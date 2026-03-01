La hija de Andrea del Boca reaccionó al beso de su mamá con Kennys Palacios: “Fuerte”

El candente momento que protagonizaron Andrea del Boca y Kennys Palacios durante un programa de stream de Telefe en julio de 2025 volvió a cobrar relevancia en los últimos días, cuando el clip se viralizó nuevamente a raíz de la convivencia de ambos en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La reacción más comentada fue la de Anna del Boca, hija de la actriz, quien sorprendió con sus declaraciones al ver el video en La Jugada, uno de los programas de stream que analiza todo lo que sucede dentro del reality.

En el recordado encuentro, Andrea del Boca y Kennys Palacios compartieron pantalla en stream y, fiel a su costumbre, la actriz dio consejos para dar el mejor beso de ficción, usando a Kennys como modelo. “Ninguno de los dos tiene que quebrar mucho la cabeza para que se vea la boca linda”, explicó Andrea, antes de mostrar ejercicios para relajar los labios y aflojar el momento.

La intención era didáctica, pero las risas y la complicidad se apoderaron de la escena y tuvieron que separarse para evitar la tentación. “Tenés que cerrar los ojos, sino no es romántico”, indicó finalmente Andrea antes de acercarse y sellar el beso con Kennys. Ya terminado el momento, entre carcajadas, Andrea bromeó: “Me mordiste”, y lanzó divertida: “A vos te digo, Santiago del Moro, Kennys me acaba de morder la boca, esto no lo voy a permitir”.

Meses atrás en un programa de streaming los flamantes participantes de Gran Hermano se besaron en vivo (Video: La Jugada- Telefe)

El tiempo pasó y la dupla volvió a cruzarse dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Así las cosas, ahora Anna del Boca, reaccionó al clip en La Jugada, y no ocultó su sorpresa: “No sé qué decir. Me dejó muda. Estábamos hablando del sí, ahí prácticamente hablaron de sexo”. Consultada por Fede Popgold sobre si le generaba algo de temor la situación, la joven admitió: “Fuerte”. El panel sumó humor y picardía: “En cualquier momento va a haber sexo, Chimi”.

Anna, sorprendida, agregó: “Claro, escúchame. Dijo que no miente ella”. El debate continuó sobre los límites en la casa: “¿Puede tener sexo dentro de la casa? Vos que lo conocés”, preguntó Fede. Mariano de la Canal fue tajante: “No, está por casarse, le pidieron matrimonio en diciembre”. Aclararon que, pese a los rumores, “relación abierta, no”, y Anna remató: “Supercerrada”.

La mirada de Anna sumó una cuota de humor e incredulidad al revuelo que generó la escena, demostrando el alcance que tienen las anécdotas familiares en el universo digital y televisivo actual.

El clip viral y la reacción en el panel dejaron en evidencia la capacidad de Andrea del Boca para combinar humor y picardía, y cómo su personalidad sigue generando sorpresa y risas tanto entre sus compañeros como entre sus familiares y el público.

El beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios

Esta no es la primera vez que la joven habla del accionar de su madre dentro de la casa. Anna expresó públicamente su desacuerdo con las nominaciones de Andrea, señalando como error la elección de ciertos participantes como blanco de sus votos. “Yo creo que la pifió ahí”, enfatizó.

Luego de la primera gala de nominaciones, Anna Chiara del Boca compartió su perspectiva en un segmento de Telefe Streams junto al conductor Fede Popgold. Consultada sobre la jugada de su madre, fue tajante: “No me gusta cómo votó”. Sus comentarios apuntaron directamente a los votos de Andrea del Boca a la periodista paraguaya Carmiña Masi y la exvedette Yanina Zilli, que calificó de desacertados. Según su análisis, al votar por la persona más evidente para el grupo, se contribuye a su empoderamiento. Anna Chiara comparó esta situación con casos de ediciones anteriores, como los de Furia y Cristian U., donde la presión grupal terminó dándoles fuerza a los nominados principales. “Carmiña era como la obvia. La enaltece. Yo siento que ese factor de ‘todos vamos contra la misma’,esa alianza no sirvee. Pasó con Furia. Como que a la primera quisieron atacar a Furia y la hicieron la más fuerte”.