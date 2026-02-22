Chayanne llegó a la Argentina: cuánto tiempo se quedará y el hobby que eligió para su estadía

El cantante Chayanne saluda a sus fans y la prensa desde el interior de su vehículo tras su llegada a Argentina. (RSFotos)

Chayanne llegó a la Argentina para dar inicio a su esperada serie de conciertos en el Movistar Arena, en el marco de una gira que lo mantiene en contacto directo con sus fanáticos sudamericanos. El cantante puertorriqueño aterrizó en Buenos Aires proveniente de Montevideo, viajando en un avión privado acompañado únicamente por su mánager Patty y su hermano, en un entorno íntimo y familiar que es parte de su estilo habitual.

La llegada de Chayanne no pasó desapercibida: fue recibido por un grupo de admiradores y trabajadores del aeropuerto que, entre sonrisas y celulares en mano, se acercaron para saludarlo y posar en fotos. De buen ánimo y con su clásica amabilidad, el cantante no dudó en interactuar con todos, saludando, agradeciendo la recepción y compartiendo gestos de complicidad con el personal del lugar. Vestido con una remera roja, gorra negra y una cadena dorada, el artista mantuvo la energía positiva que lo caracteriza, posando junto a sus seguidores y transmitiendo entusiasmo por esta nueva etapa en Buenos Aires.

Un detalle que llamó la atención de quienes lo vieron llegar fue el volumen del equipaje: Chayanne trajo consigo ocho valijas y dos juegos de palos de golf, una pista clara de que planea aprovechar al máximo su estadía en Argentina. Según pudo saber Teleshow, el músico permanecerá cerca de veinte días en el país, combinando la agenda de presentaciones con momentos de descanso y su pasión por el golf, deporte que suele practicar durante sus giras para relajarse entre shows y recorrer los mejores campos.

Las imágenes capturaron cada instante de su arribo: desde el aterrizaje del jet privado hasta los trayectos por el aeropuerto, el traslado de las valijas y el saludo afectuoso a cada trabajador y fanático que se cruzó en su camino. Chayanne mantuvo en todo momento su cordialidad y cercanía, agradeciendo el recibimiento y dejando en claro la buena predisposición con la que encara esta nueva serie de funciones.

Durante las próximas semanas, el cantante ofrecerá una serie de presentaciones en el Movistar Arena, donde se espera que convoque a miles de personas y vuelva a vivir el fervor de su público argentino, que lo acompaña desde hace décadas. Además de los shows, aprovechará el tiempo libre para recorrer la ciudad, descansar y dedicarse al golf, sumando así nuevos recuerdos a su extensa relación con la Argentina.

El desembarco de Chayanne marca el inicio de una agenda intensa y de reencuentro con su gente, en un clima de alegría y expectativa que se mantendrá durante todas las presentaciones. El artista, fiel a su estilo, combina profesionalismo, calidez y una energía inagotable, factores que lo mantienen vigente y querido por varias generaciones de fanáticos. Con música, deporte y carisma, el verano argentino suma así a uno de sus artistas más esperados.

Las fechas confirmadas en el Movistar Arena de Buenos Aires son el 24 y 25 de febrero, más tres funciones adicionales el 1, 4 y 7 de marzo de 2026, todas ellas con localidades agotadas. El tour, bautizado “Bailemos Otra Vez Tour 2026”, llega tras el éxito de su último álbum y de su paso por Estados Unidos, Canadá y otras ciudades de Latinoamérica y Europa. El repertorio de los conciertos incluye nuevos temas como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”, junto a clásicos como “Torero”, “Un siglo sin ti”, “Dejaría todo” y “Provócame”.

Chayanne, quien lleva más de 40 años sobre los escenarios y ha vendido más de 50 millones de discos, fue recibido en el aeropuerto por fans y trabajadores que no dudaron en acercarse a saludarlo y tomarse fotos. Sonriente y de buen humor, el artista volvió a mostrar la cercanía y el carisma que lo caracterizan y que lo mantienen como uno de los artistas latinos más queridos por el público argentino. Durante las próximas semanas, Buenos Aires será testigo de un reencuentro multitudinario entre Chayanne y sus seguidores, en un ciclo de conciertos que promete emoción, nostalgia y mucha energía.