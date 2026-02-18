Nicki Nicole reprogramó su show sinfónico en el Teatro Colón debido al paro general: “Me duele muchísimo”

La artista compartió su tristeza luego de tener que posponer su presentación (Video: Instagram)

A horas de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera, Nicki Nicole anunció la reprogramación de su esperado show sinfónico en el Teatro Colón. El concierto, previsto originalmente para el jueves 19 de febrero, se realizará finalmente el viernes 20 a las 20 horas, en el mismo escenario y bajo las mismas condiciones artísticas.

La decisión se tomó a raíz del paro general convocado para esa fecha, que afectará el funcionamiento del transporte público y la actividad en distintos espacios culturales, incluido el propio Teatro Colón. En ese contexto, la rosarina eligió expresarse públicamente y explicar los motivos del cambio.

“Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla”, expresó la cantante en un mensaje dirigido a sus fanáticos. La sinceridad de sus palabras reflejó el peso emocional que tiene este show en su carrera.

La artista rosarina manifestó su apoyo a los trabajadores y justificó el cambio de fecha en sus redes sociales oficiales

La decisión fue acompañada por un mensaje de agradecimiento: “Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre. Los amo”. La reacción en redes no tardó en llegar. Muchos seguidores destacaron su coherencia y empatía, mientras que otros celebraron que el show se mantenga, aunque sea con un día de diferencia. Desde la producción y el Teatro Colón señalaron que trabajan para garantizar que el espectáculo se realice “en las mejores condiciones artísticas y técnicas”, subrayando que la dinámica del concierto no sufrirá modificaciones.

El mensaje fue acompañado por una explicación más detallada en sus historias de Instagram, donde buscó llevar tranquilidad a sus seguidores. “Es exactamente lo mismo, solo es un día de diferencia ya que no hay medios de transporte”, aclaró en un video. Además, explicó que los trabajadores del Teatro Colón se adhieren al paro, por lo que el recinto no contará con personal operativo el 19 de febrero. “Además de que no hay medios de transporte, mañana no hay gente trabajando en el teatro”, detalló.

Las entradas adquiridas para la fecha original del concierto sinfónico de Nicki Nicole serán válidas sin trámite adicional para el nuevo día

La reprogramación fue confirmada oficialmente por la producción y se informó que las entradas adquiridas para la fecha original serán válidas automáticamente para el viernes 20, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero a través de la plataforma EnigmaTickets.

En otro posteo en su cuenta de X e Instagram, la artista dejó en claro su postura frente a la medida de fuerza.“Mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este. Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece”.

Lejos de tratarse de una fecha más en su agenda, “Nicki Nicole Sinfónico” representa un verdadero hito en la trayectoria de la cantante. Tras su primera nominación a los Premios Grammy por “Naiki”, la artista consolida una etapa clave de su carrera con esta propuesta que la llevará a uno de los teatros más emblemáticos del mundo.

La rosarina mostró su emoción por presentarse en el histórico teatro porteño

Por primera y única vez, Nicki presentará su repertorio en formato sinfónico, acompañada por más de 70 músicos dirigidos por Nico Sorín. La propuesta reimagina sus canciones desde una nueva sensibilidad orquestal, ampliando su universo sonoro sin perder la identidad urbana que la convirtió en una de las figuras más influyentes de su generación.

El concierto no solo implica un desafío artístico, sino también un acontecimiento histórico para la música argentina. Nicki Nicole se convierte en la primera artista de su generación —y del movimiento urbano argentino— en presentarse en el Teatro Colón, un escenario tradicionalmente asociado a la música clásica y la ópera.