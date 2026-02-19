La profunda reflexión de Flor Vigna que inspiró su nueva canción: “A todos nos da miedo”

La cantante publicó un video en sus redes, con su canción de fondo y frases motivadoras (Video: Instagram)

Flor Vigna volvió a abrir su corazón en las redes sociales con un mensaje que no tardó en viralizarse y generar identificación entre sus seguidores. En medio de una etapa de transformaciones personales y artísticas, la cantante compartió una reflexión que, según contó, nació en una sesión de terapia y terminó convirtiéndose en el espíritu de su próximo lanzamiento musical. “El otro día mi psicóloga me dijo algo que se me quedó dando vueltas: que el mundo se divide entre lo conocido y el descubrir”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram. Y esa frase fue el disparador de una confesión profunda sobre el miedo a soltar, los patrones que se repiten y la dificultad de animarse a lo nuevo.

“A veces nos quedamos en lo conocido incluso cuando ya nos hace mal. No porque nos guste sino porque lo entendemos. Porque al menos sabemos cómo duele”, expresó, en un texto que acompañó con imágenes suyas bailando en la playa y en un multitudinario festival, con una energía desbordante y un mensaje claro: confiar en uno mismo. En los videos que publicó, se la ve moviéndose entre la arena y la multitud, con el cabello rojo al viento y frases contundentes sobreimpresas: “A todos nos da miedo”, “Descubrí tu poder”, “Confiá en vos”, “Hay magia en tener fe”. El contraste entre la fiesta y la introspección no es casual: Vigna viene construyendo un discurso en el que la vulnerabilidad y la fuerza conviven. “Soltar… uff. Soltar es otra cosa. Es quedarte sin piso un ratito. Es confiar sin garantías”, escribió. Y aclaró que no habla desde un lugar de superioridad ni de resolución total: “A mí también me cuesta. No hablo desde ‘miren cómo lo tengo resuelto’. Hablo desde estar aprendiendo a animarme”.

Flor Vigna compartió una profunda reflexión sobre el miedo a lo desconocido y el descubrimiento personal en redes sociales (Instagram: Flor Vigna)

La artista atraviesa un período de cambios profundos. En los últimos meses se mostró enfocada en su carrera musical, en viajes en solitario y en un proceso de autoconocimiento que ella misma definió como una “nueva forma de amarse”. En una reflexión previa, había señalado: “Hoy veo muchos patrones que ya no quiero repetir”, marcando un quiebre respecto a su pasado. En esta nueva publicación, profundizó esa idea: “Creo que crecer es eso… confiar en que si algo se está cerrando, no es castigo. Es espacio. Espacio para una versión nueva tuya que todavía no conocés”. Para Flor, esa decisión implica riesgo. “Eso que te merecés también te está buscando. Pero a veces hay que hacer el movimiento primero”, afirmó, invitando a sus seguidores a tomar la iniciativa, incluso cuando el miedo paraliza.

El texto no fue solo una catarsis personal. También funcionó como antesala de su próximo estreno musical. “De eso se trata esta canción. De decir ‘chau’ a lo que ya no te cuida. De elegirte aunque tiemble todo un poco”, adelantó. Si bien aun no reveló el título ni la fecha exacta de lanzamiento, aseguró que será su próximo single y que ya siente el acompañamiento del público. “Todavía no salió… pero veo cómo la están abrazando y me emociona. Por eso va a ser el próximo lanzamiento”, escribió, agradecida. Y cerró con una dedicatoria especial a su comunidad digital: “Gracias, de verdad. Por los mensajes, por abrirse, por contar sus historias sin vergüenza. Me encanta esta manada. Cada vez nos siento más nosotros”.

Flor Vigna adelantó su próximo lanzamiento musical inspirado en una sesión de terapia y el proceso de soltar el pasado

En paralelo, Vigna viene defendiendo con firmeza su identidad artística frente a las críticas y los debates que genera cada uno de sus pasos. En distintas oportunidades habló sobre la necesidad de liberarse de etiquetas y dejar de encasillarse en un solo rol. “No entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina. Por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar”, había expresado tiempo atrás. Esa búsqueda personal se refleja también en su estrategia creativa. En un contexto de consumo digital acelerado, explicó que piensa cada lanzamiento con una lógica acorde al momento cultural. “Vivimos en una sociedad hiperestimulada… en vez de pelearme con eso, lo uso a mi favor”, señaló en relación a uno de sus videoclips recientes.

Sin embargo, más allá del marketing y la exposición mediática, el corazón de su mensaje actual parece estar en otro lado: en animarse a cambiar. En aceptar que lo conocido —incluso cuando duele— puede resultar más cómodo que lo incierto. Y en elegir, aun así, el camino del descubrimiento. Con una mezcla de euforia, honestidad y vulnerabilidad, Flor Vigna vuelve a apostar a un relato íntimo que conecta con miles. Su reflexión no solo anticipa una nueva canción, sino también una etapa marcada por la decisión de confiar en sí misma. Porque, como escribió, el mundo se divide en lo que conocemos… y en todo lo que todavía estamos por descubrir.