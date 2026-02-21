Gianinna Maradona y el Kun Agüero sorprendieron a Benjamín con un regalo especial: “Los 17 llegaron con llave”

Gianinna Maradona y el Kun Agüero le dieron un gran regalo a su hijo por su cumpleaños número 17.

Benjamín Agüero Maradona celebró sus 17 años con una fiesta al aire libre rodeado de amigos, familia y un inconfundible espíritu futbolero. El hijo de Gianinna Maradona y Sergio Kun Agüero, y nieto de Diego Armando Maradona, vivió una jornada inolvidable que combinó la alegría adolescente con la emoción de un regalo muy especial sobre el final de la noche: su primer auto.

La celebración, organizada por Gianinna en un amplio jardín decorado con temática de fútbol e inflables en forma de cancha, tuvo un clima íntimo y cuidado, con detalles de los colores de Boca Juniors y un ambiente pensado para disfrutar entre seres queridos. La presencia de sus padres y el afecto de sus amigos sumaron calidez al festejo, que retrató a la perfección el estilo familiar y la pasión que atraviesa la vida de Benjamín desde chico.

El momento más esperado de la noche llegó sobre el cierre, cuando el adolescente recibió la sorpresa que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Gianinna y el Kun se pusieron de acuerdo para regalarle a su hijo un Peugeot 208 blanco, 0km, pensado especialmente para acompañarlo en sus entrenamientos, salidas y primeros pasos hacia la adultez. En las redes sociales, su mamá no tardó en compartir el momento de la reacción de Benjamín al descubrir el regalo y explorarlo por dentro, con una mezcla de felicidad y asombro que hizo eco entre sus seguidores.

La entrega del vehículo tuvo un trasfondo emotivo y familiar. Gianinna compartió en sus historias un video de la “búsqueda del tesoro” que organizó para que Benjamín encontrara la llave, junto al mensaje: “Búsqueda del tesoro y una familia incondicional... Los 17 llegaron con llave. Sos amor absoluto y celebrarte es maravilloso”. La emoción de la madre se reflejó también en otra dedicatoria: “Tu mirada va a estar siempre marcando a fuego mi vida, en cada momento, siempre me va a encontrar ahí”.

En una postal que se viralizó rápidamente, la caja con la llave del auto estaba decorada con un corazón rojo y el mensaje: “¡Me encontraste! Feliz cumple, hijo. Te amamos. Mamá y papá”. Más allá del valor material del regalo, el gesto se convirtió en un símbolo de afecto, orgullo y acompañamiento en un momento clave de crecimiento para Benjamín.

La alegría del cumpleañero fue evidente durante toda la fiesta y, como suele ocurrir, las reacciones positivas inundaron las redes sociales. Nieto de Diego Maradona y con una fuerte presencia en el mundo digital, Benjamín recibió muestras de cariño y buenos deseos de parte de fanáticos y seguidores que celebraron con él un nuevo año de vida y el paso hacia nuevas responsabilidades y sueños por cumplir.

La fiesta, más allá del regalo, tuvo un componente especial: el fútbol estuvo presente en la decoración, la música y las anécdotas compartidas, reafirmando su identidad como joven hincha y futbolista de las inferiores de Independiente. Los videos y las fotos del evento mostraron a Benjamín rodeado de sus amigos más cercanos y de su familia, disfrutando de juegos, risas y el acompañamiento de quienes estuvieron en cada etapa de su vida.

El cumpleaños 17 de Benjamín Agüero fue mucho más que una fiesta: fue un reflejo de la unión familiar, el amor incondicional y la importancia de disfrutar los pequeños y grandes momentos rodeado de quienes acompañan cada paso del camino. El auto 0km, lejos de ser solo un lujo, simbolizó la confianza, la apuesta al futuro y la celebración compartida de los sueños que recién comienzan a tomar velocidad.