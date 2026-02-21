Teleshow

Gianinna Maradona y el Kun Agüero sorprendieron a Benjamín con un regalo especial: “Los 17 llegaron con llave”

La expareja se puso de acuerdo por el cumpleaños de su hijo y juntos le dieron un presente único

Guardar
Gianinna Maradona y el Kun Agüero le dieron un gran regalo a su hijo por su cumpleaños número 17.

Benjamín Agüero Maradona celebró sus 17 años con una fiesta al aire libre rodeado de amigos, familia y un inconfundible espíritu futbolero. El hijo de Gianinna Maradona y Sergio Kun Agüero, y nieto de Diego Armando Maradona, vivió una jornada inolvidable que combinó la alegría adolescente con la emoción de un regalo muy especial sobre el final de la noche: su primer auto.

La celebración, organizada por Gianinna en un amplio jardín decorado con temática de fútbol e inflables en forma de cancha, tuvo un clima íntimo y cuidado, con detalles de los colores de Boca Juniors y un ambiente pensado para disfrutar entre seres queridos. La presencia de sus padres y el afecto de sus amigos sumaron calidez al festejo, que retrató a la perfección el estilo familiar y la pasión que atraviesa la vida de Benjamín desde chico.

El momento más esperado de la noche llegó sobre el cierre, cuando el adolescente recibió la sorpresa que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Gianinna y el Kun se pusieron de acuerdo para regalarle a su hijo un Peugeot 208 blanco, 0km, pensado especialmente para acompañarlo en sus entrenamientos, salidas y primeros pasos hacia la adultez. En las redes sociales, su mamá no tardó en compartir el momento de la reacción de Benjamín al descubrir el regalo y explorarlo por dentro, con una mezcla de felicidad y asombro que hizo eco entre sus seguidores.

El hijo de Sergio Agüero, Benjamín Agüero recibio un gran regalo por su cumpleaños.

La entrega del vehículo tuvo un trasfondo emotivo y familiar. Gianinna compartió en sus historias un video de la “búsqueda del tesoro” que organizó para que Benjamín encontrara la llave, junto al mensaje: “Búsqueda del tesoro y una familia incondicional... Los 17 llegaron con llave. Sos amor absoluto y celebrarte es maravilloso”. La emoción de la madre se reflejó también en otra dedicatoria: “Tu mirada va a estar siempre marcando a fuego mi vida, en cada momento, siempre me va a encontrar ahí”.

En una postal que se viralizó rápidamente, la caja con la llave del auto estaba decorada con un corazón rojo y el mensaje: “¡Me encontraste! Feliz cumple, hijo. Te amamos. Mamá y papá”. Más allá del valor material del regalo, el gesto se convirtió en un símbolo de afecto, orgullo y acompañamiento en un momento clave de crecimiento para Benjamín.

La alegría del cumpleañero fue evidente durante toda la fiesta y, como suele ocurrir, las reacciones positivas inundaron las redes sociales. Nieto de Diego Maradona y con una fuerte presencia en el mundo digital, Benjamín recibió muestras de cariño y buenos deseos de parte de fanáticos y seguidores que celebraron con él un nuevo año de vida y el paso hacia nuevas responsabilidades y sueños por cumplir.

Gianinna Maradona y el Kun
Gianinna Maradona y el Kun Agüero sorprendieron a su hijo con un importante regalo

La fiesta, más allá del regalo, tuvo un componente especial: el fútbol estuvo presente en la decoración, la música y las anécdotas compartidas, reafirmando su identidad como joven hincha y futbolista de las inferiores de Independiente. Los videos y las fotos del evento mostraron a Benjamín rodeado de sus amigos más cercanos y de su familia, disfrutando de juegos, risas y el acompañamiento de quienes estuvieron en cada etapa de su vida.

El cumpleaños 17 de Benjamín Agüero fue mucho más que una fiesta: fue un reflejo de la unión familiar, el amor incondicional y la importancia de disfrutar los pequeños y grandes momentos rodeado de quienes acompañan cada paso del camino. El auto 0km, lejos de ser solo un lujo, simbolizó la confianza, la apuesta al futuro y la celebración compartida de los sueños que recién comienzan a tomar velocidad.

Temas Relacionados

Gianinna MaradonaSergio Kun AgüeroKun AgüeroBenjamín Agüero

Últimas Noticias

El insólito error en una de las escenas de En el Barro que se volvió viral: “¿Alguien más se dio cuenta?”

Más allá del éxito de audiencia y la participación de figuras como L-Gante y María Becerra, la serie enfrenta críticas por errores de edición que no pasaron desapercibidos

El insólito error en una

El homenaje de Eva De Dominici tras la muerte de Eric Dane: “Una de las personas con más presencia que vi”

A días del fallecimiento del actor, la argentina se despidió en sus redes sociales y recordó los momentos que compartió con él

El homenaje de Eva De

Christian Petersen mostró cómo se logra una milanesa de pollo perfecta: “De a poco, vuelvo a cocinar”

El chef, que hace 46 días recibió el alta médica luego de su crisis cardíaca en el volcán Lanín, se mostró en las hornallas con un plato clásico

Christian Petersen mostró cómo se

La reacción de Nicki Nicole tras su concierto sinfónico en el Teatro Colón: “Fue mágico para mi”

Luego de hacer historia en el icónico teatro de la calle Libertad la cantante usó sus redes sociales para agradecer el cariño y el apoyo en una noche especial

La reacción de Nicki Nicole

El divertido regalo que La Joaqui le hizo a LuckRa por su cumpleaños: “Mi esposo precioso”

La cantante le obsequió a su novio una torta con la forma del personaje con el que lo identifican

El divertido regalo que La
DEPORTES
Con la derrota de Independiente

Con la derrota de Independiente en Mendoza, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura

Floyd Mayweather sorprendió con un doble anuncio: hará una exhibición contra Mike Tyson y luego volverá al boxeo profesional

La inquietante estadística de Franco Mastantuono que alerta a la selección argentina y se profundizó en la derrota sobre la hora que sufrió Real Madrid

Metió el “gol del año” con una espectacular chilena y lo compararon con un histórico tanto de Cristiano Ronaldo

En un partido vibrante, Independiente perdió 3-2 en Mendoza y se quedó sin invicto en el Torneo Apertura

TELESHOW
El insólito error en una

El insólito error en una de las escenas de En el Barro que se volvió viral: “¿Alguien más se dio cuenta?”

El homenaje de Eva De Dominici tras la muerte de Eric Dane: “Una de las personas con más presencia que vi”

Christian Petersen mostró cómo se logra una milanesa de pollo perfecta: “De a poco, vuelvo a cocinar”

La reacción de Nicki Nicole tras su concierto sinfónico en el Teatro Colón: “Fue mágico para mi”

El divertido regalo que La Joaqui le hizo a LuckRa por su cumpleaños: “Mi esposo precioso”

INFOBAE AMÉRICA

Las antiguas estatuas del Duomo

Las antiguas estatuas del Duomo de Milán siguen brillando gracias a un programa de micromecenazgo

EEUU desplegó la mayor fuerza militar en Medio Oriente en más de dos décadas mientras crece la tensión con Irán

La película alemana ‘Yellow Letters’ ganó el premio mayor del Festival de Cine de Berlín

¿Cómo nació el Ironman? El triatlón que se realizará mañana en El Salvador

Expertos destacan que la calidad de los vínculos sociales es central para la felicidad