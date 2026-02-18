El enojo de Malena Valenzuela tras la polémica por el “pico” con su madre María: “Qué cabezas podridas tienen”

Malena Valenzuela compartió en redes sociales esta tierna imagen junto a su madre, la reconocida actriz María Valenzuela, rememorando momentos especiales de su historia familiar.

La publicación de un video en redes sociales por parte de Malena Valenzuela junto a su madre, la reconocida actriz María Valenzuela, desató una ola de comentarios y críticas a raíz de un gesto que, para ambas, simbolizó mucho más que una simple celebración. El “pico” entre madre e hija, registrado al final de la grabación, motivó a que la joven decidiera responder públicamente, defendiendo el significado profundo de ese acto y exponiendo el trasfondo personal que lo contextualiza.

En el video, Malena aparecía soplando las velas de su torta de cumpleaños. Pero la fecha tenía un peso singular: “Hoy 10 de febrero del 2026 cumplo años, mis 23 años de renacimiento”, escribió en la publicación, en alusión al aniversario del accidente cerebrovascular que la marcó para siempre cuando tenía apenas 19 años. La presencia de María Valenzuela, quien se sumó a la escena para felicitar a su hija, aportó un elemento emotivo que se intensificó con el beso breve que ambas compartieron, un gesto que rápidamente se volvió el centro de la controversia.

El descargo de Malena Valenzuela tras las imágenes con su madre María Valenzuela

Lejos de dejar pasar las críticas, Malena optó por hacer un descargo contundente en sus redes sociales. “Primero, les pregunto, ¿qué es un pico? Lo dice Inteligencia Artificial… ‘es un beso en el que los labios de dos personas entran en contacto pero no llegan a interactuar las lenguas’. Qué cabezas podridas tienen algunas personas, para criticar un pico con mi mamá”, escribió, al señalar que el acto no tuvo ningún matiz sexual ni impropio, sino que fue una expresión de afecto entre madre e hija. “No fue ni un chupón, ni un lengüetazo. Fue un acto de amor entre una gran madre y su hija. Después de pasarla tan mal las dos, ¿realmente se quedan con el pico? En vez del mensaje cariñoso que dejamos…”, remarcó en su defensa.

La publicación de Malena, realizada tanto en su cuenta como en la de su madre, tuvo una fuerte repercusión: casi 40 mil seguidores y cerca de 38 mil “me gusta” respaldaron el posteo. En ese contexto, la joven subrayó: “Festejo la vida, valoro a las personas que quiero y que respeto. Y le agradezco al universo, por ponerme en mi camino con personas positivas, tan amorosas y tan humanas, que sin ‘conocerme’, siempre me hacen sentir especial…”. Esa gratitud se vio acompañada de una crítica directa a quienes, según sus palabras, “siguen hablando en el siglo 19”.

Malena Valenzuela recordó junto a María, su madre, un nuevo aniversario del ACV que la dejó en coma: "23 años de renacimiento"

La contundencia del descargo de Malena cobra otra dimensión al considerar la historia personal que motivó la grabación. El 10 de febrero de 2003, cerca de las tres de la madrugada, su vida cambió de manera abrupta. En ese entonces, tenía 19 años y veía una película junto a su novio en el living de su casa. Un dolor intensísimo en la cabeza la hizo tomar conciencia de que algo grave sucedía: se llevó la mano a un oído y perdió el conocimiento. Su madre y su pareja de entonces la trasladaron de inmediato al hospital, donde los médicos detectaron una malformación congénita que había provocado el ACV.

La intervención médica fue urgente. Los profesionales debieron cerrar la arteria afectada y descomprimir el cerebro inflamado. Malena permaneció 14 días en coma farmacológico en terapia intensiva y, posteriormente, atravesó dos meses de rehabilitación. Las secuelas físicas y cognitivas fueron notables: le falta parte del cráneo debido a la craneotomía realizada, sufre convulsiones que requieren medicación diaria, experimenta dificultades cognitivas y una disminución del campo visual. Además, cuenta con certificado de discapacidad y tuvo que abandonar el CBC de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires.

Malena Valenzuela publicó en Instagram una foto emotiva de su niñez con su madre, la reconocida actriz María Valenzuela, en un momento que parece ser una Primera Comunión.

El rol de María Valenzuela durante ese proceso fue central. Según relató Malena, su madre no se movió de la cama de terapia mientras ella luchaba por su vida. La relación entre ambas se forjó, en ese contexto, en la adversidad y la recuperación. Las muestras de afecto público, como el “pico” que generó la controversia, adquieren así un sentido mucho más profundo: son la expresión de un vínculo marcado por la supervivencia y el apoyo incondicional. En palabras de Malena, “Fue un acto de amor, entre una gran madre y su hija”.

Con el paso del tiempo, Malena transformó el dolor y la experiencia límite en motor de conciencia social. Hoy, a los 42 años, impulsa la prevención y el conocimiento sobre el ACV a través de su programa Male te cuida. Cada 10 de febrero, celebra su “renacimiento” y utiliza ese aniversario para insistir en la importancia de actuar rápidamente ante los síntomas de un accidente cerebrovascular. Junto a su madre, María Valenzuela, ha convertido su historia en una plataforma para informar y apoyar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

Malena Valenzuela compartió en Instagram una tierna imagen de su infancia junto a su madre, María Valenzuela, mientras navegaban en un barco con el mar de fondo.

La publicación que desató la polémica fue acompañada por una galería de imágenes que reflejan la intimidad y el vínculo entre ambas. Hacia el final de su descargo, Malena compartió una frase significativa para su madre: “Por último, quiero dejarles una frase que dijo una persona muy importante para mi mamá... y que estuvo con ella, en su peor momento: ‘Ella es una excelente capitana de tormentas’”.