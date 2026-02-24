El osado look de Sol Pérez para el estreno de Gran Hermano Generación Dorada: tela metalizada, apliques y joyas

Previo a volver a ocupar su rol como analista, Sol Pérez compartió cómo fue la preparación para la primera gala del reality (Instagram)

El estreno de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se consolidó rápidamente como uno de los grandes eventos televisivos del año. Con Santiago del Moro al mando y un panel de analistas listos para debatir cada movimiento dentro de la casa más famosa, los fanáticos celebraron el regreso del reality y se preparan para vivir semanas de emociones, estrategias y sorpresas. Pero en medio de la expectativa por los nuevos participantes, hubo una figura que volvió a adueñarse de todas las miradas: Sol Pérez, quien sorprendió con un look impactante y cautivó a la audiencia desde la primera emisión.

“Primer día de Gran Hermano generación dorada. ¿Qué opinan? ¡Que neeeeeervios!”, escribió Sol en sus redes sociales, donde compartió un video desde su camerino que rápidamente se viralizó. Allí se la vio acompañada por su equipo de estilistas, quienes se encargaron de cada detalle del peinado, maquillaje y vestuario para la gran noche. La analista del reality eligió un conjunto de dos piezas que no pasó desapercibido: una falda larga de tela metalizada en tono dorado, con aberturas laterales, y un top halter a juego, cruzado y con recortes estratégicos que dejan al descubierto el abdomen y parte de la cintura.

El look, de inspiración glam y espíritu pasarela, destacó por los apliques dorados en el escote, el cuello y la cadera, sumando un brillo especial al conjunto. Para completar el outfit, Sol apostó por el cabello suelto con ondas suaves, un maquillaje sofisticado en el que resaltaron los labios en tono borgoña, y una actitud segura frente al espejo, mostrando cada ángulo y detalle del estilismo elegido para inaugurar la temporada.

El look completo de Sol para el regreso del reality a la pantalla chica (Captura de video)

La reacción de sus seguidores y colegas no se hizo esperar. La sección de comentarios se llenó de elogios y halagos: “El verdadero qué mujer”; “Sos un fuego”; “Sos una diosa, Sol”; “Viene tranqui el primer look de la temporada”; “La más bella del panel”; “Sol nunca decepciona”, fueron solo algunas de las frases que resonaron en las redes sociales. El look de Pérez fue tendencia y generó debate, reafirmando que la panelista tiene un lugar asegurado entre las fashionistas del ciclo.

No es la primera vez que se roba la atención por sus apuestas de estilo en Gran Hermano. La influencer y panelista se ganó el reconocimiento del público y la prensa con sus elecciones audaces, que muchas veces parecen salidas directamente de una pasarela. Dueña de un fuerte carácter y una personalidad arrolladora, Sol no teme innovar y sorprender con cada aparición, apostando siempre al impacto visual y a la originalidad.

Uno de los icónicos looks de Pérez durante la edición de Gran Hermano 2022

A lo largo de distintas temporadas, Pérez supo variar su estilo y adaptarlo a las exigencias del show. En una ocasión, se animó a lucir un conjunto total jean compuesto por un top abierto hasta la cintura y una minifalda con botones, que acompañó con lentes de sol, bucaneras al tono y una peluca con mechas rosadas. El look fue replicado en redes y se convirtió en uno de los más comentados del año.

En la edición 2022 del reality, la panelista optó por el color negro y los vestidos súper ajustados o bodies strapless, demostrando que el minimalismo también puede ser sensual y elegante. Sin embargo, a Sol le gustan los desafíos y los colores: no duda en elegir estampados llamativos, vestidos, tops o pantalones vibrantes que combina con botas o sandalias, y suma peinados diferentes cada noche, desde recogidos con trenzas hasta el pelo suelto con mechas de color.

Entre accesorios llamativos y diferentes telas, Sol supo hacerse su espacio en el panel (Instagram)

En este comienzo de temporada, Sol volvió a dejar la vara alta y a recordarle al público que, además de analizar el juego, también sabe jugar con la estética y sorprender a todos con cada aparición. Mientras los participantes buscan su lugar en la casa, Sol Pérez ya se ganó el suyo en el corazón de los televidentes y en la lista de los looks más recordados de la televisión.