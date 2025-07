El apasionado beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios: “Me mordiste”

El beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios (Video: Telefe)

Kennys Palacios, el estilista y mejor amigo de Wanda Nara, se encuentra alejado de la mediática o por lo menos no se muestran más en las redes sociales. En este contexto se encuentra trabajando en uno de los programas de stream de Telefe, junto a Nacho Castañeras y Furia Scaglione, en el último programa estuvo invitada Andrea del Boca, a quien conoció en las grabaciones de Bake Off Famosos, y compartieron un apasionado momento.

A lo largo de su carrera, Andrea tuvo la oportunidad de trabajar con grandes personajes de la industria y pudo besarlos en cámara. Como suele suceder, cada vez que va a un programa dio consejos para dar el mejor beso de ficción y usó a Kennys como modelo de prueba. “Ninguno de los dos tiene que quebrar mucho la cabeza para que se vea la boca linda”, dijo a modo de introducción.

“Primero hay que aflojar el muñeco, la boca, alojar los labios”, continuó mientras mostraba unos ejercicios para liberar la tensión que puede generar el momento. La actriz de Perla Negra se tomó muy apecho guiar al peluquero en este experimento, pero durante los primeros segundos no pudieron contener la risa y tuvieron que separarse para manejar la tentación.

“Tenés que cerrar los ojos, sino no es romántico”, fue la indicación que le dio Del Boca para luego acercarse más y unir sus labios. Una vez terminado el momento estallaron en risas y Andre mandó al frente al amigo de Wanda: “Me mordiste”. Y siguió: “A vos te digo, Santiago del Moro, Kennys me acaba de morder la boca, esto no lo voy a permitir”.

El beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios

Esta no es la primera vez que protagonizan un momento de esta índole. El 18 de octubre de 2024, Andrea del Boca cumplió 59 años y celebró su aniversario en el streaming de Telefe junto a Palacios y Anto Arboscelli, mientras miraban en vivo Bake Off Famosos (Telefe). Durante la transmisión, la actriz recordó sus momentos destacados en el reality de pastelería y extendió su “chape tour”, besando a Kennys.

No fue la primera vez que Del Boca y Palacios se besaron. En esa oportunidad, con música romántica de fondo, Andrea lo miró intensamente y Kenny, aunque se mostró nervioso al principio, terminó por dejarse llevar y le dio dos besos. Andrea fue más allá y le mordió los labios, lo que provocó una carcajada de asombro en el hombre.

Durante las grabaciones del programa de pastelería en más de una ocasión, la actriz de Celeste fue la protagonista, en varias ocasiones, de este tipo de encuentros.

Bake Off Famosos: Andrea del Boca y Mariano Iúdica se besaron ante la insistencia de Wanda Nara

Todo comenzó durante el desafío de aquel día, en el que los actores tenían que preparar brownies. Del Boca, quien se destacó en la competencia, decidió ayudar a Mariano en los momentos finales de la preparación. “Gracias, Andre. Te amo”, exclamó Iúdica. Minutos después, con el reto finalizado y tras el conteo de Wanda, la conductora propuso: “Dale un beso de novela a Andrea, si total ustedes son actores”.

En ese sentido, la cantante Bad Bitch, quien también estaba en el set, insistió: “Un beso de final de novela”, incentivando aún más la situación. Entonces, Andrea y Mariano se abrazaron, mientras ella le preguntaba en tono cómplice: “¿Vas para allá?”, refiriéndose a las mejillas. Segundos después, ante la mirada expectante de los demás participantes, ambos se besaron apasionadamente.

La reacción en el estudio no se hizo esperar. Nara gritó emocionada: “¡Se necesitaba ese beso!”, mientras los demás presentes aplaudían entre risas. Cande Molfese, por ejemplo que también es participante del show, expresó durante su entrevista individual: “Me encantó, fue un beso fogoso. ¿Esto va a ser así toda la jornada?”.