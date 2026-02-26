Ángel de Brito aseguró que no se conoce el paradero de Leevon Kennedy: “Desapareció de verdad”

Ángel de Brito reveló que, tiempo atrás, recibió un mensaje de la figura pública, en el que aseguraba estar asustada (Video: Gran Hermano, Telefe)

La figura excéntrica que supo instalarse en la televisión argentina con una historia tan fascinante como inverosímil volvió a quedar en el centro de la escena. Pero esta vez no por una declaración impactante ni por una aparición mediática inesperada, sino por su ausencia. En las últimas horas, Ángel de Brito aseguró que Leevon Kennedy está desaparecida y encendió la alarma en pleno vivo: “Si alguien la ve viva, quiero una imagen, porque nadie la puede encontrar”.

La revelación ocurrió durante una charla en el programa Story Time, que se emite por Bondi Live, donde el conductor estuvo acompañado por Denise Dumas, Alejandra Maglietti y Carolina Molinari. Todo comenzó como una evocación casi nostálgica de aquel personaje mediático que durante años sostuvo ser hija no reconocida de la dinastía Kennedy. Sin embargo, el tono cambió cuando De Brito lanzó una frase que dejó a todos en silencio: “Desapareció de verdad”.

Según relató, hace un tiempo recibió un mensaje tan inquietante como improbable por parte Leevon. “No se rían, porque desapareció de verdad. Me mandó un mensaje diciendo que Donald Trump la quería asesinar”, contó ante la sorpresa generalizada en el estudio. La insólita teoría que ella le habría transmitido involucraba a la CIA, al FBI y a supuestos secretos de Estado vinculados a su presunta relación con los Kennedy. “Estaba asustada”, insistió el periodista.

Ángel de Brito afirmó en vivo que Leevon Kennedy está desaparecida y pidió investigar su paradero actual

Lo más llamativo, según explicó, es que ahora no logra encontrar ese intercambio. “Fue por WhatsApp y ahora no lo encuentro. No me figura el contacto”, aseguró mientras intentaba rastrear en vivo la conversación. “¿Ves? No me figura en WhatsApp”, reiteró, dejando abierta la posibilidad de que algo haya ocurrido con esos mensajes. “Por ahí le borraron todo”, deslizó.

El comentario generó aún más intriga en el panel. Denise Dumas intervino con cautela: “¿Y no tiene redes, no tiene nada?”. De hecho, su perfil de Instagram se encuentra inactivo desde septiembre de 2025. De Brito fue más allá: “Hay que investigar”, lanzó, ya en clave de preocupación.

Leevon Kennedy supo convertirse en un personaje habitual de la televisión argentina a partir de un relato que combinaba glamour internacional, misterio y teorías conspirativas. Durante años sostuvo ser hija John F. Kennedy y Marilyn Monroe y construyó una biografía que incluía episodios sorprendentes. Según su propia versión, pasó parte de su infancia y adolescencia escondida en la selva amazónica. “Se crió con los monos”, recordó De Brito entre risas.

Leevon Kennedy es recordada por su historia sobre ser la supuesta hija de John F. Kennedy y Marilyn Monroe

Más allá de lo insólito de su relato, el conductor destacó una característica que siempre le llamó la atención: su capacidad intelectual. “Es sumamente inteligente, habla seis idiomas”, aseguró. Incluso recordó un episodio en LAM en el que decidió ponerla a prueba. “Le dije: ‘Hablame en alemán’. Y empezó a hablarlo perfectamente”, contó. Ante la duda de sus compañeras sobre si realmente dominaba el idioma, De Brito insistió: “La gente se da cuenta”.

En su historial mediático también figuran otros capítulos extravagantes, como su supuesto romance con David Bowie, una afirmación que siempre generó escepticismo. “¿Eso es real? ¿Viste fotos?”, preguntó Carolina Molinari durante la charla. “Para mí las dejó en el Amazonas”, ironizó el periodista.

Su historial incluye afirmaciones polémicas, como un romance con David Bowie y episodios de evasión en supermercados

El costado más terrenal (y polémico) de su figura también salió a relucir. Recordaron que en una oportunidad fue noticia tras ser demorada en un supermercado por intentar llevarse queso brie sin pagarlo. “Había robado queso brie”, señaló De Brito. Denise Dumas sumó con humor: “No puede comer cualquier queso”. “Solo come queso brie”, remató el conductor, cerrando la anécdota con una sonrisa.

Cabe recordar que en julio, Leevon fue noticia cuando desde su cuenta de X se publicó un mensaje en el que se informaba que estaba internada en una clínica de Palermo y se pedía que recen por ella. Ese pedido de oraciones encendió las alarmas entre sus seguidores y generó preocupación, aunque luego no hubo mayores precisiones sobre su cuadro. Tras ese episodio, su última actividad pública en redes fue en septiembre y desde entonces, no volvió a realizar apariciones ni declaraciones, alimentando el enigma que siempre rodeó su figura.