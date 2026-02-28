Teleshow

Flavio Azzaro contó cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero: “Adaptándome a dormir dos horas”

El periodista compartió cómo vive la paternidad y las nuevas emociones que experimenta junto a Sol Nobile en esta etapa de su vida

Flavio Azzaro contó cómo vivió el parto de su hijo

Después de días de tensión y temor, Flavio Azzaro y Sol Nobile disfrutan de los momentos más felices de sus vidas tras la llegada de su primer hijo: Piero. En ese marco, el periodista relató cómo vivió aquellos instantes de angustia y la alegría que siente al disfrutar de la paternidad.

“Fueron los días más felices de mi vida, pero estoy adaptándome a dormir dos horas sí, dos horas no, dos horas sí, dos horas no”, comenzó diciendo el comunicador en diálogo con LAM (América). Luego, el periodista dejó abierta la posibilidad de volver a ser padre y relató cuáles son las cosas que más disfruta en estos primeros días: “Es un aprendizaje que gracias a Dios lo pago sin ningún tipo de inconveniente. Lo volvería a pagar, porque también es espectacular levantarte y darle la mamadera, si es que se quiere llenar un poco y darle la mamadera a tu hijo, calmarlo. Son pequeñas cosas que uno nunca había vivido y que son muy gratificantes y que te despiertan nuevos sentidos. Es la primera vez que soy padre. Sol también es la primera vez que es madre. Estamos en ese aprendizaje hermoso”.

Tras recibir el alta médica, la familia celebró el regreso a casa y el reencuentro, que coincidió con el cumpleaños de Sol Nobile

Fue entonces cuando el cronista le consultó: “¿Cómo fueron esos, esos días de susto después de que nació?”. Con tono tranquilo, Azzaro abrió la ventana del pasado y relató los días de angustia que vivió cuando su hijo debió permanecer internado en observación: “A uno cuando le dicen vas a ser papá y vas transcurriendo el camino, vos lo imaginás como bueno: “Uy, tengo una pérdida, voy al hospital”. Nos encontramos con que hubo una complicación en el parto que llevó a que nos tengamos que quedar un par de días más. Ahí te das cuenta de que claramente todo lo que uno cree que es importante pasa a ser la nada misma y lo único importante es poder irte del hospital con tu hijo como vos lo habías soñado. Pero gracias a Dios está todo bien, ahora ya estamos en casa. Son días donde lo único que te importa es que llegue el momento del alta”.

Para cerrar, Flavio contó el lado positivo de los momentos de angustia que habían pasado tras el nacimiento de Piero: “Todo lo bueno tiene algo malo, porque la verdad que esos días que estuvimos ahí aprendimos un montón de cosas, con las enfermeras, con los médicos, que vos cuando sos padre primerizo no tenés ni idea, porque a nadie lo preparan para ser papá”.

El nacimiento de Piero marcó momentos de alegría y temor para Azzaro y Nobile, quienes atravesaron una internación inesperada

El nacimiento de Piero, el primer hijo de Flavio Azzaro y Sol Nobile, marcó una etapa de cambios profundos para la pareja. Expectativa, alegría y preocupación se entrelazaron en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde vivieron momentos de incertidumbre antes de regresar finalmente a casa con su bebé en buen estado de salud.

Flavio Azzaro y Sol Nobile relataron, a través de un posteo en sus redes, que durante los primeros días de vida de su hijo, el recién nacido debió permanecer internado bajo control médico, lo que provocó temor y angustia en ambos. Sin embargo, tras superar esta situación, compartieron su alivio por recibir el alta médica y destacaron la fortaleza que demostraron como padres primerizos en un contexto inesperado.

Durante el periodo de observación, Piero permaneció internado algunos días, una experiencia que puso a prueba la templanza de la pareja en su debut como padres. Azzaro, figura reconocida en los medios deportivos, y Nobile, traductora y profesora de inglés, describieron aquellos días como “conocer lo que es tener miedo de verdad”.

La experiencia en el hospital permitió a Flavio Azzaro y Sol Nobile valorar la importancia de la salud y el bienestar familiar

En su publicación, ambos resaltaron la valentía de su hijo: “Piero es un campeón, lo más fuerte y valiente que conocimos en nuestras vidas”. Cuando pudieron regresar a su hogar, la pareja expresó su alivio y gratitud tras superar la angustia inicial y reunirse nuevamente como familia.

Tanto Nobile como Azzaro dedicaron un agradecimiento especial al equipo médico del Hospital Italiano. La madre expresó: “No hay mejor regalo de la vida que estar los tres juntos en casa”, señalando la coincidencia del alta con el día de su cumpleaños. El regreso al hogar significó una doble celebración para la familia.

Recordaron la empatía recibida en esos días: agradecieron a quienes se acercaron, ofrecieron apoyo y mantuvieron a Piero en sus pensamientos. Las palabras de ambos reflejan el alivio de ver a su hijo recuperado y la gratitud hacia los profesionales que los acompañaron. Las imágenes difundidas muestran a Azzaro conmovido en la habitación del hospital y el vínculo estrecho entre los padres y su hijo desde los primeros momentos.

Flavio Azzaro y Sol Nobile celebran la llegada de su primer hijo Piero tras días de tensión en el Hospital Italiano

La relación entre Flavio Azzaro y Sol Nobile comenzó hace siete años, cuando una charla casual en la pileta del edificio donde vivían marcó el inicio de su historia. El matrimonio, celebrado en marzo de 2022, se consolidó con viajes y proyectos en común, acompañando la evolución profesional del periodista.

Con la llegada de Piero, inician una nueva etapa de transformación personal y familiar. Juntos enfrentan el desafío de acompañar el crecimiento de su hijo y de fortalecerse como familia en esta experiencia que, aunque estuvo cargada de emociones intensas, les dejó la certeza de la alegría y el aprendizaje compartido.

El deseo de ambos es cuidar a su hijo y compartir nuevas vivencias como familia, apostando a que el cariño y el apoyo mutuo seguirán guiando su camino.

