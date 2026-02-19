Grego Rossello relató cómo fue su cita fallida con una joven en el campo: “Pensé que era una escapada romántica”

El influencer relató el incómodo momento que atravesó junto a una chica que está conociendo (Video: Instagram)

Lo que prometía ser una segunda cita íntima y cuidadosamente planificada terminó convirtiéndose en una escena digna de comedia familiar. Grego Rossello compartió en sus historias de Instagram el incómodo y desopilante momento que vivió cuando invitó a la chica con la que está comenzando a salir a pasar un día de campo. La sorpresa no fue romántica: al llegar, se encontraron con toda su familia reunida.

“Lo que pasó ayer realmente no se lo deseo a nadie”, comenzó relatando el influencer y conductor, todavía entre divertido y avergonzado por la situación. Según explicó, la idea era sencilla y, en su cabeza, perfecta: organizar una salida tierna, relajada, lejos del ruido, para seguir conociéndose. “La chica con la que me estoy recién conociendo, la invité a pasar un día de campo, me pareció tierno. Estamos recién conociéndonos. Segunda cita”, detalló. El plan incluía ir a la casa de campo de sus padres, que —según él creía— no estarían allí. Para completar la logística, le pidió a su hermano que lo pasara a buscar porque se encontraba sin auto. “Íbamos a ser los tres, a pasar un día de campo tranquilos”, agregó.

La segunda cita de Grego Rossello se transformó en una multitudinaria reunión familiar en la casa de campo de sus padres

Pero al llegar, la escena fue completamente distinta a la que había imaginado. “Llegando allá, ¿adivinen qué? A mi hermano se le ocurrió no contarme que mis padres estaban. ¡Estaban!”, exclamó con dramatismo. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. “No solo estaban mis padres. Estaban mis padres, mis tíos, mis primos...”, enumeró. La escapada romántica se transformó en una reunión familiar multitudinaria. “A lo que yo pensé que era una escapada romántica de tres personas, cuatro, habían veinte”, contó entre risas nerviosas. La frase que resumió su desconcierto fue contundente: “Yo pensé que era una escapada romántica”.

En el video, Rossello no ocultó la incomodidad que sintió al presentar, sin planearlo, a su nueva cita ante todo el clan. “¿Alguna vez te pasó de presentar una segunda cita a toda tu familia? Escribime, la c... de tu madre”, lanzó, apelando a la complicidad de sus seguidores y dejando en claro que necesitaba sentirse acompañado en el papelón.

Los rumores de un posible romance entre Grego Rossello y la influencer mendocina Celeste Manzur crecieron tras la difusión de la anécdota

La historia cobra aún más interés en medio de los rumores sobre la vida sentimental del conductor. En las últimas semanas, diferentes cuentas especializadas en rumores amorosos, como @lomaspopucom, señalaron que Grego estaría comenzando una relación con la influencer mendocina Celeste Manzur. Las especulaciones surgieron a partir de coincidencias en historias de Instagram, donde se observaban paisajes similares y detalles que apuntaban a que podrían estar compartiendo tiempo juntos.

Celeste, que fue noticia meses atrás tras sufrir un robo en la vivienda donde se hospedaba en Mar del Plata, volvió a quedar en el centro de la atención mediática por su supuesto vínculo con Rossello. Aunque el conductor no confirmó oficialmente la identidad de la chica mencionada en su anécdota, el timing alimentó las versiones.

La modelo Celeste Manzur estaría saliendo con Grego Rossello

Más allá de la incomodidad inicial, la escena también tiene un costado entrañable. En definitiva, no se trató de una discusión ni de un desencuentro, sino de un exceso de hospitalidad familiar. La anécdota pone sobre la mesa un temor universal en las primeras etapas de una relación: presentar demasiado pronto a la familia. La pregunta que flotó en el aire fue cómo reaccionó la joven ante semejante bienvenida. Aunque Rossello no dio detalles sobre su respuesta, el hecho de que lo contara en tono de comedia sugiere que la situación, al menos, no terminó en catástrofe sentimental.

Entre risas, vergüenza y veinte familiares como testigos inesperados, la segunda cita de Grego Rossello pasó de romántica a multitudinaria en cuestión de minutos. Y si algo quedó claro es que, en el amor, como en el humor, los planes rara vez salen exactamente como uno los imagina.