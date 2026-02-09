Calu Rivero sorprendió al mostrar cómo convirtió la caja de su camioneta en cabina de DJ: “Ayer lo materialicé”

Calu Rivero mostró cómo quedó la cabina de DJ que montó en la caja de su camioneta

La actriz y música Calu Rivero sorprendió a sus seguidores al revelar una propuesta tan extravagante como audaz: una cabina de DJ móvil montada en la caja de su camioneta. Las imágenes que fueron compartidas en su cuenta de Instagram dieron cuenta del resultado final de un proceso creativo que, según sus palabras, nació de un sueño y se transformó en una realidad tangible.

Rivero explicó el origen de la idea en un mensaje dirigido a su comunidad digital, que alcanza el millón de personas. “Hace un año soñé con esto. No como idea. Como imagen. Una cabina en la caja de una camioneta. Música saliendo de ahí. Espontánea. Viva. Móvil”. Con esta confesión, la artista dejó entrever el carácter visual e impulsivo de su proceso creativo. La propuesta no surgió de una planificación racional, sino de la fuerza de una imagen que persistió en su mente durante meses.

La materialización del proyecto se produjo de manera tan espontánea como la imagen original. Rivero detalló el momento de la realización: “Ayer lo materialicé. Sin anuncios. Sin épica. En un test drive. Está lista para mi espontaneidad. O yo para la de ella”. La ausencia de anuncios previos, refuerza la impronta de lo genuino y lo instantáneo que caracteriza a su iniciativa.

Con una ingeniosa decoración, la caja de una camioneta se transforma en un elegante y confortable rincón lounge adornado con textiles, una cabina de DJ y luces cálidas (IG lacalurivero)

En las imágenes se observa el cuidado en la ambientación. La caja de la camioneta se transformó en un espacio íntimo gracias a la disposición de alfombras de motivos geométricos y textiles coloridos. La actriz se ubicó entre almohadones, rodeada de luces cálidas y esferas luminosas que contribuyen a la atmósfera envolvente. Frente a ella, una computadora portátil y los dispositivos necesarios para operar como DJ, todo dispuesto sobre las telas y conectado directamente a la fuente de energía del vehículo.

El detalle técnico también ocupó un lugar en la explicación de Rivero. “Luces. Parlantes. Compu. Todo enchufado directo desde la camioneta. Resultado: solo 10% de la batería usada. Todo funcionando. Prueba superada”. Este detalle revela que la instalación, aunque es aparentemente sencilla, constituye una solución eficiente y autónoma. El consumo energético fue mínimo, lo que permite proyectar sesiones prolongadas sin preocuparse por agotar la batería del vehículo en las próximas fiestas móviles que se realicen.

El espíritu nómade y creativo de la multifacética Rivero se plasma en la proyección que imaginaba para su cabina de DJ móvil: “Esto recién empieza. Playas. Bosques. Lugares inesperados. La cabina ya existe. Ahora… toca dejar que pase”, escribió al pie del video que acompaña la presentación. La frase sugiere un futuro abierto a la improvisación y la exploración de escenarios naturales o urbanos, en sintonía con el concepto de movilidad y sorpresa que atraviesa todo el proyecto.

Calu Rivero dispara música desde su laptop rodeada de textiles con patrones vibrantes y luces cálidas, creando un espacio de trabajo único y confortable (IG lacalurivero)

La artista, que desde hace tiempo incursiona en la música, reafirma con este proyecto su búsqueda de nuevas formas de expresión. El montaje de la cabina representa la convergencia entre su pasión por la música, la vida al aire libre y el deseo de conectar con públicos diversos en entornos poco convencionales. El resultado final, visible en las fotografías, condensa tanto la calidez de un espacio personal como el potencial para convertirse en un punto de encuentro itinerante para la música y la creatividad.

Calu Rivero en una de sus primeras presentaciones como DJ en Punta del Este, año 2018

La propuesta de la actriz y DJ, Calu Rivero no solo redefine el uso de una camioneta, sino que también explora los límites de la presentación artística fuera de los espacios tradicionales. El éxito de la prueba técnica y la reacción de sus seguidores en redes sociales anticipan nuevas experiencias, en las que la cabina de DJ móvil podrá desplegar su magia en cualquier lugar que despierte su inspiración, y para quienes la acompñaen.