Maxi López y Guido Icardi protagonizaron un tenso cruce familiar tras polémicos dichos en televisión

El hermano menor de Mauro habló sobre la paternidad y las relaciones familiares, lo que desató una inmediata respuesta pública del padre de los hijos de Wanda Nara

Maxi López habla sobre los dichos de Guido Icardi

El reciente conflicto entre Maxi López y Guido Icardi generó gran revuelo en el entorno del fútbol argentino. Todo comenzó luego de que el hermano menor de Mauro Icardi participara en el programa Intrusos y comentara sobre cuestiones de paternidad y relaciones familiares. Tan solo horas más tarde, ambos coincidieron en una cena familiar en el edificio Chateau Libertador, lo que intensificó la controversia.

La relación entre los hermanos Icardi arrastra años de distanciamiento. la comunicación entre Guido y Mauro Icardi es prácticamente nula desde hace una década, tras la separación de sus padres y el éxito deportivo que llevó a Mauro a mudarse a Europa. El propio Guido relató que, después de regresar a Argentina en 2013, el vínculo con su hermano fue muy escaso.

Guido, el hermano de Mauro
Guido, el hermano de Mauro Icardi, junto a Maxi López y Martín Migueles actual pareja de Wanda

Guido Icardi explicó: “Lo conozco muy poco y creo que lo desconozco totalmente”. El tatuador detalló que solo mantuvieron contacto en ocasiones puntuales, como fiestas familiares o visitas aisladas: “Nos habremos visto en alguna Navidad, cumpleaños, una vez que estaba en Suiza, que él tenía un partido de Champions. No hemos hablado mucho”. Además, afirmó que “él tiene una personalidad muy fuerte. Un carácter muy fuerte. Es una persona que cuando se le mete algo en la cabeza siempre quiere que las cosas sean a su modo”.

Wanda Nara y Maxi López
Wanda Nara y Maxi López junto a su hijo Valentino, el día de su cumpleaños

Un comentario sobre el rol paterno provocó la respuesta inmediata de Maxi López. Guido declaró: “Lo llamaban papá porque él se lo ganó, porque obviamente al final el que fue la figura paterna fue él”. Por esta frase fue que motivó la reacción de López, quien respondió al hermano de Mauro Icardi: “Yo estuve los 15 años que estuvieron en Europa. Así que me parece que no está bien informado. Está completamente errado”.

La reunión organizada por Wanda Nara incluyó a figuras como Francesca e Isabella, Nora Colosimo y Martín Migueles. Aunque en las redes sociales circularon imágenes de sonrisas,se pudo saber según algunos testigos, que la presencia de Guido generó cierta tensión, especialmente debido a sus declaraciones sobre el vínculo con Mauro y la figura de Maxi López.

Guido, el hermano de Mauro
Guido, el hermano de Mauro Icardi, se reunió con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles

Sobre la personalidad de Mauro Icardi, Guido indicó que el futbolista mantiene la misma actitud en público y en privado: “Él es como lo ven en la tele. Con sus respuestas picantes, con sus puestas en lugares a la gente”. Añadió: “Él es muy obsesivo, siempre de querer controlar las cosas”. También minimizó la influencia de Wanda Nara en su hermano, atribuyendo los cambios a la fama y el éxito deportivo.

En medio de acusaciones y distancias familiares, Maxi López remarcó que sus hijos siempre han contado con su presencia a lo largo de los años, poniendo el foco en su propio recorrido como figura paterna y dejando de lado las polémicas externas.

Ivana Icardi

Ivana Icardi sobre el conflicto
Ivana Icardi sobre el conflicto con Guido: "No hablaré mal de mis hermanos"

El reciente cruce mediático dentro del clan Icardi reavivó las tensiones familiares tras las declaraciones de Guido Icardi en Intrusos, que motivaron una respuesta tajante de Ivana Icardi en redes sociales. Con la frase “No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer, no voy a hablar mal de mis hermanos. Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado”, Ivana cortó cualquier especulación pública sobre su postura respecto a los comentarios de su hermano y su apoyo a Wanda Nara.

Ivana Icardi arremete contra Wanda
Ivana Icardi arremete contra Wanda Nara y expone viejas disputas familiares

El enfrentamiento virtual marcó una nueva etapa en la exposición del conflicto, impactando tanto las relaciones familiares como la percepción mediática del entorno. Ivana profundizó su malestar con un segundo mensaje en X donde recordó antiguos episodios: “Hace 10 años a mí me mató la doña por todos lados con sus amiguitos periodistas por salir en tv, dejándome de lo peor. Hoy se ve que le interesa, porque te invita hasta a una pizza”. La influencer exhibió así viejos resquemores respecto al trato recibido por parte de Wanda y el manejo de la prensa por parte del círculo íntimo.

Familia, distancia y redes sociales

El tierno recuerdo de Ivana
El tierno recuerdo de Ivana Icardi por el cumpleaños de su hermano Mauro número 33

En paralelo a sus publicaciones críticas, Ivana sorprendió al compartir una historia en Instagram para el cumpleaños número 33 de Mauro Icardi, a pesar de la nula relación actual entre ambos, al punto que ni siquiera se siguen en redes sociales. La exGran Hermano eligió una foto de la infancia con el delantero y el mensaje “feliz cumpleaños” acompañado de un emoji de torta y un corazón, sin etiquetar al exjugador del PSG. El gesto, que algunos seguidores interpretaron como un intento de acercamiento, contrastó con el clima general de distanciamiento.

