Teleshow

Cómo se prepara Mirtha Legrand para su fiesta por sus 99 años: intimidades del té con sus amigos más cercanos

La tradicional cita de los domingos volvió a concretarse en el hogar de la diva a horas de su exclusiva celebración de cumpleaños

Guardar
Mirtha Legrand se prepara para
Mirtha Legrand se prepara para su celebración por sus 99 años con un reencuentro con sus amigos íntimos (Jose Tetty)

En la previa del festejo que marcará sus 99 años, Mirtha Legrand mantiene los rituales intactos. No hay jornada especial sin el té de los domingos, la reunión que resiste décadas y distancias. Esta vez, la cita cobra un valor distinto: después de casi tres meses sin el grupo completo, la anfitriona abre su casa para el reencuentro. Las tazas esperan sobre el mantel, las miradas se cruzan con la complicidad de quienes comparten una historia. El círculo se ensambla: María Teresa Villarruel, la amiga de toda la vida; Gino Bogani, el diseñador que la acompaña en los grandes eventos; Tete Coustarot, nombre fijo en la mesa desde hace 15 años; Héctor Vidal Rivas, asistente personal durante 50 años; Alejandro Veroutis, amigo de la familia desde su época como periodista; Enzo Gentile, empresario y confidente; Amalia Idoyaga Molina, cercana a los Tinayre y Viale Carril y Dany Mañas, el productor de los programas históricos de la televisión argentina.

Este domingo, el grupo revivió anécdotas y repasó historias en un clima de confraternidad y afecto. El encuentro no necesita preámbulos. “Luego de casi tres meses sin verse con todos los del grupo y algunos ausentes con aviso se reunieron en el clásico té de los domingos”, confirmaron a Teleshow allegados a la diva.

El grupo íntimo de Mirtha
El grupo íntimo de Mirtha Legrand se reunió en su casa el domingo después de 3 meses de ausencia (Instagram)

El cumpleaños, que se celebrará este lunes por la noche, se prepara en paralelo. La organización recae sobre Marcela Tinayre, “el alma mater” de la familia, junto a Juana Viale y Ámbar de Benedictis. Los detalles no quedan librados al azar. Los invitados suman setenta, la invitación lleva una consigna clara: “Te espero para celebrar la vida este lunes 23 de febrero a las 20.30. Por favor, no traer regalos”. La ambientación queda a cargo de Ramiro Arzuaga, el catering en las manos de Carlos Shuster. El menú se mantiene en secreto, aunque los cercanos mencionan los platos preferidos de la homenajeada: ñoquis y risotto.

La noche promete un show reservado, con el nombre de Jairo confirmado entre los artistas que participarán. La familia afina cada detalle, desde la disposición de las mesas hasta los arreglos florales.

La elección del vestuario ocupa un lugar central en la preparación. Héctor Vidal Rivas revela: “Va a usar dos vestidos como siempre, porque Mirtha se cambia... Uno de Claudio Cossano y uno de Iara, totalmente distintos con lo que están acostumbrados a ver. Ella ya hizo la prueba de vestuario. Mirtha se prueba vestidos una vez por semana. Esta vez lo hicimos más de una vez. A ella le gusta todo lo que es brillo, y le gusta que su figura se destaque, la cintura. Mirtha en este momento tiene una figura increíble”. El rosa encabeza la lista de colores favoritos de la conductora, seguido por el turquesa, el celeste y el negro. Los diseñadores conocen el gusto de Chiquita, que supervisa cada detalle.

El agradecimiento de Teté Coustarot
El agradecimiento de Teté Coustarot por el reencuentro con Mirtha Legrand y amigos después de meses de no verse en la previa al cumpleaños 99 de la diva (Instagram)

Nacho Viale, nieto y productor, se mantiene cerca. Cumple el rol de cuidar a su abuela en cada programa, atento a sus pedidos y exigencias. “Trata de cumplirle todas las cosas que pide. A veces hay agarradas, como siempre, si no, no sería Mirtha”, admitió Vidal Rivas en una entrevista para La Nación+. La familia actúa como un engranaje que se ajusta para la gran noche.

El vínculo con sus amigos íntimos se repite en cada gesto. El té de los domingos no es un simple encuentro, es un refugio. Las conversaciones se mezclan con los recuerdos y las risas. Mirtha sostiene la tradición, incluso cuando el calendario marca una fecha trascendental. Las ausencias se notan, pero el espíritu de la mesa permanece.

