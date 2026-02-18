Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán, luego de su pelea en vivo: “No voy a dejarme pisotear”

La panelista respondió durante un móvil tras el conflicto con la conductora (Video: SQP, América TV)

El clima en La mañana con Moria (Eltrece) quedó lejos de ser uno más. Lo que comenzó como un debate televisivo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más polémicos de la semana. En el centro de la escena, Cinthia Fernández, que decidió romper el silencio tras el fuerte cruce que protagonizó en vivo tanto con Elba Marcovecchio como con la propia Moria Casán. Y lejos de achicarse, fue contundente: “No voy a dejarme pisotear”.

Todo se desató cuando la panelista mantuvo un intercambio caliente con la abogada en medio de un debate vinculado al conflicto legal que rodea a Mauro Icardi. Según contó después, el tono cambió rápidamente y sintió que fue descalificada. “Me parece que fui una persona respetuosa desde el momento uno. A los pocos segundos, ella me faltó el respeto”, aseguró en diálogo con SQP (América TV).

La frase que terminó por encender las redes fue la comparación de la abogada, que la llamó “chihuahua”. Ese comentario se viralizó en cuestión de minutos y generó una ola de memes y debates. Cinthia no dejó pasar el tema: “Tuvo que descalificarme y hacer un chiste, cuando es una mujer que tiene muchos recursos. Me chicanea y minimiza todo el tiempo”, sostuvo. Y agregó, en referencia a su decisión de estudiar Derecho: “Las chicanas son con el estudio. ¿De acá a que me reciba es la única chicana que me van a hacer?”.

Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández protagonizaron un fuerte cruce en el programa de Moria Casán (Video: La Mañana con Moria, Eltrece)

Pero el conflicto no terminó allí. La tensión escaló cuando se instaló la versión de que su postura estaría influenciada por su pareja, el abogado Roberto Castillo. La insinuación surgió al aire y fue retomada en otros programas. Sin embargo, la panelista lo negó categóricamente. “¿Por qué voy a estar influenciada? ¿Por qué no puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me subestiman tanto?”, lanzó. Incluso reveló que, durante la nota en vivo, intentó comunicarse con su pareja para despejar dudas. “Se lo pregunté a Roberto durante la nota y no me podía comunicar. Cuando salí del canal me preguntó qué pasó. Me dijo: ‘Nunca me peleé con Elba, me cae rebien’”, relató, dejando en claro que no existe un trasfondo personal detrás del cruce televisivo.

Sin embargo, uno de los momentos más delicados se dio con la propia conductora del ciclo. Moria Casán deslizó que la notaba “coaptada” o “condicionada” por su enamoramiento y hasta sugirió que estaba distraída mirando el celular en pleno programa. La observación descolocó a Cinthia que se sintió afectada y terminó quebrándose en vivo.

“Siento que estás muy condicionada por tu enamoramiento con Castillo”, disparó Moria, aunque aclaró que no lo decía en tono de crítica. Pero la panelista no lo tomó como un comentario liviano. “No me siento cooptada, me siento que soy una persona que quiere evolucionar. Eso es un problema para muchas personas”, respondió. Después, ya más tranquila, marcó el límite con firmeza: “Todo bien, pero yo no tengo por qué dejarme pisotear por más que una figura tenga más trayectoria. Yo se lo puedo decir con respeto. Por más que sea la conductora, no tengo por qué dejarme pisotear”. La frase resonó fuerte porque dejó expuesta una interna que venía acumulando tensión. No es la primera vez que en el programa se perciben roces entre ambas. De hecho, días atrás Moria le había dicho en vivo: “La única que está fuera del programa sos vos”, sugiriendo que no estaba completamente conectada con la dinámica del ciclo.

Cinthia Fernández negó que su postura en el conflicto legal de Mauro Icardi esté influida por su pareja, el abogado Roberto Castillo

Cinthia se defendió también de esa acusación. “No me siento fuera del programa. De hecho, ayer me preguntaron y me tuve que bancar que me digan ‘Moria no te banca más’. Qué sé yo, me contrataron, también pueden echarme. Son las reglas del juego”, expresó, con una mezcla de ironía y realismo. Otro punto que sumó tensión fue la mención de Nancy Pazos como posible incorporación al panel. Ante los rumores de que podría incomodarla compartir espacio con ella, Cinthia fue clara: “Nunca laburé con Nancy. Escucho de oído que es una persona difícil, pero no lo sé. Si llego a laburar y no me gusta, me iré”.

El impacto del cruce quedó reflejado en un detalle que no pasó inadvertido: tras el programa, el equipo compartió una foto grupal en redes sociales en la que Fernández no apareció. Según trascendió, se retiró rápidamente porque se sentía mal. El dato alimentó aún más las especulaciones sobre cómo quedó el vínculo interno. A pesar de la tensión, Moria también tuvo palabras de respaldo hacia su panelista. “Sos peleadora, sos picante, sos petardista. Eso es lo que le molesta, que no te pueden voltear”, expresó al aire, en un intento por bajar el tono del conflicto y reivindicar su personalidad frontal.