El gesto de Mauro Icardi a la producción de fotos de la China Suárez en ropa interior

El delantero del Galatasaray no se guardó lo que sintió al ver a su novia posando con varios conjuntos de lencería

El delantero del Galatasaray se mostró orgulloso de su pareja en redes sociales (Video: Instagram)

Mauro Icardi y la China Suárez no pierden oportunidad de mostrarse orgullosos de su relación y de acompañarse mutuamente en cada nuevo proyecto. Durante la reciente estadía de la actriz en el país, aprovechó para protagonizar una producción de fotos para una reconocida campaña de ropa interior, generando expectativa entre sus seguidores por las imágenes del backstage y el resultado final.

Tras varios días de intriga, finalmente se difundió la colección completa, en la que Suárez posó con diferentes conjuntos de lencería, desplegando sensualidad y profesionalismo frente a la cámara. En uno de los videos del backstage, compartido por Mauro Icardi en sus historias de Instagram, se la puede ver concentrada y segura, eligiendo prendas y preparándose para la sesión con una actitud decidida. La imagen, en primer plano, destaca tanto su belleza como su compromiso con el trabajo.

Icardi acompañó el video con una frase cómplice: “Si, ya sé!!!!” junto a varios emojis de fuego, dejando claro el entusiasmo y la admiración que siente por la China. El gesto de Mauro no pasó inadvertido para los seguidores de ambos, quienes rápidamente celebraron la complicidad y el apoyo mutuo que muestran en redes.

La publicación reforzó una vez más el vínculo público que mantienen, donde cada logro profesional y personal se traduce en mensajes de aliento, orgullo y cercanía, consolidando a la pareja como una de las más seguidas y comentadas del espectáculo. Ahora la pareja se encuentra en Italia ya que Eugenia decidió acompañar a Mauro y al Galatasaray a Torino para el enfrentamiento del plantel turco contra la Juventus por la Champions League.

China Suárez deslumbra en una
China Suárez deslumbra en una sensual sesión de fotos y Mauro reaccionó con emojis de fuego (Instagram)

El 9 de febrero, la China Suárez volvió a acaparar todas las miradas tras publicar la previa de la producción fotográfica que no pasó desapercibida. La actriz, en pleno gran momento sentimental junto a Mauro Icardi y en medio de las polémicas mediáticas que la rodean, reapareció con una sesión de fotos hot en ropa interior negra.

La campaña, presentada por la propia China en su cuenta de Instagram y realizada par la marcada de ropa de Ivana Figueiras, mostró una serie de imágenes de alto voltaje estético: poses sensuales, encajes, transparencias y una escenografía en el Hotel Savoy de la Ciudad de Buenos Aires cuidadosamente ambientada. Camas deshechas, luces bajas y una atmósfera nocturna acompañaron a la actriz en una propuesta visual que mezcló sensualidad, elegancia y provocación, tres elementos que forman parte de su identidad pública.

En cada imagen, la China Suárez hizo gala de su belleza y actitud: se la vio recostada en una cama, luciendo lencería negra y apostando por la seducción, o de pie, combinando la ropa interior con un blazer negro y gafas oscuras, reforzando la idea de sofisticación y audacia. El maquillaje y el peinado, naturales pero con un toque de glamour, completaron la puesta en escena y resaltaron su mirada y sus rasgos.

La China posó con una
La China posó con una serie de conjuntos de ropa interior para la marca de Ivana Figueiras (Instagram)

La producción rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde sus seguidores y colegas celebraron la propuesta y el despliegue de confianza de la actriz. La campaña, además, fue compartida y respaldada por Mauro Icardi, quien no dudó en mostrar su admiración por el trabajo de su pareja, consolidando la imagen pública de la pareja como una de las más seguidas y comentadas de la actualidad.

Entre la sensualidad, la moda y la exposición mediática, la China Suárez volvió a demostrar su capacidad para reinventarse y marcar tendencia, reafirmando su lugar como referente de estilo y personalidad dentro del espectáculo argentino. La sesión en el Hotel Savoy se sumó así a una larga lista de producciones que la muestran osada, segura y fiel a su impronta.

