Un día, cuando estaba por empezar una telenovela en Telefe, me llama por teléfono y me dice: ‘Game over’”.

Del Boca pensó primero que era una referencia a partidos deportivos con Kennedy Jr., pero pronto comprendió el verdadero sentido. “No puedo más”, le dijo Sachs al teléfono.

Le preguntó: “¿Apareció alguien?”. Y él respondió: “No, no”. Del Boca decidió viajar: “Todavía no había empezado a grabar. Digo: ‘Me tomo un avión y me voy a charlarlo personalmente’”.

Al reencontrarse, Del Boca notó el cambio en la relación. “Siempre me dejaba la llave de su departamento, y esa vez me dijo: ‘Prefiero que nos encontremos a desayunar’. Entonces, quiere decir que me voy a un hotel. Me dice: ‘Sí, prefiero que sí’”.

Durante ese desayuno, Sachs fue honesto sobre sus sentimientos y las razones del quiebre. “‘Te amo. No esperaba enamorarme así. Soy una persona que tiene que tener todo bajo control. No puedo estar en una reunión a doce mil kilómetros de distancia y sentir que mi mujer se está besando con otro’”.

La actriz intentó explicarle la naturaleza de su trabajo en la actuación. “Es mi trabajo. O sea, no es real’”. Pero Sachs no pudo superar la distancia y los escenarios de la vida profesional de Del Boca.

“Pasaron cosas que eran como muy difíciles. Primero, que no había la tecnología que hay ahora”, recordó. La falta de recursos tecnológicos para comunicarse profundizaba la incomodidad y la desconfianza.

Después de la separación, Del Boca expresó su dolor. “Me fui a la casa de una amiga de ambos, a llorar tranquila”. La ruptura la dejó “destruida”, según sus propias palabras.

Andrea del Boca y Yipio en la charla sobre Jeffrey Sachs en GH Generación Dorada

Las huellas de una historia inolvidable

En el cierre de su relato, Del Boca mencionó las conversaciones con personas del ambiente artístico para resignificar esos años. Entre ellas, destacó el diálogo con la actriz Norma Leandro, quien trabajó mucho tiempo en Estados Unidos y le compartió su visión sobre las relaciones en el cine.

Del Boca relató: “Norma me decía que en Estados Unidos tienen una forma de trabajar en cine: el director y la producción consensúan con los actores protagonistas y las familias si hay un romance, es parte de lo que sucede en la vida real mientras transcurre la película”.

El paso del tiempo no borró las marcas de aquella historia. La actriz admitió que el duelo y el aprendizaje compartido con figuras admiradas la acompañan hasta hoy, dejando claro que el amor y el dolor transforman la mirada sobre uno mismo y los demás.