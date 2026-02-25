Teleshow

Christian Petersen vuelve a la televisión para contar su verdad de la milanesa

El reconocido chef, que viene de superar un grave problema de salud hace un mes y medio, regresa al canal El Gourmet

Guardar
El programa tendrá repeticiones el
El programa tendrá repeticiones el miércoles 11 y el viernes 20 de marzo a las 18:30

Christian Petersen, reconocido chef argentino, atraviesa una etapa de recuperación después de estar grave debido a una crisis de salud ocurrida durante una excursión al volcán Lanín. A poco más de un mes de recibir el alta médica, Petersen regresó a la cocina con entusiasmo.

Hace unos días, el chef publicó una historia preparando una milanesa de pollo a la parmesana, enfundado en un delantal azul y camisa blanca. Durante la elaboración de la receta, explicó que utiliza pollo de Entre Ríos, afirmando que “es un pollo bien criado, con muchísimo sabor”. Destacó la relevancia de la huevada, como se llama el baño de huevo previo al empanado, recomendando calcular un huevo y medio por milanesa para que la carne absorba los aromas.

¿A qué venía todo esto? A que Christian Petersen regresa a la pantalla de El Gourmet con La verdad de la milanesa, un especial que explora la historia y los secretos de uno de los platos más emblemáticos de Argentina y que se podrá ver el viernes 6 de marzo a las 18:30.

El especial tiene una duración de una hora y ofrece un recorrido desde el origen de la milanesa hasta las técnicas para su preparación y los establecimientos donde encontrar las mejores versiones, tanto en restaurantes premium como en bodegones de barrio.

Luego de haber permanecido internado varios días tras sufrir una descompensación en el volcán Lanín, Petersen expresó su satisfacción por volver a la cocina. En declaraciones a la prensa durante el evento de presentación, señaló: “Quería agradecerles que estén acá. Como todos saben, vengo de pasar un accidente, y la verdad que volver a cocinar y volver a compartir con ustedes es muy lindo”.

Además de este especial, Petersen publicó el año pasado el libro Milanesas, editado por Catapulta, dedicado íntegramente a este clásico argentino. El programa tendrá repeticiones el miércoles 11 y el viernes 20 de marzo a las 18:30.

Christian junto a su hermano
Christian junto a su hermano Roberto, también chef, personajes habituales en la programación de El Gourmet

La rehabilitación del chef Christian Petersen, tras permanecer casi un mes inconsciente a raíz de una falla multiorgánica provocada por una miocarditis, avanza de manera gradual y bajo estricta supervisión en el Delta del Paraná, donde prioriza la paciencia y el bienestar emocional, acompañado por su familia. Petersen decidió modificar por completo su estilo de vida, reduciendo la carga laboral y dedicando los fines de semana al descanso, al tiempo que enfatiza la “gratitud” y la necesidad de preservar la salud mental, según informó Infobae.

Al recuperar parcialmente la actividad física, el propio Christian Petersen difundió en sus redes sociales imágenes ejercitándose en los canales del Delta. Bajo vigilancia médica, rema de forma progresiva y comparte su satisfacción: “100 pulsaciones... un lindo ritmo y volver al río”, escribió el chef, reflejando su entusiasmo por la rehabilitación.

El chef Christian Petersen volvió a cocinar y mostró cómo se hace una milanesa de pollo

Los efectos físicos son notables y cuantificables. Petersen aseguró que, tras recibir el alta hospitalaria, conservaba solo un “5% de su capacidad física”, acompañado por una pérdida de casi 18 kilos. En una publicación reciente, detalló los avances: “Voy mejorando casi un 10% por semana... Hoy estoy al 20%, aprendiendo a reeducar mis neuronas, mis nervios, mis músculos”. Por decisión personal, el chef realiza actividades físicas de bajo impacto, desciende escaleras con suma precaución y opta por rutinas suaves en su domicilio, siempre junto a su esposa Sofía Zelaschi y rodeado de su entorno familiar más cercano.

El episodio crítico tuvo lugar el 12 de diciembre, durante una excursión al volcán Lanín en San Martín de los Andes. Petersen abordó la travesía como un desafío personal, luego de un año signado por la alta exigencia en el terreno laboral y personal. Durante el ascenso, experimentó síntomas de ansiedad, dificultad respiratoria y finalmente un ataque de pánico, seguido de arritmia cardíaca.

