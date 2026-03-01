La técnica de Juan José Campanella para introducir jamón ibérico a través de la aduana: “Es lo único que no pasa por el escáner”

El director de cine le explicó a Connie Ballarini cómo pasar jamón desde España hacia Inglaterra (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

Lo que empezó como una anécdota de gira terminó convirtiéndose en uno de los momentos más desopilantes del último programa de Almorzando con Juana (Eltrece). Entre risas, confesiones y datos inesperados sobre controles migratorios, Juan José Campanella lanzó una frase que no tardó en viralizarse: reveló su “técnica” para pasar alimentos por la aduana y aseguró que hay un lugar estratégico donde esconderlos porque “es lo único que no pasa por el escáner”.

La conversación surgió cuando Connie Ballarini contó detalles de la gira europea que realizó junto a Malena Guinzburg, Fernanda Metilli, Natalia Carulias y el equipo de “Las chicas de la Culpa”. “Hicimos once funciones, un montón”, relató, y explicó que recorrieron varias ciudades de España, además de Ámsterdam y Londres. El dato curioso no fue la cantidad de shows ni el fervor del público latino en Europa, sino el problema que tuvieron con el jamón ibérico.

“Estamos yendo a Londres y no podemos pasar jamón porque es ilegal a partir de hace... dos días”, explicó luego en un video que también compartieron en TikTok. La prohibición, según se detalló, responde a una medida del Reino Unido que impide el ingreso de carnes y productos lácteos procedentes de la Unión Europea para prevenir la fiebre aftosa, desde 2025. “Nada se salva”, dijo una periodista en el clip que se volvió viral, dejando en claro que ni siquiera el jamón comprado en free shop está permitido.

Las comediantes optaron por no arriesgarse a sufrir multas y prefirieron no intentar ingresar el jamón ibérico a Londres

En la mesa de Juana Viale, la situación derivó en un intercambio hilarante. “No pudimos pasar el jamón”, lamentó Connie, mientras todos se reían. Fue entonces cuando Campanella intervino con su particular recomendación. “Antes de retirar la valija, vas al baño y te lo ponés en las medias”, disparó con total naturalidad, generando carcajadas inmediatas. “Es lo único que no pasa por el escáner”, agregó, convencido.

La conductora, entre divertida y sorprendida, remató: “Si quieren pasar jamón, escuchen al señor Campanella”. El director redobló la apuesta y explicó que, según su experiencia, el problema no es comprar en el free shop de otro país, sino creer que eso garantiza el ingreso sin impuestos o controles. “El único free shop que vos podés entrar es el de tu país. Es una engaña pichanga”, sostuvo. Y detalló que los locales en aeropuertos extranjeros venden productos que luego pueden ser retenidos al arribar al destino final.

Mientras tanto, el resto de los invitados aportaba sus propias estrategias. Julia Calvo confesó que alguna vez lo “camufló en las remeras”, doblando la ropa dentro de la valija, aunque luego recordó que había sido antes de la modificación. Connie sumó que evaluaron el riesgo de la multa y prefirieron no arriesgarse. “Si me van a poner una multa por todo lo que gané, me queda ahí y dije: ‘No, por un jamón no’”, reconoció.

A través de sus redes sociales, Connie Ballarini mostró el producto que no pudieron ingresar a Londres durante su gira europea (Video: TikTok)

El episodio tuvo un capítulo aparte en redes sociales, donde las comediantes mostraron el “operativo degustación” que improvisaron ante la imposibilidad de cruzar el producto. “No vamos a abandonar este jamón, lo vamos a comer porque compramos muy buenos”, dijo Connie en el video grabado en España. Malena Guinzburg detalló que había comprado marcas premium de jamón como Joselito y Cinco Jotas, consideradas entre las mejores del mercado.

La escena fue casi absurda: a las ocho de la mañana, probando distintas variedades para ver cuál era cuál, comparando colores y niveles de grasa, mientras debatían si realmente notaban la diferencia. “Este es el cinco jotas”, “Este es el Joselito”, “Este es el jamón Scarpino”, se escuchaba entre risas. Incluso bromearon con el jamón del desayuno del hotel, que fue incluido en la cata a ciegas.

La anécdota combinó información útil, humor y la espontaneidad de una sobremesa televisiva que se volvió viral. Campanella, ganador del Oscar y reconocido por su trayectoria cinematográfica, mostró su costado más descontracturado y se convirtió, por unos minutos, en el inesperado “experto” en maniobras aduaneras.