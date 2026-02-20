Teleshow

La fiesta íntima de Benedicto: cómo fue el cumpleaños que reunió a Maxi López, Guido Icardi y Martín Migueles

El hijo menor de Wanda Nara celebró sus 14 años rodeado de figuras clave, en una noche marcada por gestos familiares

El festejo de cumpleaños de Benedicto, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

La noche del jueves 19 de febrero, la casa de Wanda Nara se transformó en el epicentro de una celebración especial: el cumpleaños número 14 de Benedicto, el hijo menor que la empresaria tuvo junto a Maxi López. El festejo, que se anticipó a la fecha oficial del 20 de febrero, reunió a figuras centrales de la familia ensamblada y dejó ver detalles íntimos de los vínculos y tensiones que atraviesan a este mediático clan.

La previa del cumpleaños comenzó con una imagen significativa: alrededor de una mesa decorada con flores y bajo el cielo nocturno, se sentaron varios de los protagonistas de la historia familiar. Maxi compartió la escena con sus tres hijos, mientras que Martín Migueles, el actual novio de Wanda, ocupó un lugar destacado cerca de la anfitriona. El ambiente transmitía una atmósfera distendida, con una mesa dispuesta con bandejas de quesos, fiambres, frutas y snacks, además de los vasos y platos listos para agasajar al cumpleañero.

La decoración floral, elegida y armada por Wanda, se convirtió en uno de los elementos centrales de la celebración. En las redes, la conductora de MasterChef Celebrity mostró los preparativos con orgullo y anticipó: “¿Cómo dicen que me sale?”, refiriéndose a la torta que ella misma preparó para su hijo.

El festejo de cumpleaños de Benedicto López incluyó a Maxi López, Guido Icardi, M;artín Migueles y Andrés Nara, entre otros

Las imágenes compartidas por la empresaria en sus historias permitieron ver la intimidad del festejo, con un clima relajado en el que los adolescentes y adultos compartieron risas, charlas y, por momentos, gestos de complicidad. “Benchu”, escribió la empresaria en una de las fotos, en referencia afectuosa al homenajeado.

La lista de invitados incluyó a varios nombres que marcan la agenda sentimental y mediática del clan. Guido Icardi, hermano de Mauro, se mostró cada vez más instalado en el círculo familiar de los Nara. Su presencia no pasó inadvertida: sentado junto a Andrés Nara — padre de Wanda y uno de los críticos más intensos de Mauro —, Guido se integró a una mesa donde confluyeron historias, viejas disputas y nuevos vínculos.

El hermoso recuerdo de Benedicto López a Wanda, para el día de la madre

También estuvo presente Martín Migueles, pareja actual de Wanda, quien compartió la velada pero que prefería evitar mostrar su rostro en varias oportunidades, cuando la empresaria intentaba captarlo con la cámara. Esta actitud sumó un matiz de reserva a un evento que, en lo demás, se vivió con apertura e interacción entre todos los presentes.

Los hijos de Wanda y Maxi, protagonistas del día, compartieron la mesa con sus familiares y participaron activamente del festejo. La imagen de Maxi López junto a sus tres hijos fue uno de los momentos más destacados, consolidando la imagen de una familia ensamblada que logra reunirse en fechas especiales, más allá de las complejidades del pasado.

El festejo de cumpleaños de Benedicto López

La previa del festejo y la celebración en sí misma se vivieron como un evento íntimo, en el que los protagonistas pudieron disfrutar del reencuentro y del afecto compartido, más allá de las cámaras y de la exposición mediática habitual.

La celebración de Benedicto no estuvo exenta de gestos significativos y de ciertas tensiones subyacentes, propias de una familia con historia y matices. Guido, que días antes había sorprendido con declaraciones polémicas sobre la relación de Mauro y Wanda, consolidó su lugar en el entorno cercano de la conductora. Su integración quedó en evidencia no solo por su participación en la fiesta, sino también por las imágenes donde aparece sonriente y relajado junto a otros miembros de la familia.

Guido, el hermano de Mauro
Guido, el hermano de Mauro Icardi, junto a Wanda y sus hijas

Por su parte, Martín Migueles optó por mantener un bajo perfil, evitando aparecer en los videos, aunque participó activamente de la reunión. Estos pequeños gestos, sumados a la elección de Wanda de mostrar algunos momentos y resguardar otros, dan cuenta de las dinámicas internas que atraviesan a la familia.