El entorno de la conductora revela también lo que sucede fuera de escena. “A Mirtha no la conoce mucha gente, es una mujer solidaria de una manera increíble. Tiene actitudes con sus pares que nadie conoce. Cuando ella sabe que si alguno de ellos está pasando un mal momento, agarra un sobre, pone dinero y se lo manda a su casa. Tiene un amor muy grande por su familia y su público”, cuenta Vidal Rivas.

La invitación al cumpleaños 99
La invitación al cumpleaños 99 de Mirtha Legrand

El festejo del lunes reúne a familiares, amigos, artistas y afectos de toda la vida. La invitación deja en claro el espíritu: celebrar la vida. La noche guarda sorpresas, discursos y ovaciones. El show de Jairo, los vestidos, la mesa llena, la familia y los amigos: todo listo para rendir homenaje a los 99 años de Mirtha.

El secreto de la vigencia, según su entorno, se resume en el lazo con el público. “El secreto es que Mirtha le dio la vida al público, vivió para su público, para lo que transmitía. Hoy ir a un teatro con Mirtha es algo maravilloso. Cada vez que entra a un teatro se levanta todo el público a ovacionarla, eso es lo más importante. Todo eso a Mirtha le hace muy bien. De ver cómo el público le responde”.

Sobre el discurso de la noche, la respuesta es sencilla: no habrá texto escrito. “Yo creo que va a improvisar, ese discurso es lo que le sale en el momento. No escribe un discurso, lo que sienta lo va a decir en algún momento de la fiesta. Seguramente Marcela tiene algo preparado para un show para ella. Va a ser una sorpresa”, anticipó Vidal Rivas.

La casa de Marcela espera. Los vestidos aguardan listos. El mantel del té se levanta hasta el próximo domingo. Este lunes, Mirtha celebra la llegada de sus 99 años rodeada de su gente y de sus rituales.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandChiquita99 añosTé de los domingosTeté CoustarotGino BoganiHéctor Vidal Rivas

Últimas Noticias

Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

La nueva versión de GH llegará con una playa artificial, desafíos inesperados y una convivencia que arranca a puro vértigo, mezclando figuras como, probablemente, Andrea del Boca y Brian Sarmiento con participantes anónimos. Arranca hoy, lunes

Todo lo que se sabe

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

La diva se prueba atuendos, disfruta de los preparativos y deja abierta la incógnita sobre los espectáculos que animarán la esperada celebración

Hoy Mirtha Legrand cumple 99

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

La empresaria sorprendió en sus redes sociales al mostrar una familia de roedores navegando su jardín, regalando a sus seguidores un instante único

El tierno video que Wanda

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

En una noche decisiva, la salida de una de las participantes generó un clima emotivo en el equipo, especialmente para el pastelero, y marcó el cierre de su recorrido en la competencia culinaria

Quién fue el último eliminado

La contundente decisión de Cazzu con tres artistas urbanos, después de que mencionaran a Christian Nodal en una canción: “Ya conocen la mía”

La artista marcó distancia en redes sociales luego del lanzamiento del tema urbano, cuyo verso alude a su expareja, generando debate entre los fans por el significado del gesto y el trasfondo de la polémica

La contundente decisión de Cazzu
DEPORTES
Terminó el round, era atendido

Terminó el round, era atendido en su esquina y se desplomó: la escalofriante secuencia en una pelea de boxeo que recorre el mundo

La hilarante respuesta de un jugador de tenis tras el desliz de una periodista durante una entrevista

La inclusión de ostarine en la lista de sustancias prohibidas desafía a deportistas y autoridades

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

Franco Colapinto se prepara para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

La contundente decisión de Cazzu con tres artistas urbanos, después de que mencionaran a Christian Nodal en una canción: “Ya conocen la mía”

INFOBAE AMÉRICA

La doble cara del castillo

La doble cara del castillo Książ, entre la opulencia y la sombra del nazismo

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

El secreto peor guardado de Vladimir Putin en Ucrania tras cuatro años de invasión rusa

China eleva la tensión con EEUU antes de la visita de Trump: pidió eliminar los aranceles y amenazó con represalias

Zelensky acusó a Putin de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial y descartó ceder territorio en el este de Ucrania