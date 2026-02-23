La palabra de Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños: “Disfrutemos de la vida”

En medio de los agasajos por sus 99 años, Mirtha Legrand reflexionó sobre diferentes temas en el programa de Ernesto Tenembaum (Radio con vos)

La celebración del cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand se instaló como el gran evento del día y acaparó la atención de todo el país. Desde temprano, la icónica conductora se convirtió en el foco de la prensa, de colegas del espectáculo y de los fanáticos que, una vez más, la homenajearon a la distancia. En una jornada única, donde las cámaras se concentraron en su residencia y las redes sociales se inundaron de saludos, Mirtha no solo recibió el cariño de todos, sino que también se tomó un momento para compartir sus emociones y reflexiones en una entrevista que resumió su filosofía de vida y su vigencia inquebrantable.

La jornada estuvo marcada por la expectativa en torno a la fiesta y por la atención de periodistas hacia la reconocida figura, pero también hubo lugar para la reflexión. En una charla telefónica con Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase en Radio con vos, la diva se permitió hablar a corazón abierto sobre su cumpleaños y el camino recorrido. “¡Feliz cumpleaños!”, le desearon los conductores, y ella respondió con gratitud y humor: “Gracias, querido. ¿Cómo han llamado?”, lanzó entre risas, dando pie a una conversación distendida y cargada de historia compartida.

"Es un don mío", aseguró Legrand al referirse a su modo de preguntar a los invitados de sus programas (StoryLab)

La charla, más allá de las formalidades, se tiñó de cercanía y complicidad. “Mirá, tantos años que nos conocemos que somos como de la familia”, admitió Mirtha, marcando el tono de confianza que la une, desde hace décadas, con los periodistas. Sietecase aprovechó la ocasión para destacar una de las virtudes más reconocidas de la conductora: su capacidad para preguntar lo que otros no se animan. “Nos rendimos ante una evidencia, que vos preguntás muchas cosas que otros no preguntan”, le señaló. “No se animan”, completó Mirtha, entre risas. “Y bueno, es un don mío, siempre fui así. A veces se molestan, pero pregunto lo que la gente quisiera saber. Hay que ponerse en lugar del público”, explicó, dejando en claro su compromiso con los televidentes y la búsqueda de respuestas que marcan el pulso de la actualidad.

La conversación avanzó hacia temas más profundos, y Mirtha no esquivó la autocrítica sobre el presente del país. “¿Qué es lo que crees que falla?”, le preguntó Tenembaum. La diva fue directa: “Intereses creados, el dinero, conseguir votos a costa de lo que sea. No sé, son muchas cosas, pero bueno, yo soy optimista. Es tan rica la Argentina, es uno de los países más ricos del mundo, entonces tengamos fe”, aseguró, transmitiendo su esperanza y su convicción de que el país puede salir adelante.

A sus 99 años, la icónica conductora se expresó con alegría sobre su trabajo y la vida (StoryLab)

Pero la pregunta que todos siempre le hacen volvió a aparecer: ¿Por qué sigue trabajando a los 99 años? Mirtha no dudó en responder: “Así llego a los 99 años, trabajando. Me gusta trabajar, me gusta lo que hago”. El secreto, según contó, está en la pasión y en el deseo de mantenerse informada. “Estoy cada día más alerta, más informada y me gusta saber todo. Quiero saber todo”, confesó, mostrando que la curiosidad y el entusiasmo son motores fundamentales en su vida.

La despedida fue tan cálida como el inicio. “Gracias por atendernos, que tengas un lindo día”, le dijeron los periodistas. Mirtha, fiel a su estilo, cerró con un mensaje de celebración y unión: “Bueno, a ustedes que sigan, que les va muy bien y bueno, que nos volvamos a encontrar algún día”. Y, a modo de broche final, lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes: “¡Viva la vida! Disfrutemos de la vida, de lo que Dios nos da todos los días. Disfrutemos. Tratemos de unirnos y querernos un poco más los argentinos”.

La celebración de Mirtha Legrand, sin dudas, trascendió el ámbito privado y se convirtió en un símbolo de la televisión argentina. Sus palabras, lejos de ser una simple anécdota de cumpleaños, reflejaron una filosofía de vida basada en el trabajo, la curiosidad y la gratitud. A los 99 años, la diva sigue inspirando a generaciones y demostrando que la pasión y el amor por lo que uno hace son, quizás, los verdaderos secretos de la longevidad y la plenitud. En su día, La Chiqui volvió a dar una lección de optimismo y compromiso, recordando que, aún en tiempos difíciles, la vida merece ser celebrada a cada instante.