Fue rescatado por Prefectura y trasladado en estado grave a un hospital local, antes de ser derivado al Hospital Alemán de Buenos Aires. Allí ingresó con un cuadro de falla multiorgánica e inflamación cardíaca (miocarditis); necesitó asistencia respiratoria y permaneció durante casi treinta días inconsciente en la unidad coronaria. Petersen relató que, al recuperar la consciencia, “Me desperté sintiendo mucho amor. Mi familia entraba mucho a la terapia a darme energías”.

Christian Petersen, en otro paso de su recuperación, se mostró remando en el Delta del Paraná

En diálogo posterior, Petersen agradeció al equipo médico, en particular al doctor Víctor Perrone, y valoró el apoyo brindado por quienes lo acompañaron en los momentos más críticos. Según el chef, el episodio fue consecuencia de una combinación de factores: el fallecimiento de un socio, el estrés laboral acumulado, una intoxicación previa y la demanda física extrema a la que se sometió durante la excursión.

Petersen subrayó que no repetirá experiencias de exigencia similar, optando desde ahora por actividades más serenas en contacto con la naturaleza.

Temas Relacionados

Christian PetersenEl GourmetLa verdad de la milanesa

Últimas Noticias

Pampita mostró su furia tras los rumores de infidelidad y habló de su relación con Martín Pepa

La conductora detalló los motivos por los que intervino en televisión y explicó cómo transcurrieron sus días en Uruguay junto a su hijo menor

Pampita mostró su furia tras

Qué pasó entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio: “Carita con carita”

Una conversación de quince minutos a solas entre el actor y la abogada en el cumpleaños de Baby Etchecopar desató distintas especulaciones. La respuesta de la letrada a Teleshow

Qué pasó entre Guillermo Francella

Cazzu redobló la apuesta contra Rauw Alejandro y Jhayco y recibió el apoyo de Lali Espósito, Bizarrap y Nicki Nicole

Un escrito compartido por la cantante en su newsletter generó repercusiones en redes sociales. Las claves para entender el conflicto entre los artistas

Cazzu redobló la apuesta contra

Natalie Weber, entre rezarle a San Cupertino o enviar a su hija Mía a una maestra particular: “Felicitaciones”

La modelo compartió en redes sociales un momento desopilante: quién es el santo que invocó y de quienes es el patrono

Natalie Weber, entre rezarle a

Mauro Albarracín recordó en Infobae en Vivo su paso por Sinaloa en México: “Ahí los chicos sueñan con ser narcos”

El youtuber charló con el equipo de Infobae a la Tarde y contó los detalles de sus viajes más arriesgados

Mauro Albarracín recordó en Infobae
DEPORTES
Boca Juniors empata contra Gimnasia

Boca Juniors empata contra Gimnasia de Chivilcoy en Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina

La reacción del público al ver las remeras en apoyo a la AFA con las que salieron los planteles de San Lorenzo e Instituto

Cinco argentinos avanzaron a los octavos de final del AAT Challenger Tigre II

Polémica por la subasta de varias joyas de Juan Manuel Fangio: “Forman parte del patrimonio del país”

Prestianni se entrenó en el Bernabéu antes del duelo ante Real Madrid: los gestos del Benfica tras la denuncia de Vinícius

TELESHOW
Pampita mostró su furia tras

Pampita mostró su furia tras los rumores de infidelidad y habló de su relación con Martín Pepa

Qué pasó entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio: “Carita con carita”

Cazzu redobló la apuesta contra Rauw Alejandro y Jhayco y recibió el apoyo de Lali Espósito, Bizarrap y Nicki Nicole

Natalie Weber, entre rezarle a San Cupertino o enviar a su hija Mía a una maestra particular: “Felicitaciones”

Mauro Albarracín recordó en Infobae en Vivo su paso por Sinaloa en México: “Ahí los chicos sueñan con ser narcos”

INFOBAE AMÉRICA

Los países nórdicos y bálticos

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia

Panamá superó los 822 contagios de dengue

Uruguay decretó la emergencia sanitaria por gripe aviar tras detectar el virus H5 en la fauna silvestre