Teleshow

Carlos Rottemberg criticó el adelantamiento del calendario escolar: “Tiene consecuencias económicas directas”

El empresario teatral escribió una columna en su sitio Multiteatro donde señala que la medida clausura la segunda quincena de febrero para el turismo y que el perjuicio equivale a cinco fines de semanas largos consecutivos

El empresario Carlos Rottemberg en
El empresario Carlos Rottemberg en Mar del Plata Crédito: Jose Tetty

La publicación del calendario escolar 2026 por parte del Ministerio de Capital Humano generó un fuerte descargo de Carlos Rottemberg, reconocido empresario teatral argentino. Rottemberg manifestó su preocupación por el adelanto del ciclo lectivo y lo que considera su impacto directo sobre la actividad turística en ciudades como Mar del Plata, Villa Carlos Paz y la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó, el cambio en las fechas afecta no solo a quienes encabezan los emprendimientos, sino también a miles de trabajadores de sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte.

“Desde hace cincuenta años me dedico a la actividad teatral, con eje en la presentación de espectáculos en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y en giras por distintas provincias argentinas. Es una tarea que no solo representa mi vocación y mi medio de vida, sino también una actividad íntimamente ligada al movimiento turístico del país”, expresó Rottemberg en su sitio Multiteatro.

Rottemberg destacó su doble perspectiva frente al tema: “Reconozco, desde el inicio, que al abordar este tema conviven en mí dos intereses: el profesional, en tanto el teatro forma parte del atractivo que dinamiza las temporadas de verano, y el personal, como padre que desea la mejor educación posible para sus hijos”.

La columna que escribió Rottemberg
La columna que escribió Rottemberg en su sitio Multiteatro

Desde su visión, el calendario escolar influye directamente en el flujo de turistas y en la economía de zonas clave. “A lo largo de los años, he respondido en innumerables oportunidades sobre la marcha de las temporadas estivales, ese momento del año en el que la masa crítica de turistas crece exponencialmente y sostiene buena parte de la economía regional. Sin embargo, en los últimos tiempos hay un dato objetivo que se impone por encima de cualquier coyuntura: el adelantamiento del inicio de clases en las distintas jurisdicciones del país prácticamente clausura la segunda quincena de febrero como período fuerte de turismo”.

El empresario teatral también aportó una mirada generacional al debate: “Pertenezco a una generación cuyas clases comenzaban el 15 de marzo en la escuela pública. No considero que hayamos recibido una peor educación por ello. Por el contrario, recuerdo que se nos evitaban los días de mayor calor del final del verano y que el calendario escolar permitía ocho meses y medio efectivos de clases, incluyendo el receso invernal, con niveles de concentración que no parecían resentirse”.

En cuanto a las repercusiones más inmediatas de este adelantamiento del ciclo lectivo, Rottemberg señaló: “Más allá de toda mirada nostálgica, lo concreto es que el corrimiento del calendario tiene consecuencias económicas directas. La finalización anticipada de la temporada implica la cancelación temprana de decenas de miles de contratos laborales vinculados al turismo en el país: hotelería, gastronomía, comercio, transporte y, por supuesto, espectáculos. Se trata de trabajadores y el impacto en sus economías hogareñas producido por ese recorte de semanas en sus respectivas actividades”.

Rottemberg puso en evidencia una contradicción en la política pública sobre turismo: “Resulta paradójico que, al mismo tiempo, se impulsen políticas para fomentar el consumo y el turismo mediante la creación de fines de semana largos. En términos prácticos, la segunda quincena de febrero —tal como viene sucediendo— equivale a resignar el impacto económico de cinco fines de semana largos consecutivos”.

Carlos Rottemberg pidió que se
Carlos Rottemberg pidió que se revise el anticipo del inicio de las clases en detrimento de la actividad económica de las plazas turísticas en la segunda quincena de febrero Crédito: Jose Tetty

Acerca de la calidad educativa, el empresario fue claro al marcar las fronteras de su observación: “Desconozco si el adelantamiento del ciclo lectivo ha generado mejoras comprobables en la calidad educativa. Ese es un debate técnico que excede mi competencia. Pero sí estoy convencido de que la educación de nuestros hijos no se sostiene únicamente dentro del aula. Una economía familiar más sólida, menos tensionada por la estacionalidad y la incertidumbre laboral, también contribuye a crear un entorno propicio para el aprendizaje”.

Pidió una revisión del vínculo entre escuela y mercado laboral, dejando de lado posturas cerradas: “Tal vez sea momento de revisar, sin prejuicios y con datos objetivos, si el equilibrio actual entre calendario escolar y actividad económica es el más adecuado”.

Según se informó desde el ministerio de Capital Humano, el calendario escolar 2026 determina que la primera provincia en iniciar el ciclo lectivo será Santiago del Estero, el miércoles 18 de febrero. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzará las clases el miércoles 25 de febrero. La Provincia de Buenos Aires lo hará el lunes 2 de marzo, al igual que distritos como Catamarca, Córdoba y Chaco. Mendoza, Neuquén y Santa Cruz fijaron el inicio para el 25 de febrero, mientras que Chubut, Jujuy y San Luis lo harán el lunes 23. Estas diferencias evidencian el margen de ajuste que cada jurisdicción sostiene, en el marco del compromiso nacional de garantizar 190 días de clase.

Para Rottemberg, considerar la educación y el trabajo como motores complementarios es fundamental para el desarrollo del país.

