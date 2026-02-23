El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

La conductora de MasterChef Celebrity publicó el video en sus historias (Video: Instagram)

En medio de su intensa agenda laboral y mediática, Wanda Nara compartió con sus millones de seguidores un momento íntimo y lleno de ternura desde su casa en Nordelta. La empresaria y conductora mostró en sus historias de Instagram la inesperada visita que recibió en la orilla del agua: una familia de carpinchos que se acercó hasta su jardín.

“Muero de amor”, escribió sobre el video en el que se puede ver a uno de los animales lanzarse al agua junto con una de sus crías, mientras el resto lo observa desde la orilla. La escena mostró a lo que parecía ser una madre junto a varios hijos, todos alineados sobre el borde de cemento antes de sumergirse.

En las imágenes se aprecia el entorno natural que rodea la vivienda de la mediática en el exclusivo barrio privado de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre. Primero se ve a la familia completa aparece en fila, mirando el canal, en una postal que combinó naturaleza y urbanización. En la segunda historia publicada, en modo video, logró capturar el momento justo en el que el animal adulto y su cría se sumergen.

El video publicado por Wanda Nara muestra la presencia cada vez más frecuente de carpinchos en el barrio privado de Nordelta

La aparición de carpinchos en Nordelta no es un hecho aislado. En los últimos años, vecinos del barrio privado han manifestado que la presencia de estos animales silvestres es cada vez más frecuente. Algunos famosos incluso se han pronunciado públicamente sobre el tema, ya sea defendiendo su derecho a habitar la zona o cuestionando las molestias que pueden ocasionar en jardines y espacios comunes. El carpincho es el roedor más grande del mundo. Su nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris y es una especie nativa de Sudamérica. De cuerpo robusto y pelaje pardo rojizo, puede alcanzar hasta 1,30 metros de largo y pesar alrededor de 65 kilos. Su hábitat natural son los humedales y zonas ribereñas como el delta del Tigre.

Especialistas en fauna coinciden en que no se trata de una “invasión” por parte de los animales, sino de una consecuencia directa del avance urbano sobre ecosistemas que históricamente les pertenecieron. Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, explicó a Infobae que no necesariamente hay más carpinchos que antes, sino que ahora se los visualiza con mayor frecuencia. Según el experto, en épocas de frío puede haber menos recursos alimenticios en áreas silvestres, lo que lleva a los animales a buscar zonas urbanizadas con césped y vegetación accesible. Además, al no percibir amenazas inmediatas, pueden desplazarse con mayor tranquilidad por espacios abiertos.

Los especialistas recomiendan evitar alimentar o domesticar carpinchos y aconsejan mantener a las mascotas controladas para prevenir conflictos

La convivencia entre vecinos y carpinchos ha generado debates. Mientras algunos reclaman medidas para limitar su presencia, asociaciones ambientalistas remarcan que los barrios privados están emplazados sobre humedales, es decir, sobre el hábitat natural de la especie. Germán Hansen, responsable del Programa Delta de Fundación Temaikèn, señaló a este mismo medio que la solución no es expulsarlos, sino promover corredores biológicos que permitan a los animales desplazarse hacia áreas naturales. También advirtió que medidas como cercos electrificados o el uso de cebos son ilegales y perjudiciales para la fauna silvestre. Los especialistas recomiendan observar a los carpinchos con distancia, no alimentarlos ni intentar domesticarlos. Aunque no son agresivos, sí pueden ser defensivos si se sienten amenazados. Además, se aconseja mantener a las mascotas bajo control para evitar conflictos.

En ese contexto, el video de Wanda mostró una escena pacífica y respetuosa: la empresaria filmó a los animales desde cierta distancia, sin interferir en su comportamiento natural. Acostumbrada a compartir detalles de su vida cotidiana (desde sus proyectos laborales hasta viajes y momentos familiares) Wanda eligió esta vez registrar una escena simple, lejos del glamour habitual de sus publicaciones.