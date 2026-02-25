Teleshow

El festejo de cumpleaños de Tao, el hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa: entre inflables y relax en el campo

La pareja organizó una reunión para el nene que cumplió 3 años rodeados de amigos y familiares con música y momentos para atesorar

El festejo de cumpleaños de Tao, el hijo de Calu Rivero Aíto de la Rúa, entre inflables, picnic y bailes en el campo (Video: Instagram)

El cumpleaños número tres de Tao, hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa, reunió a la familia y amigos en una tarde de verano en José Ignacio, Uruguay. El festejo, pensado para el disfrute de los más chicos, se convirtió en una postal de juegos, naturaleza y momentos compartidos que la propia actriz eligió mostrar en sus redes.

La celebración transcurrió al aire libre, en un campo amplio y rodeado de verde. Tao, el hijo mayor de la pareja, cumplió tres años y sopló las velitas con sus padres, en un ambiente distendido y familiar. El festejo tuvo lugar bajo el sol del verano uruguayo, con la presencia de la hermana de Calu Rivero, Maru, y la madre de Aíto, Inés Pertiné, además de otros seres queridos que acompañaron la jornada.

Calu compartió en Instagram una serie de imágenes que captaron la esencia de la tarde. El cumpleaños se organizó para que los niños pudieran moverse con libertad, correr por el parque y disfrutar de juegos inflables colocados sobre el césped. La actriz, fiel a su estilo relajado, priorizó la espontaneidad y el encuentro genuino. Los invitados, sin calzado, se sumaron a la propuesta y pasaron varias horas entre risas, charlas y música, mientras los nenes probaban los inflables y se sumergían en juegos de agua, aprovechando las altas temperaturas.

Tao sopló las velitas junto
Tao sopló las velitas junto a su padres Calu Rivero y Aíto de la Rúa, junto a amigos y familiares (Instagram)

La merienda se sirvió en un mantel sobre el pasto, donde los niños se reunieron para compartir un momento juntos. La tradicional torta de cumpleaños ocupó un lugar central: Tao, junto a sus padres, sopló las velitas y fue retratado en distintas fotos que después circularon en la cuenta de la actriz. Entre los elementos que definieron el ambiente, sobresalió la presencia de música, que acompañó los movimientos de los chicos y adultos, y sumó calidez a la jornada.

El divertido y relajado festejo
El divertido y relajado festejo de cumpleaños de Tao, hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa (Instagram)

En su publicación, la actriz eligió escribir unas palabras que reflejan el espíritu de la celebración y el vínculo con su hijo. Junto a un carrete de fotos familiares, escribió: “Y el Tao no se explica. Se baila. Se corre. Se ríe. Se mezcla. Te amamos infinito.”

Las imágenes reflejan una tarde marcada por la sencillez y la alegría compartida, en la que cada detalle estuvo pensado para que los niños pudieran disfrutar a su ritmo.

El cumpleaños de Tao se enmarca en un momento de fuerte exposición para Calu Rivero, quien en los últimos días sorprendió al mostrar otro aspecto de su creatividad: la transformación de su camioneta en una cabina de DJ móvil. La artista presentó este proyecto a través de sus redes, donde detalló que la idea surgió como una imagen persistente en su imaginación, hasta que logró materializarla. Según sus propias palabras, “Hace un año soñé con esto. No como idea. Como imagen. Una cabina en la caja de una camioneta. Música saliendo de ahí. Espontánea. Viva. Móvil”.

La presencia de Inés Pertiné,
La presencia de Inés Pertiné, abuela de Tao, en el momento de la torta, alegró al pequeño de 3 años y a su familia (Instagram)

La propuesta no responde a una planificación meticulosa, sino a la fuerza de una visión que impulsó a Rivero a convertir la parte trasera de su vehículo en un espacio íntimo y funcional. En el proceso, la actriz decoró la camioneta con alfombras de motivos geométricos, textiles de colores, almohadones y luces cálidas, creando un entorno propicio tanto para la música como para la conexión con el entorno. La DJ operó desde una computadora portátil y equipos conectados directamente a la energía del vehículo, lo que permitió que todo funcionara de manera eficiente: “Luces. Parlantes. Compu. Todo enchufado directo desde la camioneta. Resultado: solo 10% de la batería usada. Todo funcionando. Prueba superada”, escribió Calu al compartir la experiencia con su comunidad digital.

El espíritu nómade y la búsqueda de nuevas formas de expresión artística se vuelven visibles tanto en la organización del cumpleaños de Tao como en la concreción de la cabina DJ móvil. Rivero proyecta llevar su propuesta musical a playas, bosques y destinos inesperados, con la idea de improvisar y explorar escenarios poco convencionales: “Esto recién empieza. Playas. Bosques. Lugares inesperados. La cabina ya existe. Ahora… toca dejar que pase”, escribió en otra de sus publicaciones.

El resultado de ambos eventos muestra una misma impronta: la combinación de naturaleza, creatividad y apertura a la sorpresa. Tanto en la fiesta de Tao como en el lanzamiento de su cabina DJ, Calu Rivero apuesta por experiencias compartidas, espacios de libertad y encuentros fuera de lo tradicional. La reacción de sus seguidores, reflejada en comentarios y mensajes, anticipa nuevas jornadas donde la música, el juego y la espontaneidad volverán a ser protagonistas en la vida de la familia y en el camino creativo de la artista.

Calu RiveroTaoAíto de la RúaJosé IgnacioPunta del EsteVerano 2026Inés Pertiné

