El encuentro entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto junto a Timoteo: “Acá charlando”

Sebastián Graviotto se mostró junto a Juana Repetto y Timoteo, el hijo de ambos

El reencuentro entre Sebastián Graviotto y su hijo recién nacido, Timoteo, ahora junto a Juana Repetto, generó un momento de gran repercusión tanto para la familia como para miles de seguidores. Luego de regresar al país tras un viaje por motivos laborales, Graviotto compartió un video en sus redes sociales, donde celebró la llegada de Timoteo y respondió a los rumores sobre su ausencia en el parto.

En la grabación publicada, Graviotto aparece con gorra negra y mate en mano en la casa de Juana Repetto. La cámara enfoca primero a Timoteo en su cochecito y luego muestra a la actriz, vestida con un largo vestido verde, mirando a cámara y realizando un gesto irónico. Sobre el video, el instructor de snowboard escribió: “Acá charlando como inventan”. Así respondió a la polémica en redes sociales.

La publicación se viralizó en pocas horas. Cientos de mensajes manifestaron apoyo y emoción ante el encuentro de ambos padres junto al recién nacido.

En rigor, el primero encuentro de Graviotto con su hijo se produjo ayer. El snowboarder fue filmado acariciando los pies de Timoteo, reforzando el ambiente de ternura familiar.

Sebastián Graviotto conoció a su hijo Timoteo, de su relación con Juana Repetto

La actitud de ambos padres reflejó una respuesta directa a los numerosos rumores y comentarios surgidos en redes desde el nacimiento del bebé.

La decisión de compartir ese instante en redes sociales mostró la intención de las figuras públicas de comunicar sin intermediarios y aliviar la tensión provocada en el entorno digital.

La ausencia de Graviotto durante el parto de Timoteo generó numerosas especulaciones. Usuarios en redes sociales pusieron en duda los motivos reales, alimentando diferentes versiones sobre las causas y formulando críticas.

Sebastián Graviotto explicó que no estuvo presente en el parto por motivos laborales, relacionados con su profesión de instructor de snowboard. Su trabajo implica largas temporadas en el extranjero, una dinámica habitual en su carrera.

Al regresar al país, priorizó el reencuentro con su hijo y optó por compartir ese momento íntimo en sus redes, como una manera de esclarecer la situación y dar respuesta a las versiones que circulaban.

Antes del nacimiento, Juana Repetto comunicó a sus seguidores que el padre de sus hijos no podría estar presente debido a compromisos laborales. La actriz remarcó en sus redes el acuerdo mutuo en la crianza compartida y la voluntad de mantener un vínculo cercano y responsable tanto para Timoteo como para el hermano mayor, Belisario.

Durante la controversia, Repetto evitó profundizar en el conflicto y priorizó el respeto y la colaboración entre ambos padres, por encima de cualquier polémica.

La actriz Juana Repetto se muestra radiante y sonriente mientras sostiene a su bebé en brazos, compartiendo un tierno momento de conexión maternal.

Las emoción de Juana

En una carta abierta publicada en sus redes sociales, Juana Repetto narró las emociones que atravesó durante el embarazo y el nacimiento, marcados por la incertidumbre y el temor. “El corazón se me hizo otra vez más grande. Llegó Timoteo, el bebé más chiquito, bello y con más power del mundo”, resaltó la actriz.

Repetto recordó los desafíos superados a lo largo de las semanas: “Hoy estaríamos cumpliendo 38 semanas, sos un campeón, bebulo. Se me caen las lágrimas mientras escribo esto…”, expresó en su mensaje y agradeció el apoyo y el cariño recibidos.

La actriz dedicó palabras de gratitud a su hijo menor: “Gracias por tantas enseñanzas, Timoteo… gracias por la mejor sorpresa de mi vida…”.

En la actualidad, Juana Repetto y Sebastián Graviotto mantienen su relación sentimental en pausa, pero dejaron en claro que la prioridad para ambos es la coparentalidad y el bienestar de sus hijos. La llegada de Timoteo consolidó este nuevo capítulo, donde comparten responsabilidades y se proponen crear un entorno armónico para su núcleo familiar.

El nacimiento de Timoteo abrió una etapa centrada en la adaptación y la fortaleza del vínculo, una dinámica en la que ambos padres acompañan con dedicación cada paso del crecimiento de su hijo.