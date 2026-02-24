La presentación oficial de Timoteo: el tierno posteo de Reina Reech con su nieto

Reina Reech celebró la llegada de su nuevo nieto Timoteo, hijo de Juana Repetto, y lo presentó en sus redes (Instagram)

Hace apenas una semana, Juana Repetto dio la bienvenida a Timoteo, su tercer hijo y el integrante más reciente de la familia que formó junto a Sebastián Graviotto. Durante los primeros días, la familia optó por preservar la intimidad del pequeño y no mostrarlo en redes sociales, ya que Sebastián se encontraba de viaje por trabajo y aún no había podido conocer personalmente a su hijo. Finalmente, con el regreso del instructor de snowboard y ese esperado primer encuentro, llegó la presentación oficial de Timoteo ante el mundo digital.

Reina Reech, abuela materna de Timoteo, fue una de las primeras en compartir la emoción por la llegada del nuevo nieto. En una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de cariño, Reina posó sonriente y emocionada, sosteniendo en brazos al recién nacido, envuelto en una manta blanca y con un pequeño gorrito de lana. El momento, repleto de calidez y ternura, fue acompañado por un mensaje lleno de amor y gratitud: “Les presento a Timoteo, un nuevo amor llegó a nuestras familias”.

La imagen no tardó en sumar miles de reacciones y comentarios, tanto de seguidores anónimos como de figuras del espectáculo, que se sumaron a los buenos deseos para la familia y celebraron la llegada de un nuevo integrante al clan Repetto-Graviotto. Entre los mensajes, destacaron palabras de bendición, felicitaciones y muestras de alegría por el crecimiento de la familia.

El posteo de Reina para presentar a Timoteo

Así, la llegada de Timoteo se convirtió en un acontecimiento celebrado y compartido, marcando un nuevo capítulo de felicidad para Juana Repetto, Sebastián Graviotto, Reina Reech y todo el entorno familiar, que ahora disfruta de la presencia de un nuevo amor y la promesa de nuevas historias y recuerdos compartidos en familia a pesar de estar separados desde antes de anunciar el embarazo.

En las últimas horas, Sebastián Graviotto vivió uno de los momentos más esperados de su vida: el primer encuentro con Timoteo, su hijo recién nacido. El instructor de snowboard, reconocido por su trayectoria deportiva y su exposición pública, regresó al país tras un viaje laboral que le impidió estar presente en el parto de Juana Repetto, ocurrido el pasado 12 de febrero. La escena del reencuentro, registrada y compartida en sus historias de Instagram, marcó un antes y un después tanto en su vida personal como en el relato familiar que seguían miles de seguidores.

La imagen elegida por Graviotto para presentar a Timoteo ante sus más de 150 mil seguidores fue sutil y cargada de sensibilidad. En el video, se observa un primer plano de los pies del bebé, apoyados sobre una superficie clara, mientras la mano de Sebastián acaricia y sostiene con delicadeza los diminutos dedos de su hijo. La secuencia, reforzada por una música suave que potencia la atmósfera de paz, se completa con una frase breve y significativa: “Hi, Timmy”. Con esas palabras, Graviotto dio la bienvenida pública y oficial al pequeño, sellando el inicio de su vínculo con un gesto minimalista pero profundo. También se reencontró con Toribio y Belisario, los otros hijos de Repetto.

Sebastián Graviotto conoció a su hijo Timoteo, de su relación con Juana Repetto

El posteo no tardó en viralizarse, generando cientos de mensajes de apoyo y emoción por parte de quienes venían siguiendo la noticia del nacimiento del tercer hijo de Juana Repetto. Muchos interpretaron ese primer contacto como la confirmación de un momento largamente esperado, sobre todo después de la polémica y las especulaciones que surgieron a raíz de la ausencia del instructor en el parto. Para los usuarios, la publicación significó una muestra definitiva de la sensibilidad y el compromiso de Graviotto con su rol de padre, revelando una faceta íntima y protectora que hasta entonces no había sido expuesta con tanta claridad.