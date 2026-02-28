Teleshow

Juana Repetto mostró el primer encuentro de sus tres hijos: mimos, sonrisas y mucha ternura

A dos semanas del nacimiento de Timoteo, la actriz compartió un video de la intimidad junto a Toribio y Belisario

Juana Repetto mostró el encuentro de Timoteo con sus hermanos (Video: Instagram)

Juana Repetto fue mamá por tercera vez el 12 de febrero y eligió anunciarlo con el tono íntimo y cercano que la caracteriza. La llegada de Timoteo, el hijo que tuvo con Sebastián Graviotto -también padre de Belisario, aunque no están en pareja-, fue presentada en las redes sociales, donde la actriz mantiene un diálogo permanente con su comunidad con la maternidad como uno de los ejes principales.

Desde ese momento, la influencer fue documentando diferentes instancias de su cotidianeidad, que incluye a Toribio, su hijo mayor a quien decidió tener como mamá soltera. Juana comparte todas las aristas de la maternidad, en un diálogo sin filtro con su comunidad, y en este caso se trató de uno de los momentos más esperados: el encuentro cara a cara de los tres hermanos por primera vez.

En el video, del que también participa la mamá de Juana, Reina Reech, se ve cómo la actriz aguarda en su domicilio la llegada de sus hijos mayores. El primero en ingresar es Toribio, el más grande, con una sonrisa dibujada en el rostro hasta fundirse en un abrazo con su mamá, quien tiene a su hermanito en brazos. Al segundo llega Belisario, para conformar el racimo familiar tan esperado.

Reina Reech, abuela orgullosa junto
Reina Reech, abuela orgullosa junto a sus nietos

El material muestra un compendio de imágenes de un momento que quedará para la eternidad. Toribio le hace upa a Timoteo y el recién nacido le corresponde con una caricia espontánea, entre sueños, llena de ternura. Más tarde es el turno de Belisario, quien sentado en un sillón sostiene al bebé que sigue disfrutando a su manera. Besos, sonrisas, mimos, abrazos y otros símbolos de un ensamble familiar que empieza a dar sus primeros pasos.

“Y así fue como los bebos conocieron a Timoteo”, escribió con simpleza Repetto, en una publicación que enseguida activó el contador de los likes y los me gusta que se contaron de a miles. Sus seguidores expresaron sus lágrimas de emoción y sus emojis de felicidad, celebrando las imágenes empáticas en las que cualquier madre o padre pueden reconocerse. Un espíritu que se resume en el mensaje de una de ellas: “Amo la espontaneidad con la que manejás la vida en general, mostrando el lado que todas vivimos pero pocas se animan a mostrar. Te celebro”, expresó.

Quien sigue también el día a día de su nieto es Reina Reech, presente en el encuentro, quien luego subió a sus redes una foto para la posteridad. Ella mira a cámara sonriente, mientras Toribio y Belisario tienen los ojos fijos en su hermano menor. “Primera mañana de Timo recibiendo el amor de sus hermanos y familias. Amor infinito y eterno”, describió.

Sebastián Graviotto conoció a su hijo Timoteo, de su relación con Juana Repetto

La coreógrafa había sido la encargada de presentar en sociedad al recién nacido, con una postal digital que llegó una semana después del nacimiento. Durante los primeros días, la familia optó por preservar la intimidad del pequeño y no mostrarlo en redes sociales, ya que Sebastián Graviotto se encontraba de viaje por trabajo y aún no había podido conocer personalmente a su hijo. Finalmente, con el regreso del instructor de snowboard y ese esperado primer encuentro, llegó la presentación oficial de Timoteo ante el mundo digital.

En una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de cariño, Reina posó sonriente y emocionada, sosteniendo en brazos al recién nacido, envuelto en una manta blanca y con un pequeño gorrito de lana. El momento, repleto de calidez y ternura, fue acompañado por un mensaje lleno de amor y gratitud: “Les presento a Timoteo, un nuevo amor llegó a nuestras familias”. Y desde ese día, ya nada será igual.

