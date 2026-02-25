Christian Petersen vuelve a la televisión para contar su verdad de la milanesa

El programa tendrá repeticiones el miércoles 11 y el viernes 20 de marzo a las 18:30

Christian Petersen, reconocido chef argentino, atraviesa una etapa de recuperación después de estar grave debido a una crisis de salud ocurrida durante una excursión al volcán Lanín. A poco más de un mes de recibir el alta médica, Petersen regresó a la cocina con entusiasmo.

Hace unos días, el chef publicó una historia preparando una milanesa de pollo a la parmesana, enfundado en un delantal azul y camisa blanca. Durante la elaboración de la receta, explicó que utiliza pollo de Entre Ríos, afirmando que “es un pollo bien criado, con muchísimo sabor”. Destacó la relevancia de la huevada, como se llama el baño de huevo previo al empanado, recomendando calcular un huevo y medio por milanesa para que la carne absorba los aromas.

¿A qué venía todo esto? A que Christian Petersen regresa a la pantalla de El Gourmet con La verdad de la milanesa, un especial que explora la historia y los secretos de uno de los platos más emblemáticos de Argentina y que se podrá ver el viernes 6 de marzo a las 18:30.

El especial tiene una duración de una hora y ofrece un recorrido desde el origen de la milanesa hasta las técnicas para su preparación y los establecimientos donde encontrar las mejores versiones, tanto en restaurantes premium como en bodegones de barrio.

Luego de haber permanecido internado varios días tras sufrir una descompensación en el volcán Lanín, Petersen expresó su satisfacción por volver a la cocina. En declaraciones a la prensa durante el evento de presentación, señaló: “Quería agradecerles que estén acá. Como todos saben, vengo de pasar un accidente, y la verdad que volver a cocinar y volver a compartir con ustedes es muy lindo”.

Además de este especial, Petersen publicó el año pasado el libro Milanesas, editado por Catapulta, dedicado íntegramente a este clásico argentino. El programa tendrá repeticiones el miércoles 11 y el viernes 20 de marzo a las 18:30.

Christian junto a su hermano Roberto, también chef, personajes habituales en la programación de El Gourmet

La rehabilitación del chef Christian Petersen, tras permanecer casi un mes inconsciente a raíz de una falla multiorgánica provocada por una miocarditis, avanza de manera gradual y bajo estricta supervisión en el Delta del Paraná, donde prioriza la paciencia y el bienestar emocional, acompañado por su familia. Petersen decidió modificar por completo su estilo de vida, reduciendo la carga laboral y dedicando los fines de semana al descanso, al tiempo que enfatiza la “gratitud” y la necesidad de preservar la salud mental, según informó Infobae.

Al recuperar parcialmente la actividad física, el propio Christian Petersen difundió en sus redes sociales imágenes ejercitándose en los canales del Delta. Bajo vigilancia médica, rema de forma progresiva y comparte su satisfacción: “100 pulsaciones... un lindo ritmo y volver al río”, escribió el chef, reflejando su entusiasmo por la rehabilitación.

El chef Christian Petersen volvió a cocinar y mostró cómo se hace una milanesa de pollo

Los efectos físicos son notables y cuantificables. Petersen aseguró que, tras recibir el alta hospitalaria, conservaba solo un “5% de su capacidad física”, acompañado por una pérdida de casi 18 kilos. En una publicación reciente, detalló los avances: “Voy mejorando casi un 10% por semana... Hoy estoy al 20%, aprendiendo a reeducar mis neuronas, mis nervios, mis músculos”. Por decisión personal, el chef realiza actividades físicas de bajo impacto, desciende escaleras con suma precaución y opta por rutinas suaves en su domicilio, siempre junto a su esposa Sofía Zelaschi y rodeado de su entorno familiar más cercano.

El episodio crítico tuvo lugar el 12 de diciembre, durante una excursión al volcán Lanín en San Martín de los Andes. Petersen abordó la travesía como un desafío personal, luego de un año signado por la alta exigencia en el terreno laboral y personal. Durante el ascenso, experimentó síntomas de ansiedad, dificultad respiratoria y finalmente un ataque de pánico, seguido de arritmia cardíaca.

Fue rescatado por Prefectura y trasladado en estado grave a un hospital local, antes de ser derivado al Hospital Alemán de Buenos Aires. Allí ingresó con un cuadro de falla multiorgánica e inflamación cardíaca (miocarditis); necesitó asistencia respiratoria y permaneció durante casi treinta días inconsciente en la unidad coronaria. Petersen relató que, al recuperar la consciencia, “Me desperté sintiendo mucho amor. Mi familia entraba mucho a la terapia a darme energías”.

Christian Petersen, en otro paso de su recuperación, se mostró remando en el Delta del Paraná

En diálogo posterior, Petersen agradeció al equipo médico, en particular al doctor Víctor Perrone, y valoró el apoyo brindado por quienes lo acompañaron en los momentos más críticos. Según el chef, el episodio fue consecuencia de una combinación de factores: el fallecimiento de un socio, el estrés laboral acumulado, una intoxicación previa y la demanda física extrema a la que se sometió durante la excursión.

Petersen subrayó que no repetirá experiencias de exigencia similar, optando desde ahora por actividades más serenas en contacto con la naturaleza.